【RHC ロンハーマン】春に着映えるカラーデニムパンツ5色＆RHCおすすめスタイリングをお届け。3月20日（金）RHC ロンハーマンに登場します。

株式会社リトルリーグ

2026Spring＆SummerのRHC ロンハーマンウィメンズのテーマは「LIFE IS IN COLOR」。大人の女性がいつものスタイリングに色を取り入れて、何気ないシーンや今のムードに彩りを添える。そんな日常に溶け込むようなカラーのデニムパンツたちが登場しました。

3月20日（金）よりRHC ロンハーマン・ロンハーマン「R」各店およびオンラインストアにて、RH ヴィンテージのRHC限定カラーデニムパンツを発売いたします。

オンラインストア :https://preview-ronherman.bb-f.net/feature/187

季節の変わり目にパンツを買い足すなら、１点投入するだけでスタイリングに新鮮さを与えてくれるカラーパンツがおすすめです。女性らしさを際立たせてくれる色からポジティブな気持ちにしてくれる色の全5色をRH ヴィンテージよりご用意いたしました。

カラーデニムパンツで差し色を楽しむ、RHCがおすすめするスタイリング

PAYDAY×RHC / ワークシャツ / \31,900GREEN

グリーンカラーのパンツは、カジュアルからキレイめまで幅広く使える着回し抜群の色です。PAYDAYとのコラボワークシャツを合わせて、スタイリングに遊び心をプラス。ワークシャツには”COLOR”の文字が隠れており、さりげない肌見せがシンプルながら華やかさを感じさせてくれます。

PINK

この春トレンドカラーのピンクは取り入れるだけで気分を上げてくれます。FilMelangeとのコラボリンガーTシャツを合わせて、リラックス感のあるカジュアルスタイルに。オーガニックコットン素材で着心地も快適です。コンパクトなシルエットは、自然な身体のラインを引き立ててくれ、上品で女性らしい雰囲気を演出してくれます。

FilMelange for RHC / リンガーTシャツ / \14,300

晴れやかなカラーを差すことで、ワンランク上の春のスタイリングが完成します。いつもの装いに色を取り入れることで、雰囲気を和らげたり、着こなしの幅を広げたり……季節の移り変わりを楽しむように毎日の気分もアップして、いつものオシャレももっと素敵に変わります。

カラーを纏ったスタイリングが今季のRHC気分(ハート)

RHC週末コーディネートはこちら :https://preview-ronherman.bb-f.net/feature/187RHC ロンハーマン公式ホームページでは、カラーデニムを使った、おすすめの「週末コーディネート」を公開しております。BLUE×RED

ヴィンテージライクなラグランロングスリーブTシャツに色鮮やかな赤のパイルスカートを合わせて、大人のスポーティMIXなコーディネートに。ラグランロングスリーブTシャツは、リアルな経年変化の空気感を得意とする「BOW WOW」とのコラボレーションにより誕生しました。ゆったりとしたサイズ感と風合いのある素材感がまるで古着のような愛嬌ある1枚です。また、ヘルシーな女性らしさを演出してくれるパイルスカートは、日本ではRHCエクスクルーシブブランドの「SUZIE KONDI」より誕生しました。ウエストがゴム仕様でリラックスした履き心地。大人の余裕を演出してくれます。

GREEN×GRAY×BROWN

RHCエクスクルーシブブランドの「DEMY BY DEMYLEE」とRHCの特別なカプセルコレクションより登場した、コットンニット素材のトップス・カーディガン・スカート。３点あわせてトータルコーディネートすることで上品なカジュアルスタイルに仕上がります。クラシックな落ち着きのあるカラーは奥行きのある女性らしさを演出します。シンプルながら上質感のあるアイテムは、すっきりと見えながらもリラックスして着られるのが魅力です。

LOOK BOOK :https://rhc.ronherman.jp/lookbook_detail.php?year=2026&season=SS&sex=Women%20Vol.1RHC ロンハーマン公式ホームページでは、今シーズンのテーマ「Life is in color」の世界観を表現した、カラーを取り入れたスタイリングを公開しております。

【Items】

■RH Vintage【3月20日（金）発売】

Color Denim Pants / WHITE・PINK・GREEN・BLUE・YELLOW \34,100

■PAYDAY × RHC【3月20日（金）発売】

Cut Work Shirt / WHITE・BLACK \31,900

■FilMelange for RHC【3月20日（金）発売】

Ringer Tee / NAVY・IVORY・GRAY \14,300

■BOWWOW【3月20日（金）発売】

Raglan Long Sleeve Tee / size XS / BLUE・BLACK \20,900

Print Raglan Long Sleeve Tee / size M / BLUE・BLACK \23,100

■SUZIE KONDI【3月20日（金）発売】

Pile Skirt / RED・BLACK \53,900

■DEMY BY DEMYLEE【3月20日（金）発売】

Layered Tee / GREEN・BROWN・GRAY \31,900

Cardigan / GREEN・BROWN・GRAY \39,600

Skirt / GREEN・BROWN・GRAY \39,600

展開店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店

名古屋店、熊本店、船橋店/ ロンハーマン千駄ヶ谷店「R」、京都店「R」/オンラインストア（正午より発売）

【Event】

■Filmelange Ringer T-Shirt Custom Order Event

期間：3月20日（金）～3月29日（日）

詳細：Filmelange リンガーTシャツ カスタムオーダーイベントをRHC ロンハーマン店舗にて開催いたします。自分好みの色だけで世界で1つだけのフィルメランジェ定番にして名作のリンガーTシャツ『VOLKER』を作れる特別なイベントです。また、サイズ展開も豊富にご用意しユニセックスでお楽しみいただけます。

イベント実施店舗：RHC ロンハーマンみなとみらい店・名古屋店

お客様お問い合わせ：0120-983-781