【UMBRO】×【ALAN SHIRAHAMA】が初のコラボレーション！　MORTAR TOKYOでALAN SHIRAHAMA氏登壇イベントを開催！

伊藤忠モードパル株式会社



〈UMBRO〉とALAN SHIRAHAMA 〈＠alan_shirahama_official(https://www.bing.com/ck/a?!&&p=969a672661542707bc7ff88567ccdce8ceb4a6ec33b0b5d85766d1597de116f3JmltdHM9MTc3MzE4NzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2386b9cf-14ba-6122-0e0f-ac7b15c26059&psq=Instagram+%e7%99%bd%e6%bf%b1&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9hbGFuX3NoaXJhaGFtYV9vZmZpY2lhbC8)〉による


ブランドコラボレーションを記念したPOPUPイベントをMORTAR TOKYO にて開催いたします。



GENERATIONS from EXILE TRIBE のメンバーとして国内外で活躍するほか、


DJ、プロデュース、俳優など多方面で活動する白濱亜嵐氏。








音楽・ストリート・スポーツなど、さまざまなカルチャーから影響を受けた彼の感性を落とし込み、


1924年にイギリスで創業したフットボールブランド〈UMBRO〉と、


白濱亜嵐氏が手掛けるブランド〈ALAN SHIRAHAMA〉の現代的なストリートスタイルを融合させた特別なコレクションが誕生しました。



本コレクションは、〈UMBRO〉と〈ALAN SHIRAHAMA〉による初のコラボレーションとなります。











またイベント期間中には、白濱亜嵐氏ご本人との2ショット撮影イベントも実施いたします。


フットボールカルチャーと現代のストリートスタイルが融合した、特別なコレクションの世界観をぜひご体感ください。



■イベント概要



【イベント内容・日程】


１. 3月28日（土）


〈UMBRO〉×〈ALAN SHIRAHAMA〉POPUP STORE



※POPUP STOREの入場について


３/２８（土）のPOPUP STOREは、


３/２９（日)の撮影イベントチケットをお持ちのお客様のみご入場いただけます。



２. 3月29日（日）


〈ALAN SHIRAHAMA〉　2ショット撮影イベント



【場所】


MORTAR TOKYO


〒150-0041


東京都渋谷区神南1丁目3-4 神南ビル 1F / 2F



■イベント参加までの流れ（3STEP）



・STEP１. 抽選応募



MORTAR TOKYOオンラインストアにて


2ショット撮影イベントチケットの抽選にご応募ください。


当選されたお客様のみ本イベントにご参加いただけます。



※注意事項



・チケットのご購入には、MORTARオンラインストアの会員登録が必要となります。


・本イベントのチケットは発送はございません。


・イベント当日は、受付にて当選メールをスマートフォン画面で確認させていただきます。


スクリーンショットではなく、メール画面をご提示ください



・STEP２. POPUP STOREで対象商品を購入



3月28日（土）開催のPOPUP STOREにて


当選された撮影時間枠に対応する「購入対象時間」内に


税込33,000円以上ご購入ください。



対象条件を満たしたお客様に


2ショット撮影イベント参加券をお渡しいたします。



※撮影イベントのチケットにつきましては、


3月28日（土）開催のPOPUP STOREで


\2,000 OFFクーポンとしてご利用いただけます。



クーポンは、3月28日（土）の受付時にお渡しいたします。



※3月28日（土）開催のPOPUPへの入場に関しても、撮影チケットをお持ちのお客様のみ可能となります。



・STEP３. 2ショット撮影イベント参加



3月29日（日）、当選された時間枠にて


白濱亜嵐氏との2ショット撮影にご参加いただけます。



■撮影イベントスケジュール⇒POPUPSTOREでの商品購入スケジュール


※３/２９(日)撮影イベント日程 ⇒３/２８(土)POPUPSTOREお買い上げ対象日時



【時間帯１.】３/２９ (日) １１：００～１１：３０⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １０:００～１１：００



【時間帯２.】３/２９ (日) １１：３０～１２：００⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １１:００～１２：００



