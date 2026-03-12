TerraMaster、Amazon「ダブルポイント祭り」に参加NAS / DASストレージ製品が最大30％ポイント還元

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

2026年3月12日 - TerraMaster(https://amzn.to/3JX12wR)は、ユーザーの実際の利用シーンを重視したストレージ製品の開発を行い、家庭ユーザーから中小企業、プロフェッショナルクリエイターまで幅広いユーザーに向けて、高い安定性と操作性を備えたNASサーバーおよびDASストレージソリューションを提供しています。

このたびTerraMaster(https://amzn.to/3JX12wR)は、Amazonで開催される「ダブルポイント祭り」に参加し、2026年3月13日から3月26日までの期間中、NASおよびDASストレージ製品を対象に最大30％ポイント還元の期間限定キャンペーンを実施します。

NASランキングでも高評価、人気モデルがセール対象に

Amazon ダブルポイント祭り

商品比較サイト mybest のNAS特集では、これまでに111のNAS製品が比較検証されています。

最新ランキングでは、TerraMaster製品が上位にランクインしており、

F4-425 Plus(https://amzn.to/3OTfOqr)が第1位、F2-425 Plus(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLHZ9KDJ)が第2位、F2-425(https://amzn.to/4d1F73x)が第4位を獲得しています。

同ランキングでは、コピー速度、ベンチマークスコア、冷却性能、動作音の静かさ、データ管理のしやすさの5つの観点から製品検証が行われており、TerraMaster製品はこれらの評価項目においてバランスの取れた性能が高く評価されました。

その結果、日本のNASユーザーやストレージ関心層から注目を集めています。

mybest 文章链接：https://my-best.com/2143

Intelプロセッサー搭載NAS、家庭から企業まで対応

今回のキャンペーンでは、幅広いストレージ製品ラインアップを対象としています。

初心者でも導入しやすい家庭向けエントリーNASから、チームでのデータ共有や業務用途に適した高性能NAS、さらに4K・8K動画編集、仮想化環境、大規模プロジェクトのデータ処理にも対応するプロフェッショナル向け高速ストレージまで、多様なニーズに応える製品を展開します。

家庭でのデータバックアップやメディア保存、オフィスでのチーム共有、クリエイターによる大容量データ管理など、さまざまな利用シーンに対応し、TerraMasterのストレージソリューションが効率的なワークフロー構築と生産性向上をサポートします。

2ベイNAS「F2-425(https://amzn.to/4d1F73x)」は、Intelクアッドコアプロセッサーと2.5GbE高速ネットワークを搭載し、個人ユーザーや家庭向けNASとして優れたコストパフォーマンスを実現。今回のセールでは10％割引とポイント還元の対象となります。

4ベイNASの人気モデル「F4-425 Plus(https://amzn.to/3OTfOqr)」は、新世代Intel N150プロセッサーとデュアル5GbEポートを搭載し、4K・8K動画ストリーミングやマルチタスク処理に対応する高性能モデルとして人気を集めています。こちらも10％割引とポイント還元の対象です。

さらに、6ベイ高性能NAS「F6-424 Max(https://amzn.to/3TziyZL)」は、Intel Core i5 10コアプロセッサーを搭載し、豊富な拡張スロットと安定したTRAIDストレージ管理をサポート。中小企業のデータ管理やクリエイターの大容量データ保存にも適したモデルとして、今回のキャンペーンで15％割引とポイント還元の対象となっています。

PC・NASのストレージ拡張に最適なDASシリーズ

F2-425 Plus、F4-425 Plus

NASシリーズに加え、TerraMasterのDAS（Direct Attached Storage）ストレージ拡張シリーズも今回のキャンペーンで注目の製品となっています。

NASやPCのストレージ拡張パートナーとして、複雑なネットワーク設定を必要とせず、USB接続だけで高速なローカルバックアップや効率的なデータ編集環境を構築できます。

人気モデルの2ベイ「D2-320(https://amzn.to/3PjhYzK)」と4ベイ「D4-320(https://amzn.to/4reHVOs)」は、USB 3.2 Gen2（10Gbps）高速インターフェースを搭載し、外付けストレージとして高速データ転送と柔軟な容量拡張を実現。

今回のAmazonキャンペーンでは20％のポイント還元が適用され、NASユーザーやMini PCユーザーのストレージ拡張ソリューションとして注目されています。

D4-320

今回のキャンペーンでは、新製品のポータブルSSDエンクロージャー「D1 SSD Pro(https://amzn.to/4bdtQuD)」が初めてセール対象として登場します。

本製品は80GbpsのThunderbolt 5インターフェースとデュアルコントローラーアーキテクチャを採用し、Thunderbolt 4対応製品と比較して大幅な転送性能の向上を実現しています。

航空機グレードアルミニウム合金のCNC一体成型ボディとファンレスパッシブ冷却設計により、静音性と高い放熱性能を両立しながらコンパクトで持ち運びやすい設計となっています。

最大8TBのSSD拡張に対応し、MacやPCなど複数のシステム環境と互換性を備え、4K・8K動画編集者やクリエイター、ハイエンドユーザー向けの高速ポータブルストレージとして注目されています。

今回のAmazonキャンペーンでは20％のポイント還元で提供されます。

D1 SSD Pro

SSDエンクロージャー「D1 SSD Plus(https://amzn.to/3N7gLuP)」は、プロフェッショナルユーザーから一般ユーザーまで幅広く利用できる高速ポータブルストレージソリューションです。

USB4インターフェース（最大40Gbps）を搭載し、大容量ファイルの転送や高負荷ワークフローにも対応します。

さらにTerraMasterのTDASアプリに対応し、スマートフォンの写真や動画をワンクリックでバックアップできる便利なデータ管理機能も備えています。

今回のAmazonキャンペーンでは最大30％のポイント還元が適用され、Mac miniなどの小型PCと組み合わせたストレージ拡張用途としても注目されています。

ハイブリッドストレージモデル「D5 Hybrid(https://amzn.to/3OPbfNX)」は、HDDとSSDを組み合わせたストレージ構成により、大容量と高速性能を両立した外付けストレージソリューションです。

PCやMacにUSB接続するだけで利用でき、動画素材や写真データなど大容量データの保存・バックアップ・管理に適しています。

今回のキャンペーンでは20％ポイント還元の対象となります。

さらに、8ベイDAS「D8 Hybrid(https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8JD5N21)」は、4台のHDDと4台のM.2 SSDを同時に搭載できるハイブリッドストレージ構成を採用。

USB 3.2 Gen2（10Gbps）高速インターフェースを備え、大容量データバックアップや映像制作など高性能ストレージを必要とする中小企業やクリエイター向けに設計されています。

こちらも20％ポイント還元の対象製品となります。

D8 Hybrid

2026年3月13日から3月26日まで開催されるAmazon「ダブルポイント祭り」(https://amzn.to/3JX12wR)期間中、TerraMasterの対象ストレージ製品は最大30％の割引およびポイント還元が適用されます。

NAS、DAS、ポータブルSSDなど幅広い製品ラインアップを特別価格で提供し、個人ユーザーからクリエイター、企業ユーザーまで幅広いデータストレージニーズに応えます。

この機会に、高性能ストレージ環境をよりお得な価格で導入できます。