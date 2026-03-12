東京女子管弦楽団 ヘラルボニーの衣装を纏ったコンサートを開催！

一般社団法人東京女子管弦楽団

2026 年3 月12 日12：00 発表

一般社団法人東京女子管弦楽団（理事長：永井美奈子、楽団本部：東京都渋谷区、以下弊楽団）は、「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、障害のイメージ変容を目指す株式会社ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、代表取締役 Co-CEO：松田崇弥、松田文登、以下「ヘラルボニー」）から衣装提供を受け、この度、ロックから影響受けている「アトム・ハーツ・クラブ・カルテット」や壮大な無限性を感じさせる組曲「惑星」（本演奏会では弦楽四重奏版）など、色彩豊かな音色や曲調が繰りひろげる、聴覚視覚の「異彩」を体感できるコンサートが実現することとなりました。

弊楽団は、女性音楽家による管弦楽演奏を通じて、芸術音楽の普及活動を行い、音楽教育の向上に寄与し、芸術音楽が広く社会に支持され浸透することを目指すとともに、特に社会課題でもある、女性の芸術音楽分野の活躍の場を創出することにより女性音楽家の社会的地位の向上を図り、我が国芸術音楽文化を育成・発展させることを目的とし、2022 年に設立された日本初・女性音楽家のみで構成されるプロオーケストラです。

これからも、多大なるお力添えをいただいている桂冠パートナーのモデュレックス様（代表取締役社長：曄道 悟朗、本社：東京都渋谷区）をはじめ、多くのご協賛企業の皆様、演奏会へお越しくださるお客様に支えられながら、女性音楽家の社会的地位向上とキャリア問題解決を目指すべく、社会の多くの人々や団体を巻き込んで、プロオーケストラの既成概念に捉われず、新たな挑戦にも果敢に臨み、クラシック音楽界にとどまらず、社会へ貢献してまいりたいと考えております。

【公演名】第23 回室内楽コンサート～変幻万化の万華鏡～(https://tokyowo.art/-/2026%e5%b9%b43%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%96%8b%e5%82%ac%e7%ac%ac23%e5%9b%9e-%e5%ae%a4%e5%86%85%e6%a5%bd%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%88/)（2026 年3 月17 日（火）19：00 開演）

【株式会社ヘラルボニー】https://www.heralbony.jp/

(C)一般社団法人東京女子管弦楽団

【本件に関するお問合せ】

一般社団法人東京女子管弦楽団 事務局長 佐藤雄己（企画者）／ 事務局長補佐 福田真智子

メール：info@tokyowo.art TEL：０3-６３０３-２３６６ 公式サイト：https://tokyowo.art/