【時間帯３.】３/２９ (日) １３：００～１３：３０⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １２:００～１３：００



【時間帯４.】３/２９ (日) １３：３０～１４：００⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １３:００～１４：００



【時間帯５.】３/２９ (日) １４：３０～１５：００⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １４:００～１５：００



【時間帯６.】３/２９ (日) １５：００～１５：３０⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １５:００～１６：００



【時間帯７.】３/２９ (日) １６：００～１６：３０⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １６:００～１７：００



【時間帯８.】３/２９ (日) １６：３０～１７：００⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １７:００～１８：００



【時間帯９.】３/２９ (日) １７：３０～１８：００⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １８:００～１９：００



【時間帯１０.】３/２９ (日) １８：００～１８：３０⇒


お買い上げ対象日時 ３/２８(土) １９:００～２０：００



※撮影イベントの時間枠に応じて、


前日のPOPUP STOREでのお買い物時間にも指定があります。



（例）時間帯１.のチケットをご購入されたお客様は、


3/29（日）11:00～11:30 の枠で撮影イベントにご参加いただけます。


なお、POPUPでのお買い上げ対象日時は 3/28（土）10:00～11:00 の枠に固定となります。


そのため、チケットに記載の時間枠の開始時間にご来店いただきますようお願いいたします。



※撮影イベントにご参加いただくには、


当選された撮影時間枠に対応する購入対象時間内で、


税込33,000円以上のご購入が必要となります。



※コラボレーション商品は数量限定となります。


アイテムによっては売り切れとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。




■抽選応募に関して



・応募期間


3月12日（木）PM１７：００～３月１９日（木）PM２３：５９まで



・当落発表


3月20日（金）午後より順次メールにてご案内



応募方法・詳細は


MORTAR TOKYOの公式Instagram〈@MORTARTOKYO(https://www.bing.com/ck/a?!&&p=a349188c7694fde4fc25744fae5f5786c6f495df778d207cead61d9bef57df8eJmltdHM9MTc3MzE4NzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2386b9cf-14ba-6122-0e0f-ac7b15c26059&psq=mortar+instagram&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tb3J0YXJ0b2t5by8)〉と


オンラインストア特設ページをご確認ください。



■注意事項


※イベント参加には撮影イベントチケットの抽選購入の応募が必須です


※お一人様につき1回のみ応募可能です。


※写真撮影はチケット1枚につき1名のみ。


※未就学児のみ同伴可能。


※ゲストへのプレゼントはお受け取りできません



■撮影会での禁止事項


・動画撮影


・録音


・画面キャプチャ機能の使用


（例：iOS Live Photos / 画面収録など）



※上記行為が確認された場合、


スタッフよりお声掛けさせていただく場合がございます。


悪質と判断された場合、イベント参加をお断りする場合がございます。



■重要注意事項


※撮影イベントへの参加には


１.抽選当選


２.指定時間内での税込33,000円以上のご購入


上記両方の条件を満たす必要があります。



※撮影イベントのチケット抽選に当選されても


・3月28日（土）のPOPUP STOREにご来店いただけない場合


・指定時間内に対象金額の購入が確認できない場合


に関しましては撮影イベントにはご参加いただけませんのでご了承ください。



■チケット抽選ページ


https://mortartokyo.jp/products/detail.php?product_id=48606



■特設ページ（オンラインストア内NEWS）


https://mortartokyo.jp/news/detail.php?news_id=22



■お問い合わせ


MORTAR TOKYO公式サイト


https://mortartokyo.jp/(https://www.bing.com/ck/a?!&&p=222a74d99fd4e9d0ff43b23c4f9f6ee9ac3079f748da2d74ee0caeea6734fd86JmltdHM9MTc3MzE4NzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=2386b9cf-14ba-6122-0e0f-ac7b15c26059&psq=https%3a%2f%2fmortartokyo.jp%2f&u=a1aHR0cHM6Ly9tb3J0YXJ0b2t5by5qcC8)


※お問合せフォームよりお問合せください。