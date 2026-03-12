声優・小野坂昌也×小西克幸によるYouTube番組「小野坂昌也☆ニューヤングTV」 4/22～、ニコニコで同時生配信を開始

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、声優・小野坂昌也と小西克幸によるYouTube番組「小野坂昌也☆ニューヤングTV」を、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」の声優チャンネル「animelo+」にて、2026年4月22日（水）より同時生配信します。あわせて、「animelo+」会員限定の特別コーナーを独占配信します。

「小野坂昌也☆ニューヤングTV」（YouTubeチャンネル登録者数20万人※2026年3月時点）は、声優・小野坂昌也がメインパーソナリティを務める、ゲーム実況を軸とした月1回のバラエティ型Web番組です。2017年6月の開設以来、コンシューマーゲームからスマートフォン向けアプリまで幅広いタイトルを取り上げ、“声優×ゲーム”という独自の切り口で展開。レギュラー出演の小西克幸との軽妙な掛け合いと自由な企画で、多くのファンから熱い支持を集めてきました。

4月22日のニコニコでの初配信では、話題の対戦アクションゲーム『ケツバトラー』で小野坂と小西が対決するほか、小西の誕生日（4月21日）をお祝いする特別企画も実施予定。本番組ならではのカオスな展開を余すところなくお送りします。また、ニコニコでの配信開始を記念し、直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

┃番組概要

■番組名：小野坂昌也☆ニューヤングTV supported by animelo

■出演者：小野坂昌也、小西克幸（レギュラー出演）

■初回配信日時：2026年4月22日（水）20時00分～（毎月1回配信）

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349969572

※前半はログインや会員登録なしで無料視聴できます。後半はニコニコチャンネル「animelo+」会員限定コーナーを配信します。

┃配信開始記念キャンペーン

1）直筆サイン色紙プレゼント

ニコニコでの同時配信開始を記念し、animelo+会員で応募した方の中から抽選で3名様に、小野坂昌也・小西克幸の連名直筆サイン色紙（当選者様の名前入り）をプレゼントします。

※応募方法等の詳細は、初回放送時の番組内にてお知らせします。

2）出演者描き下ろしイラストによる「ニコニコギフト」

番組を盛り上げるアイテムとして、小野坂昌也・小西克幸の描き下ろしイラストを使用した限定ニコニコギフトが登場します。

┃チャンネル概要

「animelo+」（アニメロプラス）は、声優・アニソンアーティストのコンテンツを専門に配信する、ニコニコ内のチャンネルです。人気声優・アーティストのライブ映像配信や特番生放送、世界最大級のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live」の関連動画をお届けします。さらに「animelo+」のチャンネル会員（月額：税込550円）になると、会員限定の生放送視聴や見逃し視聴、プレゼント企画への参加など各種特典も受けられます。

■公式サイト：https://site.nicovideo.jp/animelo-plus/