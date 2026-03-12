憧れのヴィンテージ・チークを現代に再現。往年のミャンマー産に代わる無垢「チークウッドフローリング」発売

株式会社TOOLBOX

「自分の空間を編集するための“道具箱”」をコンセプトに、内装に関わる商品とアイデアを提案する「toolbox（ツールボックス）」（運営会社：株式会社TOOLBOX／東京都新宿区）は、2026年3月12日、新商品『チークウッドフローリング』を発売しました。輸出制限がかかり入手が難しくなったミャンマー産に代わり、インドネシア産のチーク無垢材に国内塗装を施し、色のばらつき等を抑えた深い飴色と艷感を実現。空間に合わせて選べる2種類、ユニタイプではない「乱尺120」と「パーケット」をご用意しました。

詳細を見る :https://www.r-toolbox.jp/stories/productstory/135023/

開発の背景：希少な存在となった「往年の深いチークの床」を再び

ヴィンテージマンションの雰囲気に似合い、北欧ヴィンテージ家具やミッドセンチュリーデザインとともに愛されてきた銘木のチーク。しかし、住宅の床材としても広く流通していたミャンマー産の天然チークは、2014年、森林保護政策の一環として丸太輸出制限がかかりました。その結果、ミャンマーのチーク輸出量は2014年の約93.6万立方トン（容積単位）から2015年には約1.9万立方トンへと急減しています。（出典：Myanmar Central Statistical Organization / CEIC Data）

参照元：CEIC（ミャンマー中央統計機関データ(https://www.ceicdata.com/en/myanmar/trade-statistics-volume/exports-annual-volume-timber-teak?utm_source=chatgpt.com)）による、チークの輸出量の変化。2014年の原木輸出禁止以降、輸出量が大幅に制限された。

結果、2026年現在、市場では、ミャンマー産の天然チークに代わり、植林材チークをつかったフローリングが主流となっています。



安定して供給されるようになった一方で、設計デザイナーからは、

・黄色味が強い

・産地によって色味のばらつきが大きい

という声も聞かれており、往年のミャンマー産天然チークの代替品として深い色艶を求める場合、そのまま置き換えるには難しさがありました。

そこでtoolboxが目指したのは、現代の素材事情の中で「往年のチークの魅力」を再解釈することでした。

材の厳選と国内塗装で、往年のチークの風合いを再現

往年のチークを思わせる深い色艶を再現するため、toolboxでは材の選定と塗装方法の両面から工夫を重ねました。チークならではの美しい木目を活かしながら、色のばらつきを抑え、「届いたその日からしっくりくる、深く艷感のある床」を目指しています。



具体的には、以下の点にこだわりました。



・厳選された「心材」と「国内塗装」が生む深い飴色

インドネシア産チークの中でも、若く色の薄い白太部分を除いた材を厳選。さらに、チーク本来の美しい木目を活かしながら、色のばらつきを抑えるため国内で着色塗装を施し仕上げています。

チークは油分を多く含み、水や湿気に比較的強いのが特徴。なめらかでしっとりとした質感が足裏に伝わります。光を受けると蜜のように輝く金褐色も、この樹種ならではの美しさです。

・継ぎ目ない「一枚もの」15mmの重厚な厚み

15mmというしっかりと厚みのある無垢材を採用。幅120mmの「乱尺」仕様は、小さな木片をつなぎ合わせたユニタイプではなく、継ぎ目のない一枚もの。広い面積を占める床だからこそ、素材感を存分に味わえるように、こだわりました。美しい木目が継ぎ目なく伸び、ゆったりとした雰囲気をつくりだします。



・精巧な編み目が描く「パーケット」仕様も

硬さだけでなく、繊細な加工に耐える粘り強さと、乾燥による狂いの少なさ。そんなチークが持つ特性を活かした寄せ木細工のような300mm角の「パーケット」仕様もあります。一枚ごと異なる木目の表情をあえて活かした、リズムのある意匠です。

着色塗装の深い飴色は、経年変化でさらなる熟成へ

木目を活かした塗装が色艷を引き立てる「乱尺120」タイプ。家具を引き立てます。工芸品のような精緻な編み目の「パーケット」。光の角度で表情を変え、廊下など小さな空間にも変化を生んでくれます。

チークは数ある木材の中でも、特に美しい経年変化を見せる樹種です。あらかじめ塗装を施した「チークウッドフローリング」は、施工直後から理想の色味に近い状態ですが、木材自体が1～2年かけて深みのある色に変化していきます。使い込むほどに艶を蓄え、塗装だけでは出せない奥行きのある風合いに育っていきます。

こだわりの家具を引き立てる、しっとり落ち着いた雰囲気づくりに。往年の深い飴色のヴィンテージチークを再現した「チークウッドフローリング」が、現代の素材事情の中で、改めて選べる床材になりました。

商品情報

ヴィンテージ家具を引き立てる「乱尺」。届いた日から深い色合いですが、時間の経過とともに熟成されていきます。詳細を見る :https://www.r-toolbox.jp/stories/productstory/135023/乱尺120

商品名：チークウッドフローリング 乱尺120

価格：\15,800/平方メートル （税込）

サイズ：W120×L乱尺×T15mm

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6(https://www.r-toolbox.jp/store/product/6584/)584/(https://www.r-toolbox.jp/store/product/6584/)

パーケット(ケース）

商品名：チークウッドフローリング パーケット（ケース）

価格：\15,800/平方メートル （税込）

サイズ：W300×L300×T15mm

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6585/

パーケット(バラ売り）

商品名：チークウッドフローリング パーケット（バラ売り）

価格：\1,450（税込）

サイズ：W300×L300×T15mm

商品ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/product/6588/



＜共通＞

素材：チーク

仕上：着色ウレタン塗装

備考：床暖房不可、遮音性能なし



サンプル請求ページ：https://www.r-toolbox.jp/store/sample/?category=floor

株式会社TOOLBOX

「自分の空間を編集するための“道具箱”」をコンセプトに、内装建材やリノベーションサービスなど約2,200点を提供するウェブショップ。仕上げ材から設備機器、家具、照明、小物パーツまで内装全般を取り扱い、オリジナル商品も多数。サイト内では部屋づくりの参考となるイメージや、アイデアを掲載していることも特徴。東京（目白）と大阪（中津）にショールームがあり、商品を実際に見て確認することも可能。

https://www.r-toolbox.jp/