【2026年度版｜無料】そのX運用、もう古い？30分でわかる最新戦略セミナー開催！
2026年、X（旧Twitter）の役割は大きく変化しています。
かつては
「とにかく投稿する」
「拡散を狙う」
「フォロワーを増やす」
といった運用でも一定の成果が出る時代がありました。
しかし現在は、アルゴリズムの進化やAI検索の普及により、ただ投稿するだけの運用では成果につながりにくい環境になっています。
実際に多くの企業や個人が、
・投稿しているのにフォロワーが増えない
・フォロワーは増えても問い合わせにつながらない
・発信が資産にならず、流れて終わってしまう
といった課題を抱えています。
本セミナーでは30分で、2026年のX運用に必要な最新戦略の全体像を整理し、
・なぜ今までのX運用が通用しなくなっているのか
・フォロワー数に依存しないアカウント設計とは何か
・拡散だけに頼らない“資産型X運用”の作り方
を、具体的な事例を交えて解説します。
これからのXは、単なる情報発信ではなくブランド・信頼・集客を生み出すメディアとして設計することが重要です。
本セミナーでは、短期的なバズではなく、中長期で成果につながるX運用の考え方と実践方法をお伝えします。
お申し込みはこちら(https://forms.gle/f5ds4VyfvpRNA9gb9)
■ こんな方におすすめ
・Xを運用しているが成果が出ていない
・フォロワー数と売上が比例していない
・Xをビジネスに活用したい
・AI時代のX戦略を知りたい
・2026年の最新トレンドを押さえたい
■ セミナーで学べること
・2026年版最新のXアルゴリズムの基本理解
・フォロワー数に依存しないアカウント設計
・拡散だけに頼らない投稿戦略
・プロフィール・固定投稿の設計方法
・Xを“短期施策”ではなく“資産”に変える考え方
■ 登壇者プロフィール
・ゴジキ（株式会社BOTANICO・CMO・アシナミSNS監修／野球著作家）
著書8冊を出版、昨年7月発売の『データで読む甲子園の怪物たち』や今年3月発売の『マネジメント術で読むプロ野球監督論』は発売前重版。
SNSを起点とした出版・メディア支援を多数手がけ、「データ×熱量」を軸に“仕組みで売上をつくる”伴走支援を展開。
BOTANICOにて、集客と仕組み化に特化した「アシナミSNS」を監修。
■ 開催概要
日時：2026年4月24日（金）
時間：15：00～15：30（30分）
形式：オンライン開催
参加費：無料
お申し込みはこちら(https://forms.gle/f5ds4VyfvpRNA9gb9)