タクシー会社から「人材資本企業」へ。つばめあんしんネットグループ、業界の常識を変える新キャリア制度を発表

つばめあんしんネットグループ（本社：愛知県名古屋市中区栄1-21-17、代表：天野 朝之）は、タクシー業界の人材育成モデルを刷新する新制度として、新卒・第二新卒向けの3つのキャリアコースを新設したことをお知らせします。

本制度は、タクシー会社を単なる運送業として捉えるのではなく、人材を資本とする「人的資本経営」への転換を目指すものです。

近年、地域交通やモビリティ産業は、自動運転やDXなど大きな変革期を迎えています。

こうした変化の中で、企業の競争力を左右するのは「車両」や「設備」ではなく、人材の成長と活躍の場をどれだけ創れるかにあると同社は考えています。

今回新設されたキャリア制度では、

- 現場価値を最大化する「ドライバーズエリートコース」- 経営や事業を支える「マネジメントコース」- 次世代技術に挑戦する「自動運転チャレンジコース」

の3つのキャリアパスを整備し、タクシー業界の常識を変える新しい人材育成モデルを構築していきます。

❚現場を支える中核人材「ドライバーズエリートコース」

今回の制度の中心となるのが、ドライバーズエリートコースです。

タクシードライバーを単なる運転業務ではなく、地域交通を支える専門職として位置づけ、

- 高度な接客力- 地域理解- 顧客対応力- サービス提案力

を兼ね備えた中核人材の育成を目指します。

また、現場で培われる知見を企業の成長に活かすため、

自動運転や新規モビリティ事業などの情報収集や外部連携にも関わる機会を設けていく予定です。

同社では、このドライバーズエリートコースを通じて、タクシーという仕事の価値そのものを再定義することを目指しています。

❚経営を担う人材を育てる「マネジメントコース」

マネジメントコースは、経理・総務・企画などの管理系業務に関心を持つ人材を対象としたキャリアパスです。

簿記など一定の専門性を持つ人材を対象に、企業経営や事業企画に関わる経験を積む機会を提供します。

例えば、大学で法律や経営を学んだ人材については、その専門分野を活かした業務へのステップアップを見据えたキャリア設計を行います。

将来的には、事業パートナーや経営に関わる人材の育成も視野に入れています。

❚未来のモビリティを担う「自動運転チャレンジコース」

モビリティ産業の未来を見据え、同社では自動運転技術などの次世代分野に触れる機会も若手社員に広げています。

新設された自動運転チャレンジコースでは、

- 自動運転分野の情報収集- 研究機関や企業との連携- 先進技術の視察

などを通じて、次世代モビリティの理解を深める取り組みを進めていきます。

将来的には、ドライバーズエリートコースやマネジメントコースから選抜された人材が、この分野で活躍することも想定しています。

❚社内でキャリアを広げる「ジョブチャレンジ制度」

つばめあんしんネットグループでは、社員が社内で新しい業務に挑戦できる「ジョブチャレンジ制度」も導入しています。

この制度により、

- ドライバーから管理部門- 企画職や新規事業- 技術領域への挑戦

など、社内で多様なキャリアを描くことが可能になります。

タクシー会社という枠を超え、社員が長期的なキャリアを築ける企業を目指しています。

❚DX人材・アプリ開発など新領域にも挑戦

同社では今後、モビリティサービスを支えるデジタル領域にも注力していく方針です。

現在、アプリ開発などの技術領域に挑戦するキャリアパスの検討も進めており、DX人材の育成を含めた組織改革を進めています。

❚タクシー業界の常識を変える「人的資本経営」

つばめあんしんネットグループでは、タクシードライバーという仕事を単なる職業ではなく、社会インフラを支える重要な役割として位置づけています。

今回のキャリア制度は、社員一人ひとりの可能性を最大化し、タクシー会社の枠を超えたモビリティ企業への進化を目指す取り組みです。

今後も同社は、地域社会とモビリティ産業の未来を見据え、人材育成と新たな事業領域の拡大に取り組んでまいります。

会社概要

つばめあんしんネットグループ

本社：愛知県名古屋市中区栄1-21-17

代表：天野 朝之

事業内容：タクシー事業、地域交通事業、訪問介護事業など

URL：https://www.tsubame-recruit.com/

本件に関するお問い合わせ先

つばめタクシーあんしんネット採用窓口

TEL：0120-151-340

MAIL：info@tsubame-recruit.com