『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、「イシズ・イシュタール」が『OSHI WORKS』で立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「コトブキヤ」より、『OSHI WORKS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ イシズ・イシュタール 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●OSHI WORKS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ イシズ・イシュタール 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198847&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■OSHI WORKS 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ イシズ・イシュタール 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：8,800円(税込)


□発売日：2026年8月予定


□ブランド：コトブキヤ


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約230mm(台座含む)


【素材】PVC・ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体(一部組み立て)


・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)



原型製作：株式会社サウザンド






















手にとりやすくて、集めてたのしい！ブランド『OSHI WORKS』！



――「推し」がキーワード！あなたの“推し”がカタチになります。世界で愛されるキャラクターを、リーズナブルな価格で展開することにフォーカスして立体化！



・フィギュアコレクションを始めたばかりのファンは「いつもよりちょっと良いものを」。


・ハイエンドなコレクションを楽しんでいるファンは「いつもよりもっと気軽に」。



『OSHI WORKS』は様々な「推し」活動のニーズにお応えするコトブキヤのブランドです。


台座はコレクションしやすい正方形サイズで設計されており、前後左右にすっきり飾ることができます。


リーズナブルな価格は維持したまま、しっかりと塗装による仕上げを施し、クオリティにも手を抜きません。


『OSHI WORKS』だけのコレクションとして楽しむことはもちろん、お手元の推しグッズと一緒に飾るのにも最適です！



手にとりやすくて、集めてたのしい！『OSHI WORKS』に、遊☆戯☆王デュエルモンスターズから「イシズ・イシュタール」がARTFX Jと同スケールで立体化。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13328&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI



