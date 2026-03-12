ORICO 10-IN-1 M.2 ドッキングステーション 折後価格7,279円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

作業環境を一台で大幅に拡張できる ORICO 10-IN-1 M.2 ドッキングステーション が、Amazonで期間限定セールを開催中です。

M.2 SSD外付けケース機能を内蔵した多機能USB-Cハブで、ストレージ拡張とポート拡張を同時に実現します。

主な特徴

１. M.2 NVMe / SATA SSD対応（最大10Gbps）

M.2 SSD外付けケースを内蔵し、NVMeとSATAの両方に対応。高速データ転送により、大容量ファイルの保存やバックアップもスムーズに行えます。

２. 10-IN-1 多機能ドッキングステーション

USB-C接続一つで多彩なポートを拡張可能。

作業効率を高める便利なインターフェースをまとめて搭載しています。

主なポート：

4K@60Hz HDMI 出力

10Gbps USB-C / USB-A ポート

5Gbps USBポート

ギガビットイーサネット

SD / TFカードリーダー

３. 内蔵冷却ファンで安定動作

冷却ファンを搭載し、長時間のデータ転送でもSSDの温度上昇を抑え、安定したパフォーマンスを維持します。

４. Windows / Mac 幅広いデバイスに対応

Windows、Mac、Dell、HPなど様々なノートPCと互換性があり、テレワークやオフィス環境にも最適です。

期間限定セール情報

ORICO 10-IN-1 M.2 ドッキングステーション

通常価格：12,999円

20%価格割引＋30%OFFクーポン（コード：311ORICODPM2）

有効期限：2026年3月20日 23:59（JST）

商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1MDHZHB

こんな方におすすめ

ノートPCのポート不足を解消したい方

M.2 SSDを外付けストレージとして活用したい方

デスク環境をすっきりまとめたい方

クリエイターや在宅ワーカーなど多ポートが必要な方

期間限定セールは 2026年3月20日 23:59（JST）まで。(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1MDHZHB)

高機能ドッキングステーションをお得に購入できるチャンスをぜひお見逃しなく。