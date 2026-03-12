シンガーソングライターXAI（読み：サイ）新曲『春風』配信リリース・リリックビデオ公開 & 新アー写解禁！

株式会社キョードーメディアス

2026年4月から自身初となるライブツアーを開催するシンガーソングライターXAI（読み：サイ）が、本日3月12日に新曲『春風』をリリースした。

本楽曲は、XAIの神秘的な歌声とピアノの音に風が吹き込むようなサウンドがマッチした、疾走感のある一曲に仕上がった。作曲・編曲には、前作『その瞳で』に続き4度目のタッグとなるGLIM SPANKYの亀本寛貴を迎えている。

冬から春へ季節が移り変わるように、人は変わって行く。向かい風のような逆境の中でも己を駆り立てる、人の本来もつ”痛み”に焦点を当て、なぜ立ち向かうのか、そしてなぜ生きるのかというテーマに挑んだ意欲作となっている。

リリース情報と合わせて新アーティスト写真・ツアービジュアルも解禁。

また、ライブツアーのタイトルが「XAI LIVE TOUR 2026 “Elemental”」に決定。元素や本質的という意味を持つ“Elemental”をテーマに原点回帰し、自身がアーティストとして表現したいことが眠っていた“根本”を再度見つめ、心を剥き出しするという意味が込められている。

さらに、『春風』のリリック映像も本日公開。聴覚だけでなく視覚からも楽曲の世界にぜひ触れてほしい。

新曲『春風』を携えた自身初となるライブツアー「XAI LIVE TOUR 2026 “Elemental”」のチケットは現在発売中。

ぜひこの機会にチェックしてチケットを手に入れてほしい。

XAI LIVE TOUR 2026 “Elemental” 公演概要

●公演スケジュール

2026年4月12日（日）OPEN 17:00 / STRAT 18:00【東京】LIQUIDROOM

2026年4月26日（日）OPEN 17:00 / START 18:00【大阪】Music Club JANUS

●BAND

Gt.亀本寛貴(GLIM SPANKY) / Dr.大井一彌 / Bass.早川知輝(DATS)

●チケット（税込）

スタンディング \6,600

※ご入場時、別途ドリンク代 ※未就学児入場不可

<各プレイガイドにて発売中>

イープラス：https://eplus.jp/xai/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/xai/

ローソン：https://l-tike.com/xai/

『春風』2026年3月12日(木)配信リリース

作詞：XAI

作曲・編曲：亀本 寛貴（GLIM SPANKY）

配信リンク：https://lnk.to/XAI_harukaze

Lyric Video：https://youtu.be/wqJtY5MrlWg

■アーティストプロフィール■

XAI（読み：サイ）

第8回「東宝シンデレラ」オーディションで初代アーティスト賞を受賞し、劇場版アニメ『GODZILLA』主題歌「WHITE OUT」でデビュー。

2022年よりドラマチックRPG「ヘブンバーンズレッド」の主人公・茅森月歌のボーカル担当として、作品内にて誕生したラウドロックユニットShe is Legendとしても活動をスタート。2023年には、澤野弘之によるボーカルプロジェクトSawanoHiroyuki[nZk]:XAIとして数々のアニメタイアップを担当。

XAI名義としては、シリーズ累計2700万部突破のアニメ『薬屋のひとりごと』第9話挿入歌の歌唱・作詞、TVアニメ『ある日、お姫様になってしまった件について』エンディングテーマを担当するなど、シンガーソングライターとしての才能を発揮。

伸びやかでソウルフル、そしてどこか神秘的な独特の歌声をもつ。

■インフォメーション■

HP https://xai-official.com/

X https://x.com/XAI_desu/

Instagram https://www.instagram.com/xai_official/

YouTube https://www.youtube.com/@XAI_Official_/

TikTok https://www.tiktok.com/@xai_desu/



