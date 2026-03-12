ニューバランス 「第16回 渋谷・表参道 WOMEN′S RUN」に協賛いたします

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2026年3月22日（日）に開催される「第16回 渋谷・表参道 WOMEN’S RUN」に引き続きパートナーとしてサポートします。

ニューバランスのランニングコンセプトストア「ニューバランスRun Hub 代々木公園」にてレース参加者の参加賞Tシャツの引き換え、ランニングシューズ最新モデル『Ellipse（エリプス）』の試し履きを3月12日（木）より開始。また大会当日は、メインレース（10km）に加え、レース後のアフターパーティイベントも開催し、大会をさらに盛り上げます。

■ニューバランス Run Hub 代々木公園にて参加賞Tシャツ事前引き換え開始

代々木C地区の店舗「ニューバランスRun Hub 代々木公園」にて参加賞Tシャツの事前引き換えを実施いたします。受取期間は3月12日（木）～21日（土） で、店舗内の特設カウンターにてお受け取りいただけます。店舗での事前引き換えの特典として、ニューバランスRun Hub 代々木公園のみで使用できるmyNB会員様限定10％オフクーポンや、ニューバランスRun Hub 代々木公園併設のカフェ「Run Hub Cafe」のスムージーの無料試飲や、今後カフェで使用できるドリンクチケットをプレゼントいたします。

■新作ランニングシューズ「Ellipse（エリプス）」の店舗限定カラー発売。

試し履き、スペシャルフォトブースが登場

2025年3月15日にニューバランスの日本初のランニングコンセプトストアとしてオープンしたニューバランスRun Hub 代々木公園が1周年を迎えます。1周年を記念し、3月12日に発売となった新作ランニングシューズEllipseの店舗限定カラーが登場します。限定カラーをご購入のお客様には、水や汚れ、紫外線からシューズを保護するコーティングを施すShoe Treatmentサービスをプレゼントいたします。

また、店頭ではEllipseの試し履きシューズもご用意しています。3月12日～22日には、Ellipseを試し履きしていただいた方にご利用いただけるスペシャルフォトブースを設置いたします。

Ellipseでのランニングの記念を写真に撮ってみませんか。

※myNB会員当日入会も対象、10％オフクーポンは一部対象外商品がございます。

※出走ランナー以外の方でも「Ellipse」試し履きサービス提供いたします。

【店舗情報】

ニューバランスRun Hub 代々木公園（New Balance Run Hub Yoyogi Park）

住所：東京都渋谷区神南1丁目1番1 2階

営業時間：11:00～19：00

※イベント、季節により変更あり。

3/22（日）のみ 10:00～19:00

https://company.newbalance.jp/store/official-store/runhubyoyogipark

＜大会当日＞

■メイン会場のニューバランスブースでは「Ellipse Lounge」が登場

レース当日のメイン会場に設置されるニューバランスのブースエリアでは、新商品 Ellipseの世界観を体験できる「エリプスラウンジ」が登場。シューズ展示やフォトブースをはじめ、レース前の気分を高めるフェイスペイント、レース後にはオリジナルスムージーの無料配布などを実施。Ellipseの魅力を体感しながら、ランナーのみなさんがリラックスし、コミュニケーションを楽しめるラウンジ空間を展開します。

■レース後には「BE STAGE」にてアフターパーティを開催

レース後は、ニューバランス Run Hub 代々木公園がある商業施設「BE STAGE」全体でアフターパーティを開催します。メイン会場にて、レースを走り切ったランナーをセレブレートする特別なギフトカードをプレゼント。ニューバランス公式LINEミニアプリに登録すると、セレブレーションギフトカードを受け取ることができます。「BE STAGE」アフターパーティ会場では、このカードを使ってフードやドリンク、体験コンテンツなど、さまざまな特典やアクティビティをお楽しみいただけます。レース後のひとときを、ぜひ特別な時間としてお過ごしください。

※メイン会場にて配布、先着順となります。

セレブレーションギフトカード特典のご紹介

ニューバランスRun Hub 代々木公園では多数の特典！

対象商品を1,000円OFFで購入でき、購入した商品へのプリントや刺繍を入れられるカスタマイズサービスもご利用いただけます。さらに、店内カフェ「Run Hub Cafe」では、新商品 Ellipseをイメージしたスペシャルスムージーを無料でご提供。また、その他のスムージーもセレブレーションギフトカードで引換可能です。

※数に限りがございます。先着順となります。ご了承ください。

・Spot. Yoyogi Parkでのヨガ・ストレッチセッション

ニューバランスRun Hub 代々木公園となりのSpot.Yoyogi Park では、レース後のリカバリーを目的としたヨガ・ストレッチセッションを開催。ニューバランスやライフチューニングデイの特別講師によるプログラムを、セレブレーションギフトカード対象として体験いただけます。

※先着順のため、体験人数には限りがございます。

・公園広場(ステージ)でのキッチンカー

公園内には、ランナーが楽しめるリラックススペースやDJブースを展開。また、セレブレーションギフト対象のキッチンカーも複数出店します。走り終えたあとは、ランナー同士で交流しながら、ゆったりとした時間をお楽しみください。

【その他協力店舗】

その他、BE STAGE内の協力店舗でも、セレブレーションギフトカード対象のサービスを予定しています。

▼ニューバランス ランニングについて

ニューバランスランニングでは、“ Run your way.”のスローガンを掲げ、常に向上心を持ち続け、自身の目標のために励むすべてのランナーに向けてこのメッセージや新しいプロダクトを発信していきます。

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

