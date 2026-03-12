なとり、2月に開催した超満員の日本武道館公演より幕開けを飾った「セレナーデ」を最速でライブ映像プレミア公開！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pCgtZuQhv7Y ]

なとり - セレナーデ from 3rd ONE-MAN LIVE「深海」ライブ映像




音楽クリエイターのなとりが2/18(水)と19(木)の2日間にかけて開催した、自身初の日本武道館での単独公演、3rd ONE-MAN LIVE「深海」より、公演の幕開けを飾った「セレナーデ」のライブ映像を3/12(木)20:00にYouTubeにてプレミア公開した。



なお、同曲は現在放送中のテレビアニメ『【推しの子】』第3期エンディングテーマとして起用されている。


なとりは2024年にZepp Shinjukuでの初ライブを皮切りにライブ活動を開始し、約2年という早さで、超満員の日本武道館2日間公演を実現した。



また、同公演は新曲「セレナーデ」ライブ初披露の場でもあり、来場者にとっては鮮烈に記憶に刻まれた、まさにハイライトとも言えるシーンだ。今回、同曲ライブ映像の最速公開ということもあり、ファンからは大きな反響が寄せられた。




撮影：マスダレンゾ



「セレナーデ」はSNSで連日「歌ってみた」をはじめとしたUGC投稿が急増しているほか、MVはYouTube上で公開から2カ月足らずで1,200万再生を突破するなど、広く注目を集め、なとりの新たな人気楽曲となっている。



[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=gNg2Qw5R-Q4 ]

なとり - セレナーデ Music Video



なお、なとりは日本武道館公演から次なるステージとして、6月より日本とアジア各地の15都市22公演で開催するONE-MAN LIVE TOUR「行進」の実施を発表している。





なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」ツアーKV

現在は国内公演の券売に限りファミリーマート先行を実施中。すでに一部会場では残数僅かとなる箇所も出てきており、なとりの人気と注目度の高さを示している。この機会に、進化し続けるなとりのライブを、ぜひチェックしてほしい。



■3/12 (木) 20:00～公開　



なとり - セレナーデ from 3rd ONE-MAN LIVE「深海」


https://youtu.be/pCgtZuQhv7Y?si=1-adXcR-Nd0qTbSA




■『なとり ONE-MAN LIVE TOUR「行進」』ツアー情報


【日程・会場・お問い合わせ】




2026年6月12日(金)　開場18:00 / 開演19:00


2026年6月13日(土)　開場15:00 / 開演16:00


宮城　東京エレクトロンホール宮城


お問合せ：EDWARD LIVE


022-266-7555（平日11:00～15:00）




2026年6月27日(土)　開場17:00 / 開演18:00


2026年6月28日(日)　開場15:00 / 開演16:00


愛知　愛知県芸術劇場 大ホール


お問合せ：キョードー東海


052-972-7466（月～金12:00～18:00 / 土10:00～13:00 ※日祝休業）




2026年7月4日(土)　開場17:00 / 開演18:00


新潟　新潟県民会館


お問合せ：キョードー北陸チケットセンター


025-245-5100（火～金12:00～16:00 / 土10:00～15:00 ※月日祝休業）




2026年7月5日(日)　開場16:00 / 開演17:00


石川　本多の森北電ホール


お問合せ：キョードー北陸チケットセンター


025-245-5100（火～金12:00～16:00 / 土10:00～15:00 ※月日祝休業）




2026年7月11日(土)　開場17:00 / 開演18:00


2026年7月12日(日)　開場15:00 / 開演16:00


京都　ロームシアター京都 メインホール


お問合せ：キョードーインフォメーション


0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝休業）




2026年7月18日(土)


ソウル Seoul / Olympic Hall


Inquires：LIVET / hello@wanderloch.com




2026年7月25日(土)


シンガポール Singapore / The Theatre at Mediacorp


Inquires：SOZO / website: www.sozo.sg


/ contact: contact@sozo.sg




2026年7月28日(火)


バンコク Bangkok / UOB LIVE


Inquires：Avalon Live


https://www.facebook.com/AVALONLIVE




2026年8月8日(土)


