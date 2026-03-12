イケメン役者育成ゲーム『A3!』がサービス開始から3333日突破！ダイヤ330個配布のほか、記念スカウトの実施や記念パックの販売が決定！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Androidアプリ）について、2026年3月13日(金)にサービス開始から3333日を突破することをお知らせします。

■3333日を記念し、ダイヤをプレゼント！

サービス開始から3333日の突破記念と日頃のご愛顧への感謝を込め、ゲーム内で利用できるダイヤを合計330個配布します。2026年3月13日(金) 00:00～5月13日(水) 23:59の期間内に10日間ログインすることで33個ずつがログインボーナスとしてアプリ内のプレゼントボックスに付与されます。

また、同期間中のログインでもらえる、3333日突破の記念称号もご用意しました。

■７周年の復刻スカウトや、無料30連スカウトも！

2026年3月下旬～6月下旬にかけては、期間限定で7周年の復刻スカウトを実施。こちらは各組のスカウトで、７周年の劇団員カードが獲得できる特別な機会となっています。

さらに、恒常カードのみ排出される無料スカウト10連×３回分が回せる、無料30連キャンペーンも実施。こちらは3月13(金)00:00～4月14日(火)23:59の33日間限定ですので、お見逃しないようお願いします。



そのほか、この3333日を記念して、各種キャンペーンの実施や記念パックの販売も実施します。

詳細はゲーム内お知らせや、公式Twitter（@mankai_company(https://x.com/mankai_company)）でお伝えしていきますので、ぜひご注目ください。



メインストーリー第五部の配信も決まり、ますます盛り上がる『A3!』に引き続きご期待ください！