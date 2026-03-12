リネンの風合いはそのままに、シワになりにくい。antiqua新素材「LINENX（リネンックス）」が遂に登場。

株式会社antiqua


株式会社antiqua（アンティカ）は、オリジナル新素材「LINENX（リネンックス）」を使用した


コレクションを公開しました。


LINEN（リネン）とRELAX（リラックス）を掛け合わせた「LINENX」は、リネン特有のナチュラルな風合いを活かしながら、しわになりにくく、ごわつかない軽やかな着心地を実現した新素材です。


ジャケットやパンツなど、セットアップでも着用できるアイテムを展開し、今季のantiquaを象徴するシリーズとして展開しています。


Linenx（リネンックス）特集 :
https://www.antiqua.co.jp/view/page/260313_linenx_k

質感と、リラックスの融合。

Antiqua original fabric.


「Linenx -リネンックス-」



LINEN + RELAX = LINENX（リネンックス）


リネン＝ラフ、カジュアル。


そのイメージを、少し更新する。



天然の風合いに、


やわらかさと落ち感を重ねたブレンド。



チクチクせず、ごわつかない。


空気をまとうような表情はそのまま。


ラクなのに、きちんと洒落る。


気負わないのに、どこか違う。



その理由は、着た瞬間にわかります。


■ リネン混 テーラードジャケット


羽織るだけで整う、軽やかな半袖ジャケット

リネン混素材ならではのナチュラルな風合いと、やわらかな肌触りが魅力のテーラードジャケット。


すっきりとしたネックラインとハーフスリーブが、きちんと感と軽やかさを両立します。


ヒップにかかる丈感とゆったりシルエットで体型を自然にカバーしながら、春夏のコーデにさっと羽織れる一着です。



・商品番号：AY-00089


・カラー：ナチュラル/トープ/チャコール/ブラック



▼ 商品ページ：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029473










■ ジャケット テーラード


きちんと感も叶える、リネンテーラードジャケット

ネンブレンド素材の柔らかな風合いが魅力のテーラードジャケット。


端正なテーラードカラーとシングルボタン仕様が、羽織るだけで上品な印象を演出します。


ゆったりとしたシルエットとヒップにかかる丈感で体型をカバーしながら、オフィスからカジュアルまで幅広く活躍する一着です。



・商品番号：YP-00197


・カラー：ナチュラル/トープ/チャコール/ブラック



▼ 商品ページ：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029496










■ ワイドストレートパンツ


美脚見えも叶える、リネン混ワイドパンツ

さらりとした風合いが魅力のリネンブレンド素材を使用したワイドストレートパンツ。


ダブルタックが縦のラインを強調し、ワイドながらもすっきりとした美脚シルエットを演出します。


フロントはフラット、後ろはゴム仕様でラクな穿き心地を叶えながら、きちんと感のあるスタイルに仕上がる一着です。



・商品番号：AY-00086


・カラー：ブラック/チャコール/トープ/ネイビー/ピンク/レッド/ライム/ナチュラル/カーキベージュ/パープル


・サイズ：Medium/Large



▼ 商品ページ：https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029470









発売記念キャンペーン

リネンックスシリーズの発売を記念して、対象の半袖ジャケットにご利用いただける


1000円OFFクーポンをご用意しました。


新素材「Linenx（リネンックス）」の軽やかな着心地を、この機会にぜひ体感してみてください。



■ 対象期間：


2026年3月11日（水） 0:00 ～ 3月24日（火） 9:59



詳細は下記特集ページからご確認ください。



株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。





