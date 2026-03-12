『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、「イシズ・イシュタール」が『OSHI WORKS』で立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「コトブキヤ」より、『OSHI WORKS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ イシズ・イシュタール 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

■OSHI WORKS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ イシズ・イシュタール 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2026年8月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約230mm(台座含む)

【素材】PVC・ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体(一部組み立て)

・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)

原型製作：株式会社サウザンド

手にとりやすくて、集めてたのしい！ブランド『OSHI WORKS』！

――「推し」がキーワード！あなたの“推し”がカタチになります。世界で愛されるキャラクターを、リーズナブルな価格で展開することにフォーカスして立体化！

・フィギュアコレクションを始めたばかりのファンは「いつもよりちょっと良いものを」。

・ハイエンドなコレクションを楽しんでいるファンは「いつもよりもっと気軽に」。

『OSHI WORKS』は様々な「推し」活動のニーズにお応えするコトブキヤのブランドです。

台座はコレクションしやすい正方形サイズで設計されており、前後左右にすっきり飾ることができます。

リーズナブルな価格は維持したまま、しっかりと塗装による仕上げを施し、クオリティにも手を抜きません。

『OSHI WORKS』だけのコレクションとして楽しむことはもちろん、お手元の推しグッズと一緒に飾るのにも最適です！

手にとりやすくて、集めてたのしい！『OSHI WORKS』に、遊☆戯☆王デュエルモンスターズから「イシズ・イシュタール」がARTFX Jと同スケールで立体化。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13328&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