台北 Taipei / Taipei Music Center


Inquires：大鴻藝術 BIG ART


contact@abigart.com


（月～金11:00～18:00）


https://www.facebook.com/bigart.tw




2026年9月22日(火祝)　開場17:00 / 開演18:00


2026年9月23日(水祝)　開場16:00 / 開演17:00


東京　昭和女子大学 人見記念講堂


お問合せ：DISK GARAGE


https://info.diskgarage.com/




2026年9月26日(土)　開場17:00 / 開演18:00


香川　サンポートホール高松 大ホール


お問合せ：DUKE高松


087-822-2520（平日11:00～17:00）




2026年9月27日(日)　開場16:30 / 開演17:30


福岡　福岡市民ホール 大ホール


お問合せ：キョードー西日本


0570-09-2424（平日・土曜11:00～15:00）




2026年10月11日(日)　開場17:00 / 開演18:00


2026年10月12日(月祝)　開場15:00 / 開演16:00


大阪　グランキューブ大阪 メインホール


お問合せ：キョードーインフォメーション


0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝休業）




2026年10月28日(水)　開場18:00 / 開演19:00


北海道　カナモトホール


お問合せ：ウエス


https://wess.jp


info@wess.co.jp




2026年10月31日(土)　開場17:00 / 開演18:00


広島　広島文化学園HBGホール


お問合せ：キャンディープロモーション


082-249-8334（平日11:00～17:00）




2026年12月5日(土)　開場17:00 / 開演18:00


2026年12月6日(日)　開場15:00 / 開演16:00


東京　東京ガーデンシアター（有明）


お問合せ：DISK GARAGE


https://info.diskgarage.com/




※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。


※海外公演のチケット詳細は、決まり次第後日発表します。




◆国内公演対象　ファミリーマート先行(抽選)


【受付期間】2026年3月10日(火)12:00～2026年3月23日(月)23:59
【当落/入金期間】2026年3月28日(土)12:00～2026年3月31日(火)21:00


お申込みはこちら　https://eplus.jp/natori/



【チケット代金】※国内公演のみ


全席指定(一般)　 8,800円(税込)


全席指定(U-22割)　　　7,800円(税込)


全席指定(小中学生割)　 4,000円(税込)




※未就学児入場不可


※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。


※小中学生割チケットは、ライブ当日に小中学生のお客様が対象のチケットになります。


（小中学生割チケット対象生年月日：2011年4月2日～2020年4月1日生まれ）


---------


ライブ当日に、顔写真入りで生年月日が確認できる本人確認書類（マイナンバーカード・学生証等）、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は生年月日が確認できる本人確認書類（保険証等）をご持参ください。


年齢が確認できる書類をご持参いただけない場合、一般料金との差額を頂戴いたします。


予めご了承ください。


---------




【注意事項】


※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。


※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止


（※No recording or video equipment (including mobile phones) are permitted at the shows.）


※営利目的の転売禁止




他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。


https://natori-official.com/





■ なとり2nd Album「深海」



Album「深海」ジャケット


リリース日：2026年1月21日(水)


品番：SRCL-13495～13496


価格：8,800円(税込)


特設サイト：https://natori-official.com/abyss/



▼Streaming/DL


https://natori.lnk.to/TheAbyss



▼CD


https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG





▼収録曲


1.深海


2.ヘルプミーテイクミー


3.セレナーデ


4.にわかには信じがたいものです


5.DRESSING ROOM


6.EAT


7.FLASH BACK


8.プロポーズ


9.恋する季節


10.非常口 逃げてみた


11.君と電波塔の交信


12.IN_MY_HEAD


13.絶対零度


14.SPEED


15.帰りの会


16.糸電話


17.バースデイ・ソング


18.うみのそこでまってる




■U-NEXT 映像配信情報


なとり ONE-MAN LIVE TOUR「摩擦」


詳細：https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734　(https://video.unext.jp/genre/music?td=SID0237734)



【なとり Profile】


作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター。


2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、2021年より音楽活動を開始。2022年にリリースされた「Overdose」はストリーミング4億回再生を突破、2023年リリース「フライデー・ナイト」は1億回再生を記録。さらに2025年6月リリース「プロポーズ」は8,000万回再生を突破し、ヒット曲を生み出し続けている。2026年は日本武道館公演2daysに加え、全国を回る初ホールツアーの開催が決定している。




＜なとり SNS/HP＞


・TikTok : https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_


・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4GXMHCwmONp6XFRB5SayAg


・X : https://twitter.com/Siritoriyowai_


・Instagram : https://www.instagram.com/siritoriyowai_/?hl=ja


・X(Official Account)：https://twitter.com/natori_office


・Instagram(Official Account)：https://www.instagram.com/natori_office_inc/


・Official HP：https://natori-official.com/