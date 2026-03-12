iPhone 17e対応ケース登場！「Ciara」から新しいストラップクリアケースが販売開始
株式会社B3（本社：東京都目黒区青葉台1-15-3、代表取締役：前野貴史）が展開するブランド「Ciara（シアラ）」は、ハイブリッドストラップクリアケースおよび2WAYストラップクリアケースの新型iPhone 17e対応スマホケースを、オンラインストア及び全国の直営店にて販売開始いたします。
iPhone17e対応ストラップクリアシリーズ
■新型iPhone17e対応のストラップケースが登場！
新型iPhone 17eに対応したストラップクリアシリーズとして、「ハイブリッドストラップクリアケース」と「2WAYストラップクリアケース」の2つのデザインが登場します。「ハイブリッドストラップクリアケース」はストラップホールが一体化したスタイリッシュなデザインで、「2WAYストラップクリアケース」は4色（ゴールド、シルバー、ブラック、クリア）から選べ、用途に応じてストラップホールを取り外すことができます。
■ストラップクリアケース製品情報
iPhone17e対応ハイブリッドストラップクリアケース
販売場所：Ciara公式オンラインストア
価格：2,500円（税込2,750円）
2WAYストラップクリアケース
販売場所：Ciara公式オンラインストア
価格：3,000円（税込3,300円）
iPhone17e対応2WAYストラップクリアケース
■ スマホケース・アクセサリー「Ciara」
「Ciara」では、2014年よりブランドオリジナルのiPhoneケースやストラップ、スマホアクセサリーを展開しており、「着飾るスマホケース」をテーマに、おしゃれなデザインのケースやチャームを豊富に取り揃えております。最新のiPhone 17シリーズ（iPhone 17, Pro, Pro Max, Air）の他、iPhone 16、iPhone 15、SE（第3世代）などの旧機種や、Xperia、Galaxy、Google PixelなどのAndroid機種、さらにApple WatchバンドやAirPodsケースなど、ファッション性の高いテックアクセサリーを幅広く取り扱っております。
Ciara(シアラ)
■ Ciara公式オンラインストア
スマホケース/スマホアクセサリーCiara(https://ciara-store.com/)
■ Ciara直営店舗
Ciaraルミネエスト新宿店
Ciara横浜ジョイナス店
Ciaraルミネ大宮店
Ciara金沢フォーラス店
Ciara名古屋パルコ店
Ciara梅田エスト店
Ciara天王寺ミオ店
Ciara福岡パルコ店
■運営会社概要
会社名：株式会社B3(https://b3-inc.com/)
設立：2015年3月
代表者 ：代表取締役 前野 貴史
所在地 ：東京都目黒区青葉台1-15-3 AK-4ビル2F
事業内容 ：小売/卸業・EC事業支援業・デザインプロモーション制作業
