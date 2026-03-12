快適なGX志向型住宅 埼玉県所沢市に「アールギャラリー」新マチかど展示場をオープン予定！

株式会社アールプランナー

戸建住宅を中心とした住宅プラットフォーム事業を展開する株式会社アールプランナー（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：梢 政樹、以下「当社」）は、新たな「マチかど展示場（埼玉県所沢市）」のオープンを予定しております。

■概要

実際の住宅地に建てられたリアルサイズのモデルハウス「マチかど展示場」を、埼玉県所沢市に2026年4月下旬頃オープン予定です。

■特徴

オープン予定の「マチかど展示場」は、住宅展示場だけではイメージがつきにくい街並みとの調和、敷地の使い方、住宅地における光の採り込み方などをよりリアルに体感できます。

モデルハウス内は、モノトーンを基調としたモダンデザインを用いつつも、素材感のあるマテリアルで空間を構成することによりホテルライクで洗練された空間を演出。飽きのこない落ち着いた高級感を保った内観構成としております。

脱炭素社会への動きが広がりつつある中、今回の「マチかど展示場」は太陽光発電を設置し、断熱等性能等級6仕様（UA値0.46以下）の建物となっており、ZEH（ゼッチ）※1 の水準を上回る「GX志向型住宅（脱炭素志向型住宅）」※2に適合した仕様となっております。また、住宅設備機器や家電等をスマートフォンから遠隔操作できるIoT技術も体験いただけます。

※1 ZEH（ゼッチ）：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを略したもので、「断熱」性能の高い家に「省エネ」と「創エネ」を組み合わせ、家のエネルギー収支ゼロ以下を目指した住宅のこと。

※2 GX志向型住宅（脱炭素志向型住宅）：脱炭素社会に向けてクリーンエネルギー中心の社会への転換を目指すGX（グリーントランスフォーメーション）の考えを取り入れ、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する新築住宅。再生可能エネルギーを除いた1次エネルギー消費量の削減率35％以上、再生可能エネルギーを含む1次エネルギー消費量の削減率100％、断熱等性能等級6以上等の要件がある

■「マチかど展示場」について

「マチかど展示場」は、近隣家屋との距離感・配置や採光、間取りのサイズ感、素材の質感を住宅展示場とはまた違った視点・感覚でご体感いただけるリアルサイズのモデルハウス施設であり、当社の先進的な住宅を建設することで、近隣の住環境向上に貢献します。

■今後の展開

本リリースにある「マチかど展示場」については、オープン予定日がわかり次第、随時ご案内いたします。また、本リリースの他にも新規での出店予定が決まり次第、ご案内いたします。

■参考ページ

◯アールギャラリー（注文住宅）https://www.arrgallery.jp/

◯アールプランナー不動産（アールギャラリー×分譲住宅）https://www.arrplanner-fudosan.co.jp/

◯アールギャラリー オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/arrgallery_official/

◯Ｆの家（注文住宅） https://www.f-no-ie.com/

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。

＊「住宅プラットフォーム」はアールプランナーの登録商標です。登録商標第6468399号。