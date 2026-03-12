大手電機メーカーグループ会社向け売掛債権買取ファンド3rd を公開

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」を運営するミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、第6号ファンド「大手電機メーカーグループ会社向け売掛債権買取ファンド3rd（以下「本ファンド」という。）」の情報を公開しました。



本ファンドは、3月13日(金)より募集を開始いたします。

本ファンドは、大手電機メーカーグループ会社への請求書にもとづく売掛債権を投資対象とした透明性の高い短期運用型ファンドです。営業者である「ミラリタプロパティーズ株式会社」は、人材派遣会社が大手電機メーカーグループ会社に対して保有する売掛債権の買取を行い、当該債権の支払期日に実行される債務弁済を原資として、投資家の皆さまへ償還・分配を行う予定です。

約15日間程の短期運用を想定したファンドとなり、短期間で資金を回したい投資家の方や、次の投資までの資金を有効活用したい方にも適した設計となっています。なお、本シリーズファンドは、これまで募集した案件すべて、予定通り償還となります。

■スキームについて

出資 → 売掛債権を対象とした取引 → 回収 →償還・分配

■ファンド概要

名称：大手電機メーカーグループ会社向け売掛債権買取ファンド3rd

想定利回り（税引前）：年利15%

運用期間：約1ヶ月

出資単位：1口=1万円／10口～

募集方式：先着式

投資対象：売掛債権（請求書）

募集期間：2026年3月13日(金)18:00～3月19日(木)23:59（予定）*

*スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/8

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/