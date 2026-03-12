株式会社VEXUMが「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER」のメインスポンサーに就任！

株式会社VEXUM

株式会社VEXUM（本社：大阪市北区、代表取締役CEO：荒井達也、以下 VEXUM）は、2026年4月5日（日）に京セラドーム大阪で開催される日本最大級のファッション＆エンターテインメントイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER」のメインスポンサーに就任いたしました。



VEXUMは「AIで個人の可能性を拡張し、自分の意思で選べる“新しい当たり前”をつくり続ける」ことをミッションに掲げ 、学生を中心とした若者自身が舵を取り、その主体性を原動力に社会のアップデートを加速させる、未来を創る挑戦者の集合体です。

客席や画面の向こう側にいる、まだ見ぬ挑戦者たちへ。誰かが作った未来を待つのではなく、自らの意思で世界を塗り替えていくその意志に共鳴し、一人でも多くの人の心を動かしたい。その一心で、私たちはこの舞台に挑みます。

2. 株式会社VEXUMの事業展開ーAIと若者の力で「新しい当たり前」を創る

株式会社VEXUMは、AIを単なる業務効率化のツールとしてではなく、人間の可能性を拡張し、誰もが自らの意思で未来を選べる「新しい当たり前」をつくり出すためのプラットフォームと定義しています。そのビジョンを具現化するのが、現場常駐型AI支援事業「aris（アーリス）」と

学生討論番組「AURA（オーラ）」です。

現場から組織を再設計する「aris」

「aris」事業は、単なるAIツールの導入支援に留まらない現場常駐型のAI支援サービスです。高いITリテラシーを持つZ世代のAIプロフェッショナルである常駐人材が企業へ直接常駐し、業務フローの改善、ノーコードツールの活用、AI導入支援などを現場で実行します 。

経営陣の理想と現場の現実の間に立ち、その場で業務改革を行うことで、AIが当たり前に活用される「文化」そのものを企業内に構築していきます。現在、製造業、介護、物流、自治体など幅広い業界で導入され、70社以上の企業で活用されています。

若者にスポットライトを当てる学生討論番組「AURA（オーラ）」

VEXUMが運営する学生討論番組「AURA（オーラ）」は、若者にスポットライトを当てる次世代討論番組です 。中高大学生を中心とした若者が主体となり、経営者やインフルエンサーなど各界の著名人と対談します 。著名人と若者が本音で向き合う対話を通じて、出演者だけでなく、視聴者も一緒に成長していけるような番組づくりを目指しています。

3. メインメッセージ

「一緒に日本の未来をつくろう」

VEXUMで活躍するメンバーには共通した強みがあり、それは年齢や経験の有無に関わらず打席に立ち続ける挑戦心、圧倒的な主体性、そして未知の価値を生み出そうとする旺盛な好奇心です 。ここは決して特別な才能を持つ限られた人たちのための場所ではなく、「自らの可能性を試したい」「挑戦したい」という熱い想いを持つ人々が引き寄せられ、互いに刺激し合いながら共に未来を創り上げていく舞台です。

私たちは関西コレクションという日本最大級の舞台を通じて、「若者が主体的に挑戦できる社会になれば、日本はもっと面白くなる」という確信を力強いメッセージとして発信します 。未来とは誰かに用意されるものではなく、自分たちの手で切り拓いていくものだからこそ、私たちはこれからも志を共にする仲間たちと共に、新しい時代を創造し続けていきます。

4. イベント開催概要

イベント名：KANSAI COLLECTION 2026 SPRING & SUMMER

開催日時：2026年4月5日（日）

会場：京セラドーム大阪

公式サイト：https://www.kansai-collection.net/(https://www.kansai-collection.net/)

5. 企業情報

社名：株式会社VEXUM

代表者：代表取締役CEO 荒井達也

設立：2025年7月

大阪本社：大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル7階

東京オフィス：東京都千代田区内神田3-12-4 第一岸ビル4-5F



URL：https://vexum.co.jp(https://vexum.co.jp)

