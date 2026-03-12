『3SKM 1st LIVE “One-Off”』2026年8月23日(日)横浜BUNTAIにて開催決定！4月29日(水)よりシリアル先行抽選スタート！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、3SKM 1st LIVE “One-Off”の開催情報をお伝えします。

『3SKM 1st LIVE “One-Off”』開催決定！

にじさんじ所属VTuber「北見遊征」「魁星」「榊ネス」のユニット「3SKM」。

2024年3月12日(火)のデビューから3年目、待望の初リアルライブ開催決定！

さらに2026年4月29日(水)発売のCD商品「Nighthawks」に本公演の先行抽選シリアルコードが封入されることも決定し、CD発売同日よりシリアル先行抽選の受付もスタート！この機会にぜひご応募ください。

『3SKM 1st LIVE “One-Off”』概要

■公演名：3SKM 1st LIVE “One-Off”

■開催日程：2026年8月23日(日) OPEN17:00 / START18:00

■会場：横浜BUNTAI

■出演者：3SKM(北見遊征 / 魁星 / 榊ネス)

■イベント特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/3skm_1stlive/

新たな情報に関して下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・3SKM公式X：https://x.com/3SKM_INFO

・ハッシュタグ：#3SKM_1stライブ

1st Mini Album「Nighthawks」収録楽曲「Magic」が、tvk (テレビ神奈川)「横浜DeNAベイスターズ熱烈LIVE」の2026年度中継テーマソングに決定！アルバム収録全楽曲情報も初公開!!

tvk (テレビ神奈川) で放送される「横浜DeNAベイスターズ熱烈LIVE」の2026年度中継テーマソングに、1st Mini Album「Nighthawks」収録曲の「Magic」が決定しました！

横浜DeNAベイスターズ熱烈LIVE▼

https://www.tvk-yokohama.com/baystars/



さらに、「Nighthawks」の収録全楽曲情報も初公開！

今作は選曲段階からメンバー3名が参加。さらに北見遊征が「Shoot Me Down」、魁星が「City Runner」、榊ネスが「Genesis」をそれぞれの “プロデュース曲” として、深く制作に携わりました。メンバー3名が、歌唱・パフォーマンスだけでなく、楽曲制作のプロセスにも意欲的に取り組んだ一枚となっています。

＜Disc 1 - CD収録内容 (全形態共通)＞

M-1 : Magic (作詞 : 柿沼雅美 / 作曲 : Rouno, AVENUE 52 (153/Joombas) / 編曲 : Rouno)

M-2 : Awakening (作詞 : Funk Uchino / 作曲 : Albin Nordqvist, AdamAlexander, Kenichi Sakamuro / 編曲 : Kenichi Sakamuro)

M-3 : Shoot Me Down (作詞 : Anna Kusakawa / 作曲 : Albin Nordqvist, Gabriel Brandes, KZ, Kim Tae-Yeong, HONEYSWEAT / 編曲 : KZ, Kim Tae-Yeong, HONEYSWEAT)

M-4 : City Runner (作詞 : 木村友威 / 作曲・編曲 : Josef Melin)

M-5 : Genesis (作詞 : Evie / 作曲 : Erik Lidbom / 編曲 : Erik Lidbom for Hitfire Production)

M-6 : We Go Higher (作詞 : D.Y.T, Masaki Fukuda / 作曲 : kimjiseob, LEY, Masaki Fukuda / 編曲 : kimjiseob)

M-7 : Close to me (作詞 : Kanata Okajima / 作曲 : Kanata Okajima, pw.a / 編曲 : pw.a)

＜Disc 2 - CD収録内容 (初回生産限定盤Bのみ収録)＞

M-1 : カサブタ (北見遊征 & 魁星)

M-2 : シャルル (北見遊征 & 榊ネス)

M-3 : 右肩の蝶 (魁星 & 榊ネス)

その他、1st Mini Album「Nighthawks」に関する商品・特典情報は、以下HPの情報をご覧下さい。

https://www.nijisanji.jp/news/x9gd3a95e

【3SKMについて】

3SKM(スリーエスケーエム)とは

にじさんじ所属VTuber「北見遊征」「魁星」「榊ネス」3名のユニット。

様々な文化が入り交じるバーチャル横浜にて、北見は呪術師、魁星は鍵師、榊は執事と、異なる職業で生計を立てている。

とある事件をきっかけに知り合った3名は、それぞれの目的のために行動を共にしているようだ。

＜3SKM リンク一覧＞

X：ht(https://x.com/3SKM_INFO)tps://x.com/3SKM_INFO(https://x.com/3SKM_INFOYouTube%EF%BC%9Ahttps://www.youtube.com/@3SKM_nijisanji)

YouTube：https://www.youtube.com/@3SKM_nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/3skm.info

tiktok：https://www.tiktok.com/@3skm_info

北見遊征（きたみゆうせい/Kitami Yusei）

日々悪しきものと戦っている新米呪術師。

いつか呪術の力で世界をクールにすることが夢だが、

今はまだ師匠の使いっ走りである。

北見遊征 YouTube CH：https://www.youtube.com/@KitamiYusei

北見遊征 X：https://x.com/Kitami_Coolguy

にじさんじ公式HP 北見遊征(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/yusei-kitami

にじさんじストア 北見遊征 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1153

魁星（かいせい/Kaisei）

暗い小道でひっそりと「鍵屋」を営む青年。

開くことから閉じることまで、彼に対応できないことはない。

常に飄々としており、その本意は計り知れない。

魁星 YouTube CH：https://www.youtube.com/@Kaisei_nijisanji

魁星 X：https://x.com/Kaisei_2434

にじさんじ公式HP 魁星(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/kaisei

にじさんじストア 魁星 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1156

榊ネス（さかきねす/Sakaki Ness）

とある名家に仕える執事。

所作が美しく、高貴な雰囲気を携えている。

主人の指示であれば、どんな事でも完璧にこなす。

榊ネス YouTube CH：https://www.youtube.com/@SakakiNess

榊ネス X：https://x.com/Ness_Sakaki

にじさんじ公式HP 榊ネス(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/ness-sakaki

にじさんじストア 榊ネス 関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1157

