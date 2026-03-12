HYBE JAPAN、韓国・KLAPと提携しKep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」を共同主催

株式会社HYBE JAPAN

HYBE JAPANはこの度、韓国の芸能事務所「KLAP」と提携し、同事務所に所属するガールズグループ・Kep1er（ケプラー）の日本ファンミーティングKep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」を共同主催することをお知らせします。

HYBE JAPANは、HYBE MUSIC GROUPアーティストのみならず他レーベルのアーティストに対しても、アーティストの成長と発展をサポートするために、音楽事業、マーケティング、公演、コンテンツ制作、商品企画・制作・販売など、日本市場における最適なソリューションを提供し、多様な協業を展開しています。

本提携に基づき、2026年5月に開催されるKep1erの日本ファンミーティングにおいて、HYBE JAPANのエクスペリエンス事業部がファンの皆様へ向けた多彩なコンテンツ展開をサポートしていきます。

また本発表に合わせ、本日3月12日（木）19時よりKep1er日本オフィシャルファンクラブ「Kep1ian Japan」にて、本公演のチケット会員先行受付を開始しました。

Kep1erは、2023年に日本初となるファンミーティング『Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”』を東京ガーデンシアターで開催し、2日間3公演で計約2万人を動員しました。

2回目となる今回の日本ファンミーティング「Kep1arcade」では、さらに規模を拡大し、大阪・東京・愛知の3都市4会場にて計6公演を開催します。進化を続けるKep1erが、各地のファンの皆様と直接会い、特別な時間を共有するファンミーティングにぜひご期待ください。

Kep1er JAPAN FANMEETING 「Kep1arcade」詳細

【会場・日程】

2026年5月15日(金) フェニーチェ堺【大阪】

2026年5月16日(土) フェニーチェ堺【大阪】

2026年5月17日(日) LINE CUBE SHIBUYA【東京】

2026年5月19日(火) 立川ステージガーデン【東京】

2026年5月20日(水) 立川ステージガーデン【東京】

2026年5月22日(金) 岡谷鋼機名古屋公会堂【愛知】

【チケット料金】

◆指定席：13,200円(税込)

◆アップグレードVIP席：24,200円(税込)

・前方エリア確約

・Kep1erとの団体写真撮影

お申込みに関する詳細は、Kep1er公式HPよりご確認ください。

https://kep1er.jp/

■Kep1er プロフィール

ユジン、シャオティン、チェヒョン、ダヨン、ヒカル、ヒュニンバヒエ、6人の韓国・中国・日本・アメリカ出身の多国籍メンバーで構成された実力派グローバルガールズグループ

＜公式サイト＞

YouTube：@Kep1er_Offcl

X(Japan Official)：https://x.com/kep1er_jp

Instagram：https://www.instagram.com/official.kep1er/

TikTok：https://www.tiktok.com/@official_kep1er

Weverse：https://weverse.io/kep1er/highlight

Kep1er JAPAN OFFICIAL FANCLUB【Kep1ian Japan】

https://kep1er.jp/fanclub

【HYBE JAPANについて】

HYBE JAPANは、世界をリードするエンターテインメント・ライフスタイル・プラットフォーム企業であるHYBEの日本本社です。HYBE MUSIC GROUPレーベルおよび他レーベルのアーティストに対し、日本市場における戦略・マーケティング、音盤流通、公演、オリジナルコンテンツ、商品企画・制作・販売、ライセンスなどの多様なソリューションを提供しています。韓国のHYBE 360やHYBE IPXなどが展開するグローバルコンテンツ・サービスを日本向けに最適化して提供するほか、日本独自のデザイン・マーケティングに基づくコンテンツ企画やサービス開発を行い、事業のグローカリゼーションを推進しています。傘下レーベルには、YX LABELSおよびJCONICを擁しています。