LiberNovo Omni、世界的デザイン賞「iFデザインアワード2026」を受賞

LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、同社の電動ワークチェア 「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」 が、世界的に権威あるデザイン賞 「iFデザインアワード2026」 を受賞したことを発表しました。

LiberNovo Omniは、ユーザーの姿勢や身体の動きに合わせてサポートが変化する “動きに合わせて支える”電動ワークチェア として設計されています。

人の姿勢変化や動きに自然に追従する ダイナミック・エルゴノミクス設計 により、長時間のデスクワークでも快適な座り心地を実現している点が高く評価されました。



受賞内容の詳細は、iFデザインアワード公式サイト「Winners & iF Ranking」にて公開されています。

https://ifdesign.com

“動きに合わせて支える”次世代ワークチェアLiberNovo Omni



LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ） は、ユーザーの姿勢や身体の動きに合わせてサポートが変化する電動ワークチェアです。人間工学に基づいた設計と電動機構を組み合わせ、十人十色の体格や背中のカーブにフィットし、長時間のデスクワークでも快適な座り心地を実現します。

主な特徴は以下の通りです。

- パーフェクトフィットバックレスト

背中のS字カーブに自然にフィットする背もたれ構造を採用。ワンタッチで背中に合わせてカーブを調整でき、まるで自分専用のチェアのように身体に寄り添い、自然で無理のない姿勢サポートを提供します。

- ダイナミックサポート機能

頭部からアームレストまで、身体の動きに合わせて各部が自動的に追従。どのような姿勢でも快適さを保ち続けます。

- Omniストレッチ機能

電動で背中をストレッチできる機能を搭載。リクライニングと連動し、座ったまま身体を心地よく伸ばすことができます。

- 105°～160°リクライニング

仕事・ゲーム・休息などシーンに合わせて、4つのポジションから最適な姿勢を選択できます。

LiberNovoについて

LiberNovoは、「座ることが集中や創造の妨げになってはならない」という考えから生まれたブランドです。世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより、2023年に設立されました。

創業メンバーは、DJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたテクノロジー分野のエンジニア。長時間のデスクワークを通じて、椅子が作業効率や集中力に大きく影響することを実感した経験から、“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトが生まれました。

その思想を形にした製品が LiberNovo Omni です。

2025年6月にアメリカで初公開され、先行予約総額は約13億円を記録。約60日間で世界中から約1万人のユーザーが参加するなど大きな注目を集めました。

2025年秋には日本市場にも初上陸し、発売から約2か月で売上4.6億円を達成。LiberNovoは今後も、人の創造性や集中力を支えるプロダクト開発を通じて、新しいワークスタイルの提案を続けていきます。

iFデザインアワードについて

iFデザインアワードは、ドイツ・ハノーバーを拠点とする独立系デザイン団体 iF International Forum Design が主催する国際的なデザイン賞です。1954年の創設以来、優れたデザインを評価する世界的な賞として知られており、「Red Dot Design Award」「IDEA（International Design Excellence Awards）」と並ぶ世界三大デザイン賞のひとつとして広く認知されています。



2026年度は、世界68か国・地域から寄せられた 約10,000件の応募デザイン を対象に、129名の国際的なデザイン専門家による審査が行われました。その中から、LiberNovoの電動ワークチェア LiberNovo Omni が受賞製品として選出されました。

審査は以下の9つの分野で行われます。

- プロダクト- パッケージ- ブランディング＆コミュニケーション- サービスデザイン- 建築- インテリア- コンセプト- UX（ユーザー体験）- UI（ユーザーインターフェース）



受賞作品は、iF公式サイト ifdesign.com(https://ifdesign.com/ja/) にて公開されています。

本件に関するお問い合わせ先

LiberNovo Japan

公式サイト：https://jp.libernovo.com

メール：japan_marketing@libernovo.com

〈LiberNovo会社概要〉

社名：LIBERNOVO HK CO., LIMITED

代表者：王振旭

所在地：Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

事業内容：エルゴノミクスワークチェアのデザイン・開発・製造

LiberNovo公式サイト：https://jp.libernovo.com/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@libernovo_japan

X：https://x.com/libernovo_japan

Instagram：https://www.instagram.com/libernovo_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/LiberNovoJapan/

YouTube：https://www.youtube.com/@LiberNovo_Japan