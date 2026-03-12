【Kalodataウィークリー】TikTok Shop日本、SALE後の調整でGMV11.2億円、美容は反動減もメンズウェア・玩具が成長（2026年3月2日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データによると、2026年3月2日～3月8日の日本TikTok Shop市場は前週の大型セールの反動によりGMV11.2億円（前週比－17.6%）となりました。

一方、動画投稿・ライブ配信数は増加し、市場活動は依然活発です。カテゴリー別では美容が大きく調整する一方、メンズウェア・玩具・日用雑貨が成長し、春商戦の立ち上がりが確認されました。

■ 注目ポイント（前週比）

- 売上高：11.2億円（-17.64%）- 販売件数：54.6万件（-11.22%）- 客単価：2,051円（-7.24%）- 稼働ショップ数：8,991店（-0.4%）- 市場集中度：9.10%（-34.25%）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

本レポートは、TikTok Shopデータ分析ツール「Kalodata」の新機能 Kalopilot により生成されたレポートをもとに作成しています。

Kalopilotは、Kalodataのデータをもとに、チャット形式で市場レポートの作成、商品リサーチ、運営アドバイスなどの分析・調査タスクを行えるAI機能です。

詳細データレポートはこちら：

日本TikTokショップ市場週次レポート（2026年3月2日～3月8日）(https://x.gd/AWkfD)

Kalodata Japan 編集部 総評：

3月2日～3月8日の日本TikTok Shopは、SALE後の反動でGMV11.2億円（前週比-17.6%）と調整局面に入りました。

ただし通常期水準を上回る規模を維持し、動画投稿・ライブ配信・新商品数は増加。市場は依然として活発な状態が続いています。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・2月9日週：9.85億円／51.9万件／1,899円

・2月16日週：9.95億円／49.9万件／1,993円

・2月23日週：13.6億円／61.5万件／2,211円

・3月2日週：11.2億円／54.6万件／2,051円

TOP10カテゴリー別 売上高（億円）

1. 美容・パーソナルケア：2.42

2. レディースウェア・インナー：1.54

3. 食品・飲料：1.48

4. おもちゃ・趣味：0.96

5. スマートフォン・エレクトロニクス：0.78

6. 旅行かばん・バッグ：0.55

7. 健康：0.44

8. メンズウェア・下着：0.33

9. 日用雑貨：0.33

10. 自動車・バイク：0.32

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：41,934件（+8%）

・売上商品数：33,847件（+6%）

・動画本数：39.7万本（+5%）

・ライブルーム数：7,784件（+4%）

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：102,703件（‐）

・広告予算：1,214万円（-14%）

・新規ファン数：288万人（+14%）

カテゴリー別トレンド分析

美容・パーソナルケアは前週セールの反動で-40.1%と大幅減。

一方でメンズウェア・下着（+13.6%）、おもちゃ・趣味（+8.7%）、日用雑貨（+6.2%）は逆行成長。

春物ファッションや新生活需要が立ち上がり始め、市場のテーマが春商戦へ移行しています。

■ 保存版ウィークリー画像

出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

