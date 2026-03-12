民事信託推進センター　令和８年4月から「民事信託実務基礎講座」開催～実務の最前線から、適正かつ信頼できる最新情報を届ける～

一般社団法人民事信託推進センター

民事信託の健全な発展を目指す一般社団法人民事信託推進センター（本店：東京都中央区、代表理事：押井崇）は「民事信託」を業務として取り組みたい専門家向けに、令和８年度、全５回の連続講座として「民事信託実務基礎講座」を開催。

過去の講義風景１（一般社団法人民事信託推進センター）

相続や遺言、成年後見等とともに、高齢者の財産管理・遺産承継の手法として「民事信託（家族信託）」に注目が集まっています。ただし、その担い手でもある専門家はニーズや需要に対して未だ不足しており、弁護士・司法書士等士業のみならず、金融機関、その他各関連業種において正しく制度理解をし、相談者に寄り添える人材が増えることが期待されています。

本講座では、実務における民事信託の適正かつ安全な運用に資するための基礎知識及び最新の情報を連続講座で提供します。

本講座の特徴は、講師が第一線で活躍する大学教授及び実務家であること、基礎から実践的な内容まで幅広く体系的に学べること、会場またはオンラインから参加方法が選べることなどがあげられます。また、会場受講においては、実務で活躍する専門家との交流や専門家同士のネットワーク作りができることも魅力の１つです。

今後のスキルアップやブラッシュアップのために、是非本講座をご活用ください。

▶申込対象者

民事信託に興味のある専門家（弁護士、司法書士、税理士等士業全般及び金融機関担当者やFP）向け ※一般の方でもどなたでも申込可能です。

▶受講費用

全５回 22,000円（税込）※第１回以外の各回の個別のお申込みはできません ※センター会員は無料

過去の講義風景２（一般社団法人民事信託推進センター）過去の講義風景３（一般社団法人民事信託推進センター）

▶申込みフォーム（全５回）（申込期限 2026年12月末日まで）

https://ws.formzu.net/fgen/S94409374/

※ライブ受講・配信以後の申込であっても講義動画をダウンロードして視聴可能です。

▶「民事信託実務基礎講座」（全５回）案内リーフレット pdf

https://civiltrust.com/pdf/2026seminar.pdf

▶「公開セミナー_告知」（第１回令和8年4月4日）リーフレット pdf

（お試しにて１回分のみ視聴したい方、お申し込みください）

https://civiltrust.com/pdf/20260404.pdf

◆ 2026年度民事信託実務基礎講座 全５回 （講師敬称略）

第１回（2026.4.4）

テーマ：【基調講演】民事信託組成上の留意点～社会からの信頼を得るために～

講 師：立教大学 角 紀代恵 名誉教授

第２回（2026.5.20）

テーマ：信託契約条項～信託法や信託契約条項に沿って、公証実務の紹介～

講 師：弁護士（元公証人） 澤野 芳夫

第３回（2026.7.22）

テーマ：民事信託の税務Ｑ＆Ａ ～最低限知っておきたい実務のポイント～

講 師：税理士 若山 寿裕

第４回（2026.8.8）

テーマ：民事信託の登記

講 師：司法書士／民事信託 川田 光子

第５回（2026.9.16）

テーマ：民事信託と任意後見・死後事務委任・遺言等の組み合わせについての事例検討

講 師：司法書士／民事信託 芝 知美

※ 開催日時や内容は変更することがあります

民事信託

民事信託（家族信託）は、判断能力の低下に備えて、ご自身の財産管理を、今から信頼する方に託しておきたい場合、また、障害を抱えるお子様の将来にわたる財産の管理を信頼する方に託したい場合など、いわゆる「福祉型信託」として、有効に活用されることが期待されています。

さらに、民事信託は、後見制度や遺言との親和性が高いので、それらを併用することにより、依頼者の思いに寄り添える可能性が高まります。また、事業承継の円滑化、地域の街づくりの支援、歴史的建造物等の保全など、福祉型信託以外の分野において、民事信託の可能性は広がりを見せています。

一般社団法人民事信託推進センター

一般社団法人民事信託推進センターは、司法書士・弁護士を中心に、民事信託の健全な発展に寄与するため、信託の組成時や信託期間中、さらには信託の終了時に、当事者に対し、適切な支援を行える専門家の資質の向上及び人材確保を図っています。（現在のセンター会員数は全国で約780名、民事信託士は約560名）

また、福祉型信託等の普及に努め、信託の可能性を広げるための研究を行うことを通じて、民事信託支援業務の専門家である民事信託士の育成にも取り組みます。

出版物

■マンションにおける高齢居住者支援のための民事信託活用手引き（2023年11月発行）

■民事信託の適正活用の考え方と実務（2022年3月発行）

■よくわかる民事信託―基礎知識と実務のポイント（2019年12月発行）

■賃貸アパート・マンションの民事信託実務（2019年7月発行） 等

一般社団法人民事信託推進センターについて

【会社概要】

会社名 ：一般社団法人民事信託推進センター

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD. ７階

代表理事：押井崇

URL ： https://civiltrust.com

担当者e-mail：con@civiltrust.com

事業内容

・民事信託の調査、研究、普及

・民事信託士の育成

・民事信託の適正活用による市民の権利擁護、福祉型信託の推進

・民事信託関係図書の出版 など