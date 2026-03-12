【徳島ガンバロウズ】河野圭佑選手（特別指定選手）加入のお知らせ
日頃より徳島ガンバロウズの報道に格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。徳島ガンバロウズではこのたび、河野圭佑選手が特別指定選手として加入することが決定しましたのでお知らせします。
河野圭佑（こうの けいすけ）
※特別指定選手
■ポジション：PG/SG
■背番号 ：17
■生年月日 ：2003年9月16日
■身長/体重 ：178cm/82kg
■出身地 ：神奈川県
■所属 ：江戸川大学
河野圭佑 選手コメント
このたび、特別指定選手として徳島ガンバロウズに加入することになりました、河野圭佑です。
幼い頃からの夢であるプロバスケットボール選手としてのキャリアを徳島でスタートできることを
大変嬉しく思っています。
このような貴重な機会を与えてくださった徳島ガンバロウズ関係者の皆さま、江戸川大学の皆さ
ま、これまで応援してくださった方々、そして家族に心より感謝しています。ルーキーらしくパッショ
ン全開で、チームの目標であるB3優勝に貢献できるよう全力で頑張ります。よろしくお願いいたし
ます
【会社情報】
■会社名：株式会社がんばろう徳島
■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）
■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2
■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営
■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市
■公式サイト https://gambarous.jp/
「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。