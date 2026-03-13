旅行関連事業者、直接eコマース予約およびAmadeus Travel Platform経由の間接販売でUnionPayカード決済に対応へ

航空会社は、直接・間接チャネル双方における決済体験を自ら管理可能に

UnionPayカードを直接処理することで、航空会社のキャッシュフローと顧客ロイヤルティが向上

上海、2026年3月12日 /PRNewswire/-- ResearchAndMarketsの最新予測によると、中国のアウトバウンド旅行市場は年平均成長率（CAGR）13.5％で拡大し、現在の1,400億ドルから2033年までに3,860億ドルに達すると見込まれています。UnionPay Internationalは、カード会員が183の国・地域で容易に越境決済を行えるよう支援しており、その決済手段は特にアジア太平洋地域の旅行者の間で高い人気を誇っています。こうした背景から、UnionPayカードが発行されている85の国・地域からの旅行者を利用客として受け入れる航空会社にとって、UnionPayカードを直接受け付けることは極めて重要です。

AmadeusのOutpayceとUnionPay Internationalとの新たな提携により、OutpayceのXchange Payments Platformを利用して自社の直接販売チャネルにおけるオンライン決済を支える航空会社は、標準化された方法でUnionPayカードをネイティブに受け付けることが可能になります。このネイティブ対応により、決済の承認率が大幅に向上することで旅行者の支払い体験が改善されるとともに、航空会社はより多くの収益を確保できるようになります。

Amadeus Travel Platformは、航空会社、ホテル、レンタカー会社、鉄道事業者などの旅行サービス提供者を6万以上の旅行販売事業者と結び付け、魅力的な商品を組み合わせて販売できるようにする包括的なマーケットプレイスです。今回の新たな提携により、UnionPayカードでの支払いを希望する旅行者は、予約時にサービス提供者へ直接遷移し、UnionPayカードで直接支払いを行うことが可能になります。

この新しい仕組みでは、旅行者は航空会社のウェブサイトで提供されているのと同じ決済体験を利用できるようになります。これには、航空会社に直接支払いを行うことで利用可能となるロイヤルティ特典へのアクセスも含まれます。

決済を直接処理することで、航空会社は資金をより迅速に受け取ることができ、キャッシュフローを改善できます。さらに、間接予約における決済体験についても自ら管理できるようになります。不正対策などの課題に対して航空会社が独自のアプローチを適用することで、決済承認率を向上させ、全体的な顧客体験をより良いものにすることができます。

UnionPay InternationalのグローバルディレクターであるBomme Sheng氏は、次のように述べています。「UnionPayは、航空会社の決済分野において確固たる存在感を確立しています。Amadeusとの協力関係をさらに深めることで、UnionPayカードは航空会社の販売流通を支える基盤技術に完全に統合され、ウェブサイトや間接チャネルを含む幅広い領域をカバーできるようになります。これにより、UnionPayの航空旅行決済エコシステムをさらに強化し、業界全体の効率性と多様性の向上を促進するでしょう。」

Outpayceのプロダクトおよびパートナーシップ責任者であるDamian Alonso氏は、次のように述べています。「当社は、旅行者がどのチャネルでどのような方法を選んで支払う場合でも、スムーズな決済体験を提供することに取り組んでいます。当社の決済プラットフォームのアプローチにより、旅行者は自分の希望する支払い方法で、簡単かつ安心して支払いを行うことができます。航空会社は今後、Amadeusの旅行販売事業者を通じて予約する場合でも、自社の直接販売チャネルを利用する場合でも、UnionPayカード会員に同一の決済体験を提供できるようになります。これにより航空会社は、決済への投資を最大限に活用し、全体的な顧客体験を向上させることができます。」

UnionPayカードの決済受け付けが追加されたことで、旅行者はAmadeus Travel Platformを通じて予約を完了する際、すべての主要カード決済ブランドを利用して旅行サービス提供者に直接支払いを行うことが可能になります。Outpayce Xchange Payments Platformを通じたUnionPayカードのネイティブ受け付けは、2026年前半（H1）に利用可能となる予定であり、2026年を通じてAmadeus Travel Platform内の各市場で段階的に展開される見込みです。



Left to right: Larry Wang, CEO of UnionPay International; Dong Junfeng, Chairman of China UnionPay and UnionPay International; Luis Maroto, President and CEO, Amadeus; Sam Abdou, CEO, Outpayce from Amadeus



編集者向け注記：

UnionPay Internationalについて

UnionPay International（UPI）は、UnionPayのグローバルネットワークの拡大と、シームレスな越境決済体験の実現に取り組んでいます。世界2,600以上のパートナーと連携し、UPIは183の国・地域でのカード決済の受け付けを可能にするとともに、85の国・地域でカード発行を実現しています。UnionPay Internationalは、世界最大規模のカード会員基盤に対し、高品質で費用対効果が高く、安全な越境決済サービスを提供するとともに、増加を続ける世界中のUnionPayカード会員および加盟店に対し、便利な現地サービスを提供しています。

Outpayceについて

Amadeusは、イノベーション、パートナーシップ、そして人々・地域・地球への責任を重視する姿勢を通じて、世界中のあらゆる人にとって旅行体験をより良いものにしています。完全子会社であるOutpayce from Amadeusは、人材への新たな投資、オープンAPIプラットフォーム、そして規制対象となる新たな決済サービスを提供するためのライセンスを通じて、Amadeusの決済事業の拡大における次の段階を担う存在です。

Outpayceは、エンドツーエンドでよりスムーズな旅行体験を提供し、旅行決済をシンプルにします。当社のオープンプラットフォームは、FinTechおよび銀行サービス事業者を旅行業界全体のエコシステムと接続し、顧客や旅行者が決済技術の新たな進歩の恩恵を容易に享受できるようにします。

Outpayce Xchange Payment Platform（XPP）は、旅行関連事業者にとって課題となる認証、カード受け付け、外国為替（FX）などの分野に対応するとともに、不正対策や認証といった領域を解決するパートナーへのアクセスを提供し、旅行者にとってよりスムーズな全体的な体験の実現を支援します。

B2B決済の分野において、Outpayceは多様なバーチャルカード、通貨、決済手段を組み合わせて決済を統合管理し、旅行販売事業者がサプライヤーへ支払いを行う際のコスト、決済受け付け率、柔軟性の最適化を実現します。

Outpayceは、Amadeusのすべてのチームと連携を続けるとともに、その機能をAmadeusのすべてのアプリケーションに組み込むことで、エンドツーエンドの体験を提供します。未来とは、シンプルな旅行費用の支払いを意味します。

Outpayceの詳細については、www.outpayce.comをご覧ください。

Outpayceをフォローしてください：LinkedIn

（日本語リリース：クライアント提供）

