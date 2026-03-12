「猫トイレのニオイ問題、ついに解決？」空気清浄機能付きステップ「AirStep」に注目！Neakasaが京都「TICA & ECC 第230回・第231回 キャットショー」に出展

ジェンハイ株式会社

ジェンハイ株式会社（本社：東京都、代表取締役：王忠林）が展開するスマートライフブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、京都市勧業館みやこめっせで開催される TICA & ECC キャットショー に出展し、人気製品の展示および来場者向けの抽選プレゼントを実施いたします。

会場では、猫トイレ周辺のニオイ対策として注目される 空気清浄機能付きステップ「AirStep」 をはじめ、オープン型の全自動猫トイレ 「M1」 やペット向け空気清浄機 「A1 Pro」 など、猫との暮らしをより快適にするスマートペット家電を展示。

来場者は実際に製品を体験できるほか、一部製品は抽選プレゼントとして提供されます。

展示内容

■ Neakasa 自動猫トイレ M1

猫が自然な姿勢で使用できる広々とした設計で、猫のストレス軽減と清潔なトイレ環境を両立します。

https://www.neakasa.jp/M1

Neakasa AirStep

猫トイレ周辺のニオイ対策と猫砂の飛び散り防止を同時にサポートする空気清浄機能付きステップ。

https://www.neakasa.jp/airstep

Neakasa A1Pro 空気清浄機

ペットの抜け毛やニオイ対策に特化した空気清浄機。

https://www.neakasa.jp/A1PRO

抽選プレゼント

イベント会場では、Neakasaの人気製品【M1、AirStep 、A1Pro】を 抽選プレゼント として提供予定です。

来場者の方々に、実際に製品を体験しながら猫との暮らしをより快適にするスマートペット家電の魅力をお届けします。

イベント概要

イベント名：TICA & ECC キャットショー

開催日：2026年3月15日

会場：京都市勧業館みやこめっせ

（B1階 第1展示場B面）

イベント詳細

https://enjoycatclub.jp/2181/

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://www.neakasa.jp/official）にご覧ください。