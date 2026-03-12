ORICO 10-IN-1 M.2 ドッキングステーション 折後価格7,279円
作業環境を一台で大幅に拡張できる ORICO 10-IN-1 M.2 ドッキングステーション が、Amazonで期間限定セールを開催中です。
M.2 SSD外付けケース機能を内蔵した多機能USB-Cハブで、ストレージ拡張とポート拡張を同時に実現します。
主な特徴
１. M.2 NVMe / SATA SSD対応（最大10Gbps）
M.2 SSD外付けケースを内蔵し、NVMeとSATAの両方に対応。高速データ転送により、大容量ファイルの保存やバックアップもスムーズに行えます。
２. 10-IN-1 多機能ドッキングステーション
USB-C接続一つで多彩なポートを拡張可能。
作業効率を高める便利なインターフェースをまとめて搭載しています。
主なポート：
4K@60Hz HDMI 出力
10Gbps USB-C / USB-A ポート
5Gbps USBポート
ギガビットイーサネット
SD / TFカードリーダー
３. 内蔵冷却ファンで安定動作
冷却ファンを搭載し、長時間のデータ転送でもSSDの温度上昇を抑え、安定したパフォーマンスを維持します。
４. Windows / Mac 幅広いデバイスに対応
Windows、Mac、Dell、HPなど様々なノートPCと互換性があり、テレワークやオフィス環境にも最適です。
期間限定セール情報
ORICO 10-IN-1 M.2 ドッキングステーション
通常価格：12,999円
20%価格割引＋30%OFFクーポン（コード：311ORICODPM2）
有効期限：2026年3月20日 23:59（JST）
商品ページはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1MDHZHB
こんな方におすすめ
ノートPCのポート不足を解消したい方
M.2 SSDを外付けストレージとして活用したい方
デスク環境をすっきりまとめたい方
クリエイターや在宅ワーカーなど多ポートが必要な方
期間限定セールは 2026年3月20日 23:59（JST）まで。(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1MDHZHB)
高機能ドッキングステーションをお得に購入できるチャンスをぜひお見逃しなく。