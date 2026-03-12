大ヒット上映中『超かぐや姫！』かぐやによる3Dライブ全編を特別公開！「私は、わたしの事が好き。」フルVer.を初パフォーマンス！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日(金)より劇場公開を開始した。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、その勢いはさらに増し続けている。

この度、「VRChat」で大人気を博した3Dかぐやによる「私は、わたしの事が好き。」ライブパフォーマンスを全編公開します！

VRプラットフォーム「VRChat」上で株式会社サンリオが運営する常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」内で行われた3Dかぐやによるライブパフォーマンスには、同パーク内で現在開催中のVR音楽フェスイベント「Sanrio Virtual Festival 2026」の期間である2月15日正午の初回公演に約2.7万人が参加し、Virtual Sanrio Puroland内のイベントとしては過去最多となる同時接続数を記録した。さらに同時間帯には「VRChat」全体の同時接続数が156,716人を記録し、最高同時接続数を約8000人更新する特大デビューを飾ることとなったかぐや。その人気は増すばかりで、大盛況ののち、先日3月8日（日）に惜しまれながらも千秋楽を迎えた。一方で「VR環境がなくても観られるようにしてほしい」「何回でも観たい」との声も多数届いており、この度、同ライブの模様を作品公式YouTubeチャンネルで全編公開することを決定した。公開されるのは公演最終週（3/7~8）にサプライズで追加した特別演出を含む、スペシャルバージョンとなる。



パフォーマンス楽曲は、人気音楽クリエイターのHoneyWorksが手掛けた「私は、わたしの事が好き。」。かぐや（cv.夏吉ゆうこ）が元気いっぱいに歌う、明るくポップな楽曲だ。すでに公開されているミュージックビデオとリリックムービーはともに100万回以上再生されており、ライブパフォーマンスとして全編を通して披露するのは今回が初となる。3Dの姿でVR世界に飛び出してきた、かぐやらしさ全開のライブパフォーマンスをぜひ何度でも楽しんでほしい。

●パフォーマンス映像YouTubeリンク：https://youtu.be/pnb_BVChIaw(https://youtu.be/pnb_BVChIaw)



2月20日（金）より劇場公開を開始し、19館での公開ながら各劇場で満席が相次いで週末動員ランキング5位にランクインする大ヒットスタートを切った本作。大反響により「一週間限定上映」を撤廃し、上映劇場を8館追加して迎えた2週目、そして3週目も、連続で全国週末動員ランキング10位内にランクインした。また、先月に発表された劇中の仮想空間「ツクヨミ」を「VRChat」内で再現するクラウドファンディングプロジェクト「ツクヨミ感謝祭」も大きな注目を集めており、開始からわずか1時間で目標の100%を達成！さらに2週間余りで1,000%も突破し、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3D化に加え、「ray 超かぐや姫！Version」のMV衣装の3D化などが決定しており、今後の達成状況によってはさらなる展開も期待される。

劇場公開もいよいよ4週目へと突入し、今週13日（金）からは新たに日本全国100館以上の劇場が加わって拡大公開を迎える本作。次はどんな展開が待っているのか、今後もぜひ注目してほしい。

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

配給：ツインエンジン

