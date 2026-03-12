AWS・NVIDIA・MassRoboticsが推進するフィジカルAIフェローシップのフェローに日本企業として初めて選出

Telexistence株式会社

2026年3月12日、Telexistence Inc.（本社：東京都大田区、代表取締役：富岡仁、以下TX）は、本日、Amazon Web Services(AWS) Startups(https://aws.amazon.com/startups?lang=en-US)およびNVIDIA Inception(https://www.nvidia.com/en-us/startups/?ncid=ref-inc-954001-vt18&deeplink=expertise-faq--1)が提供しているグローバルプログラム（Physical AI Fellowship）の第2期フェローに選出されました。本プログラムは、高い可能性を秘めたロボティクススタートアップに対し、フィジカルAIソリューションの構築、改良およびスケールアップを支援するものです。2025年秋に実施された第1期プログラムに続き、2026年は、農業、建設・再生可能エネルギー、産業オートメーション、小売・物流、ヒューマノイドロボティクスなどの分野から、将来有望なフィジカルAIスタートアップ9社が選出されました。

世界中から選出された9社の中で、TXは日本企業として、初めて、かつ唯一フェローに選ばれました。

このプログラム参加の機会を通じて、TXは実践的な技術ガイダンス、コンピューティングリソース、および市場参入機会の提供を受けます。これにより、現実世界で稼働する信頼性の高いプロダクト開発を加速させていきます。また、TXを含むフェローは、AWS Generative AI Innovation Center(GenAIIC) の科学者や専門家によるサポート、AWSクレジット、NVIDIAのリソースを活用できるほか、MassRoboticsの施設やロボティクスコミュニティにおける広範なネットワークへのアクセス権が付与されます。

本プログラムへの参画は、実世界のロボットシステムと統合された「ロボット基盤モデル」の開発および導入を推進するTXの取り組みを支援するものです。AWSクラウドおよびAI関連の製品ラインナップ（AI stack）におけるクレジットやエキスパートによる助言、NVIDIAのフィジカルAIスタック、そしてMassRoboticsのテストベッドとネットワークを活用することで、TXは自社の基盤モデルの開発を加速し、且つその精度を飛躍的に向上させることで、自動化によって構造的な労働力不足に対処すると同時に、運用のレジリエンス（回復力）を高めることが期待される小売、物流、製造現場での社会実装を加速させます。

テレイグジスタンスについて

TXは、現実世界で動作する知能ロボットのための基盤層を構築するフィジカルAI企業です。「世界中のあらゆる物体を一つ残らず我々の『手』で掴み取る」をミッションとして、ロボット基盤モデル、高度なマニピュレーションAI、そして専用に設計されたロボットハードウェアを組み合わせた統合システムを開発、提供しています。

ロボット知能を支えるAI基盤モデルと物理的な作業を実行するロボットシステムの両方を開発することで、TXは小売・物流・製造などの産業においてフィジカルAIを展開するためのスケーラブルなプラットフォームを構築しています。

[採用中のポジション]

1.Head of Hardware Engineering, Humanoid Team(https://jobs.lever.co/tx-inc.com/4ad6bd7a-f422-4a2e-90f4-597df67e53f6)

- ヒューマノイドロボットのハードウェア開発ヘッド- 年収レンジ 2,000-3,000万円

２.Lead Machine Learning Engineer, Foundation Model Team(https://jobs.lever.co/tx-inc.com/b9e7e696-a6be-4bc1-9d02-7cef28cd5f5b)

- ロボット基盤モデル開発のリードエンジニア

フィジカルAIフェローシップについて

フィジカルAIフェローシップは、ロボットスタートアップが有望なプロトタイプを信頼性の高い実世界展開へと成熟させるため、実践的な技術指導、コンピューティングリソース、市場投入機会を提供します。

本プログラムは、AWS re:Invent 2026 を含むAWS、NVIDIA、MassRoboticsのイベントの成果発表会をもって完結します。

更なるフェローシップに関する情報は、こちら(https://www.massrobotics.org/physical-ai-fellowship-supported-by-aws-nvidia-and-massrobotics/)を参照ください。

本件に関するお問い合わせ

テレイグジスタンス株式会社

広報担当：press@tx-inc.com