ディレクターが知っておくべきデザインやネットマーケティングなどの基礎知識を幅広く解説！4/1（月）～「ディレクターのための基礎講座」（無料・4テーマ）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年4月1日（水）より4回にわたり、「デザイン」「知的財産」「ネットマーケティング」「実務」をテーマに、ディレクターを対象にした無料の基礎講座を開催します。

■詳細・お申し込みはこちら（お申し込みの締切は各回終了時刻まで）

▼ディレクターのためのデザイン基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172574/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172574/?rls)





ディレクターのための基礎講座 全4回

▼ディレクターのための知的財産の基礎知識https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172618/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172618/?rls)▼ディレクターのためのネットマーケティング基礎講座https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172668/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172668/?rls)▼ディレクターのための実践スキルトレーニングhttps://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172671/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172671/?rls)Web・アプリ制作の現場では、イメージの共有が十分に行われず、想定と異なる成果物が上がってくることがあります。このような課題に直面したディレクターは少なくありません。また、成果物や制作に必要な画像素材の知的財産権の扱い、さらには成果を最大化するためのネットマーケティング施策など、プロジェクトに応じてディレクターの担当領域は多岐にわたります。こうした幅広い業務に向き合う中で、より深い知識の必要性を感じる方も多いのではないでしょうか。C&R社では、そんなディレクターを対象にした無料ウェビナー「ディレクターのための基礎講座」を全4回にわたり開催します。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。＜こんな方にオススメ！＞デザインのどこを見ればいいのか迷ってしまう方（デザイン基礎講座）画像や素材の“使ってよい／ダメ”の判断に不安がある方（知的財産の基礎講座）制作だけでなく“成果”にも関われるようになりたい方（ネットマーケティング基礎講座）ヒアリングや伝え方に自信がない方（実践スキルトレーニング）

■日時・テーマ

4月1日（水）19：00～20：00 デザイン基礎講座

4月7日（火）19：00～20：00 知的財産の基礎講座

4月8日（水）19：00～20：00 ネットマーケティング基礎講座

4月10日（金）19：00～20：00 実践スキルトレーニング



■場所

オンライン開催



■登壇者

design fleet inc. 代表取締役

内田 祐生（うちだ・さちお）氏

ウェブデザイン技能検定試験指定実施機関

インターネットスキル認定普及協会 正会員・認定講師

ディレクター、デザイナー、ライター、インストラクター



Web黎明期の1999年からデザイン事務所開業。デザイン事業のほか、2000年代には国家検定ウェブデザイン技能検定創設ワーキンググループメンバー、技能オリンピックWeb種目競技委員を務めた。過去にmacromediaやAdobeの認定インストラクター、横浜市経済局委託デザイン相談員として活動。Web関係の書籍執筆、教材開発多数。インターネットスキル認定普及協会正会員、認定講師。

note https://note.com/designfleet



■参加費

無料



■定員

各回60名



■詳細・お申し込みはこちら（お申し込みの締切は各回終了時刻まで）

▼ディレクターのためのデザイン基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172574/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172574/?rls)



▼ディレクターのための知的財産の基礎知識

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172618/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172618/?rls)



▼ディレクターのためのネットマーケティング基礎講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172668/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172668/?rls)



▼ディレクターのための実践スキルトレーニング

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172671/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172671/?rls)





≪関連情報≫

▼内田祐生氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5b5(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5b5?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「ディレクターのための基礎知識講座」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜マーケティング・ディレクション関連セミナー＞

▼セールスライティング基礎講座（eラーニング／全26章）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150226/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150226/?rls)



▼その他のマーケティング・ディレクション関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_marketing-direction/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_marketing-direction/?rls)



イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)