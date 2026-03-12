NGT48メンバーが生出演！「ホワイトデー直前告白祭り2026」3月13日(金)19時から、ニコニコでの独占生中継が決定！

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区）は、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、2026年3月13日（金）19時より、NGT48メンバーが生出演する特別番組『NGT48メンバー生出演 ホワイトデー直前告白祭り2026』を独占生中継いたします。

■ホワイトデー直前！NGT48が贈る、甘くて刺激的な特別番組

本番組では、NGT48のメンバーを迎え、翌日に控えたホワイトデーを盛り上げるスペシャル企画を実施します。

メイン企画となる「ホワイトデー告白シチュエーション」では、メンバーが視聴者のハートを射抜く珠玉の告白セリフを披露。ニコニコ生放送ならではのアンケート機能やリアルタイムコメントを活用し、視聴者の反応によって展開が変わる、双方向性の高いライブ配信をお楽しみいただけます。

普段のステージとは一味違う、メンバーのキュートで少し照れた表情はファン必見です。

■番組概要

番組名： NGT48メンバー生出演 ホワイトデー直前告白祭り2026

放送日時： 2026年3月13日（金）19:00～22:00(予定)

視聴URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv350012714

出演者： NGT48メンバー

１部：19:00-20:00

清司麗菜、西潟茉莉奈、大塚七海、磯部瑠紅、北村優羽、水津菜月、磯崎菜々、木本杏菜、新沢葵唯、西川晴菜、安座間結、大町佑香、北澤百音、須藤凜華、中田麻実



2部：20:00-21:00

佐藤海里、藤崎未夢、三村妃乃、喜多花恵、木本優菜、杉本萌、奥村百花、佐藤広花、高島柚愛、原愛実、阿達夢、甲斐瑞季、佐藤柚花、谷口陽香



３部：21:00-22:00

清司麗菜、西潟茉莉奈、佐藤海里、藤崎未夢、大塚七海、三村妃乃、喜多花恵、北村優羽、木本優菜、水津菜月、杉本萌、磯崎菜々、奥村百花、佐藤広花、西川晴菜、大町佑香、谷口陽香、中田麻実

■本番組の一部はニコニコプレミアム会員限定視聴となります。

番組を最後までお楽しみいただくには、会員登録が必要です。