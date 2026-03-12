フェリシモ「船部(TM)」が現代流にワインで“下り酒”を再現する歴史ロマンあふれるオリジナルワインを横浜港に停泊する帆船「みらいへ」船上でお披露目するイベントが3月20日～21日に開催（要事前予約）

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「フェリシモ部活」の新部活動のひとつフェリシモ「船部(TM)」は、現代流にワインで“下り酒（※1）”を再現し体験機会や購入できるイベントを開催します。横浜港で開催される「ジャパンインターナショナルボートショー2026」に寄港して停泊する帆船「みらいへ」船内で行う、「みらいへ」を所有する特定非営利活動法人ゼリ・ジャパンとのコラボイベントです。帆船「みらいへ」で運んだ、下り酒を再現したワインをお披露目します。フェリシモが本社施設内に設ける都市型ワイナリー「f winery」で醸造した神戸産リースリングのオリジナルワインを、帆船「みらいへ」で廻漕（かいそう）した、『帆船「みらいへ」×フェリシモ「船部」コラボオリジナルワインf winery136』を試飲したり、ボトルで購入することができます。「夕暮れオープンデッキ」（要予約）イベントに参加すると、グラスワインでこの歴史ロマンあふれる下り酒ワインが試飲できます。またフェリシモ「f winery」が特設店を「みらいへ」船内に設け、『帆船「みらいへ」×フェリシモ「船部」コラボオリジナルワインf winery136』の750mlフルボトルワイン（税込み\5,500）を販売します。この下り酒を再現する航海、神戸～横浜を運行する「みらいへ」に乗り込むことができるツアーを帆船「みらいへ」が募集しており、フェリシモ「船部(TM)」は部長が横浜まで往路乗船をして、船の魅力を公式SNSやnoteでレポートします。（※ワインを積み込んだ帆船「みらいへ」は3月14日14時に神戸港中突堤中央ターミナル「かもめりあ」を出港し、3月19日に横浜港「ぷかりさん橋」に到着の予定です）

歴史ロマンを再現した下り酒ワインのイメージ

◆帆船「みらいへ」×フェリシモ「船部(TM)」イベント ※無料の船内見学を含め、全て事前予約制

詳細と予約は「みらいへ」サイトへ＞＞ https://www.zeri.jp/miraie/voyage/20260319-boatshow/

１.「夕暮れオープンデッキ」（要事前予約制）

・内容/下り酒ワイン試飲付き乗船体験

・日時/

3月20日（金・祝）17:00～18:00

3月21日（土）17:00～18:00

２.「下り酒ワイン」のボトル販売

・内容/下り酒を再現した帆船「みらいへ」×フェリシモオリジナルワインのボトル販売

・日時/

3月20日（金・祝）10:00～11:00、14:30～15:30、17:00～18:00

3月21日（土）10:00～11:00、14:30～15:30、17:00～18:00





【NEW】帆船「みらいへ」×フェリシモ「船部」コラボオリジナルワインf winery136

（税込み\5,500）※現地では現金決済のみ。

神戸産リースリング、内容量750mｌ

優しく爽やかに語りかけてくる神戸産リースリングf winery136

柔らかく甘いトロピカルな香り、柑橘系果実味にはつらつとした酸がにっこり語りかけてきて、誰をも魅了するようなリースリング（白ワイン）です。兵庫県神戸市北区、南東向きの斜面で育ち手摘みで収穫されたぶどうを丁寧に選果して、ゆっくりと低温で発酵させて仕上げています。バナナやパインのような甘い香り、口の中では爽やかなレモンのような酸が広がります。彼方に海を望む畑に吹く海風の所以でしょうか、ほんのりミネラルを感じる余韻が味わいを引き締めます。このワインを、帆船「みらいへ」で廻漕（かいそう）し、現代風にワインで再現した“下り酒（※1）”です。船と歴史ロマンを感じながら味わいたい1本です。

・（※1）下り酒

江戸時代、上方（大坂や西宮、今津等）から江戸まで、上方産の清酒が海路・樽廻船などで運ばれ、江戸へ下るお酒ということで「下り酒」と呼ばれ、品質が高いことから評判を呼び「下り酒」が江戸で大層もてはやされました。（以下画像/出典：『攝津名所圖會』安治川口諸船入津より）

◆帆船「みらいへ」

「みらいへ」は日本を代表する練習帆船「日本丸」や「海王丸」と共に、活躍する帆船であり、そして唯一、我が国で民間人が乗船・運行できる帆船です。セイルトレーニングや海洋環境学習を行うなどして、より身近に海と接する体験活動を通じて、地球市民として環境問題を考え行動変容に繋げる活動を行っています。所有する特定非営利活動法人ゼリ・ジャパンは、国内に現存する帆船「みらいへ」の現役帆船の保存・運用を行っています。

・公式サイト＞＞ https://www.zeri.jp/miraie/

帆船「みらいへ」

◆【希少体験】帆船「みらいへ」乗船ツアー 横浜→神戸 3.23横浜発

詳細と申し込み＞＞ https://www.zeri.jp/miraie/voyage/20260314-kobe-yokohama/

※神戸発は申し込み締め切りが終了しました。

帆船「みらいへ」セイリング体験のイメージ

◆フェリシモ「船部(TM)」(2025年9月～)

「船と海があなたと世界をつなぐ」をコンセプトに、海事・海洋文化の普及を目指して2025年7月21日 (海の日) に創部しました。船の多様な魅力を愉しみ、船と海の役割や重要性を学び、好奇心を刺激する商品やイベントの企画・提案をして、船・海・世界、そして私たちのつながりと体験を深めるための活動を行います。SNSでは、神戸を訪れる船の紹介を中心に、コラボアイテムやイベントなどの紹介をしています。

・note＞＞ https://note.com/f_shipclub

・X＞＞ https://x.com/felissimoship

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_shipclub/

◆フェリシモ部活

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260309/1/

◆フェリシモ「f winery」

神戸市新港町ウォーターフロント地区のフェリシモ新社屋「Stage Felissimo」内に設立した都市型小規模ワイナリー。2021年6月17日に神戸税務署より果実酒製造免許を取得しワイン醸造を開始、同11月19日より「スタンド」エリアの営業をオープンしました。これまでワインの輸入や通信販売を行ってきたフェリシモが自社でのワイン製造を初めて行い、様々な産地からその時々の良いぶどうを仕入れて土地や風土、気候変動に制約されないワインづくりを目指すことで、ワイン事業の可能性に挑戦しています。醸造家が常駐する「醸造区」では、スロベニア製のステンレスタンク7器と樹脂タンク2槽の計9つのタンクで、750mlフルボトルに換算し最大年間約3万本を製造可能です。ガラス張りで醸造区を見ることができる「スタンド」エリアでは、試飲やオードブルと一緒にワインが楽しめる。ワインの新しい文化を発信し、ワイン造りを一緒に研究することで、ワインを楽しむ個人や企業の「年間パートナー」も募っています。

・所在／神戸市中央区新港町7-1（フェリシモ本社「Stage Felissimo」１階海側）

・営業日と時間／土日祝/12:00 ～ 19:00（LO 18：00）

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260309/2/

・Instagram（@felissimo_fwinery）＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_fwinery/

※最新の営業情報はInstagramで発信しています。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

・60周年記念サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260109/5/

