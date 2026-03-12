京都発のナードでハードな音楽集団「Black petrol」が、約５年ぶりのフルアルバム「Diaspora」リリース！メンバーがメガホンを取った収録曲「TURN」のミュージックビデオも公開！
国内外の大型フェスにも多数出演しグローバルに活躍する、京都で結成されたナードでハードな音楽集団「Black petrol」が約５年ぶりのフルアルバムとなるセカンドアルバム「Diaspora」（ディアスポラ）をリリースした。
今作は、京都発のBlack petrolが現行UKシーンのJAZZとElectronicの関連性に注目。生楽器と打ち込みを織り交ぜ、クラブ・フロアサウンドを独自の解釈で融合させた作品。
国内外のアーティスト・プロデューサーが参加しており、リーダーが京都でのセッションをきっかけに出会ったオーストラリアのインディーR&Bシンガー・PERSIAが参加したアルバム表題曲「Diaspora (feat.PERSIA)」は、日本以外にアジア9か国のメインプレイリストでもピックアップされるなど、主要ストリーミングサービスでも大きく展開されており注目の内容だ。
New AL「Diaspora」リンク：https://orcd.co/blackpetrol_diaspora
アルバムから第一弾先行シングルとしてリリースされていた、ドラムンベースからポストダブステップ調に繋がる意欲作「TURN」のミュージックビデオも公開しており、こちらはメンバー自身がメガホンを取った映像作品となっている。
Black petrol - TURN Music Video
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-VDqNLWinVo ]
また、Black petrolは本アルバムのレコ発ツアーとして、東京・大阪・京都を巡る自主企画レコ発クラブツアーを開催中。豪華ゲストも多数出演予定、是非イベントにも足を運んでほしい。
クラブツアーチケットリンク：https://eplus.jp/blackpetrol/
【リリース情報】
2026.3.4 Release
Black petrol New AL「Diaspora」
【イベント情報】
Black petrol Club Tour "Diaspora"
23:00 OPEN/START
ADV \2,500 DOOR \3,000 Under23 \2,000
・3/13（金）CIRCUS Osaka（大阪府）
Act:Black petrol/空音/Aru-2/DJ Rin
・3/19（木）CIRCUS Tokyo（東京都）
Act:Black petrol/Sakepnk and friends/moshigigam(MÖSHI+Gimgigam)
・4/25（土）京都CLUB METRO（京都府）
Act：Black petrol and You!
【Black petrol（読み：ブラックペトロール）プロフィール】
京都から世界へ。
Black Musicを中心に、多様な音楽ジャンルに影響を受けた 『ナードでハード』な音楽集団。
京都の音楽シーンで、大学在学中にそれぞれのジャンルに精通した高い演奏力を持つメンバーによって結成された。
2023年『SUMMER SONIC 2023』、2024年『FUJI ROCK FESTIVAL’24』、2025年5月北京『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL 2025』、9月にはビルボード横浜にてSkaai(Band set)と対バン。
2026年1月バンコク『Bangkok Music City 2026』、2月台中『浮現祭 Emerge Fest.』に出演。8月にはジャカルタ『LaLaLa Festival』が控えるなど、国内外の大型フェスに多数出演中。
2026年3月、現行UKシーンのJAZZとElectronicの関連性に注目し、クラブ・フロアサウンドを独自の解釈で融合。約５年ぶりのアルバムとなる国内外のアーティスト・プロデューサーが参加した2ndフルアルバム「Diaspora」をリリース。
【SNS】
Instagram : https://www.instagram.com/bp_gig/
X(Twitter) : https://x.com/BP_gig
YouTube：https://www.youtube.com/@blackpetrol