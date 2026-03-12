ART FAIR TOKYO20が明日から開幕。141軒のギャラリーの参加に加え、会場内外のプログラムを強化して開催。

エートーキョー株式会社

aTOKYO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：北島輝一）は、日本のアートマーケットを包括的にプレゼンテーションし、開かれた市場の交流機会としてのアートフェア「アートフェア東京」の20回目となるエディション「ART FAIR TOKYO 20」を、2026年3月13日(金)から3月15日(日)の4日間にわたり開催致します。

※「アートフェア東京」はaTOKYO株式会社が運営するイベントのブランド名となります。個別のイベントについては「ART FAIR TOKYO」と呼称しております。

※3月12日(木)は招待者のみ入場可能となり、上記の会期は一般公開日を指します。

全体概要

「アートフェア東京」は、2005年の初開催以来、日本最大の独立型のアートの見本市として、公平な美術品取引の場を提供することをミッションとして活動を続けて参りました。

20回目を迎える今回は、国内外から総勢141軒の厳選されたギャラリーが参加し、東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5-1）にて開催致します。

本年は会場内プログラムの大幅な拡大に加え、三井不動産株式会社とのサテライト会場の強化、恵比寿のガレージ・バー「ホムンクルス」の協力によるオフィシャルバーの実施、またリードメディアパートナーとして日本経済新聞社、『GQ JAPAN』を迎え、またメディアパートナーとして新たに『J-wave』が参画致します。

「Encounters」のセクションにて宮島達男による特別展示を実施

今回のフェア会場では「ART FAIR TOKYO 20」のシグネチャー・アーティストである宮島達男による特別展示を「Encounters」のセクションにて実施致します。

宮島達男氏（1957-）は東京芸術大学大学院修了後、ヴェネチア・ビエンナーレ・アペルト’88にて注目を集めて以来、時間と生命の連続性や関係性をテーマにLEDのデジタルカウンターを用いた作品を制作し、国際的に高い評価を確立してきました。世界各地で個展を開催し、多くの美術館に収蔵されるとともに、「時の蘇生・柿の木プロジェクト」や「時の海 - 東北」など社会的プロジェクトにも積極的に取り組むアーティストとして知られています。

Dialogue ASK ART, WHY?

ART FAIR TOKYOの公式トークプログラム「Dialogue」。ART FAIR TOKYO 20」の連動企画として、主催：ART FAIR TOKYO、企画・運営：artTunes、協力：三井不動産のもと、社会や人、現象の「間」に立ち現れる芸術に問いを投げかけ、未来への思考をひらく対話の場として開催されます。

トーク内容等は「Dialogue」のオフィシャルサイトをご覧ください。

Tokyo Innovation Baseにおけるトークイベント「社会における価値の構造とアート、イノベーションについて」

ウェブサイトを見る :https://art-tunes.art/ja/ask-art-why

ART FAIR TOKYO20の関連プログラムとして、東京都の新たなスタートアップ支援拠点である「Tokyo Innovation Base」を会場に、次世代の世界史クリエイター、アーティスト、起業家、サイエンティストを交え、社会における価値の構造とアート、イノベーションをめぐるトークイベントを行います。

日時： 2026年３月14日（土）

10:30～18:30(交流会～20:00)

場所： Tokyo Innovation Base 1F SQUARE-2

東京都千代田区丸の内3-8-3

主催：一般社団法人 SDGs Innovation HUB

共催：エートーキョー株式会社

映像プログラム「FILMS」のトークイベントを3月15日に東京ミッドタウン日比谷で実施

申込 :https://www.cepic.earth/blank-3/kurieitibu-tokuibento-art-fair-tokyo-x-tib-shakainiokerukachinokozotoato-inobeshonnitsuite

「FILMS - Art and Film? 言葉で定義できない映像の未来」では映像表現等のムービングイメージの領域に携わるステークホルダーを招いた公開収録 トークセッションを東京ミッドタウン日比谷 9階にて3月15日に実施致します。

本トークはシリーズの第1弾として開催するもので、第二弾については後日、オンラインでの開催も予定しています。

会場：東京ミッドタウン日比谷 9階 エントランスフロア

日時：3月15日, 13:00-17:50

モデレーター： 澤 隆志（キュレーター）、金秋雨(non-syntax)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97200/table/31_1_aa5af6c00b5279d1675208c95c4ea091.jpg?v=202603130951 ]

※事前申込みは不要です。満席となった場合はご入場いただけない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

開催概要

会期：2026年3月13日(金) - 3月15日(日)

3月13日 - 14日は11:00 ～ 19:00 ( 最終入場は 18:30 まで )

3月15日は11:00 ～ 17:00 ( 最終入場は 16:30 まで）

会場： 東京国際フォーラム 展示ホールE/ロビーギャラリー

後援：外務省、文化庁、アメリカ大使館、ベルギー王国大使館、ブリティッシュ・カウンシル、チェコ共和国大使館、マレーシア大使館、スペイン大使館、シンガポール共和国大使館、イタリア大使館、アンスティチュ・フランセ、ブラジル大使館、北海道、群馬県、三重県、京都府、兵庫県、香川県、福岡県、石川県、富山市、金沢市、京都市、東京観光財団ほか

協賛：株式会社ポーラ、三井住友信託銀行

協力：東京建物株式会社、三井不動産株式会社、公益社団法人日本陶磁協会、久世酒造店、G foundation

リードメディアパートナー：日経新聞株式会社、GQ Japan

メディアパートナー：J-wave、アートコレクターズ、目の眼、ARTnews JAPAN

お問い合わせ

aTOKYO株式会社

ART FAIR TOKYO20 広報担当

E-MAIL：press@atokyo.jp