【卒業シーズン必見】AI美肌加工アプリ「PixPretty」で卒業写真をワンランク上に｜全商品25%OFFセール開催中

Tenorshare(Hongkong)Limited

春の訪れとともに、卒業式や入学式といった人生の大切な節目を迎える方が増える季節です。桜の下で撮った記念写真、友達との笑顔あふれる集合写真、家族との温かな一枚…そんなかけがえのない思い出を、より美しく、もっと鮮やかに残したいと思いませんか？

この春、AIを活用した美肌加工アプリ「Tenorshare PixPretty」が、卒業・入学シーズン限定の特別キャンペーン「春の思い出美化応援キャンペーン」をスタート！全製品を25%OFFでお得に手に入れられる絶好のチャンスです。美肌加工から自然な小顔補正まで、誰でも簡単にプロ並みの仕上がりが実現できる今が狙い目です。

卒業・入学シーズン限定の特別キャンペーン

■ ストアページ（25%OFF適用）：https://tinyurl.com/yc3zdzps(https://tinyurl.com/yc3zdzps)

■ PixPretty公式ホームページ：https://tinyurl.com/5n7x6nbw(https://tinyurl.com/5n7x6nbw)

1.卒業写真を「生まれつき綺麗」な一枚にアップデート

卒業アルバムやSNS投稿用に撮影した写真を、そのままでは少し物足りない…と感じたことはありませんか？PixPrettyなら、最新のAI技術で美肌加工を自然に施し、透明感あふれるツヤ肌やクリアな肌トーンを実現。過度な加工感ゼロで「本当に肌が綺麗になったみたい」と褒められる仕上がりに早変わりします。

この春の新生活スタートを、最高の笑顔と美しい写真で彩りましょう！

キャンペーン詳細

対象期間：2026年3月10日（火）～ 2026年4月10日（金）

対象製品：Tenorshareサイト内全製品

割引内容：全製品25%OFF

割引コード：TS-GRADUATE-25

2.PixPrettyで卒業・入学写真をワンランク上の美しさに

卒業証書を掲げた凛々しい姿、桜をバックにした爽やかなポートレート、仲間との最高の思い出ショット…PixPrettyのAI機能を使えば、どれもプロカメラマンが撮ったようなクオリティに。初心者でも直感的に操作できるから、忙しい準備期間中でもサクッと編集完了です。

主なおすすめ機能で卒業写真を格上げ

美肌加工アプリ「Tenorshare PixPretty」：透明感あふれるツヤ肌やクリアな肌トーンを実現。- AI美肌加工・透明感補正

シミ・くすみ・毛穴を賢く検知し、自然な質感を残しながら美肌に。卒業式の照明下でも明るく透明感のある肌に仕上がり、SNSで「肌綺麗！」とコメント殺到間違いなし。

- 自然な小顔・輪郭調整

フェイスラインをシャープに整えつつ、やりすぎないナチュラル小顔効果。集合写真でも一人ひとりが際立つバランスの良い仕上がりに。

- 背景ぼかし＆春らしい色調調整

校門や桜並木を美しくぼかして被写体を強調したり、春の柔らかなピンク・グリーン系のフィルターで季節感をプラス。入学式の新鮮な雰囲気をそのまま閉じ込められます。

- ワンクリック全体補正

明るさ・色味・コントラストをAIが自動最適化。くすんだ写真も一瞬で鮮やか＆華やかに変身！

ゆるシーンで「盛れてるのに自然！」な最高の一枚が完成します。美肌加工アプリの域を超えた本格AIレタッチを、このお得な機会にぜひ体感してください。今すぐ春の思い出を美しく残そう！

新しい門出を迎えるこの春、PixPrettyで写真を特別な宝物に変えてみませんか？期間限定25%OFFは4月10日まで。早めのご購入で、新生活のスタートダッシュを最高の笑顔で！

【Tenorshareについて】

Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。



効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。



