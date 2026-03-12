累計2万人以上を動員した“じぶん没入体験”エンターテインメント『思考実験展』が「ニコニコ超会議2026」に初出展

株式会社NO MORE

テクノロジーを用いた体験型エンターテイメントコンテンツ（イマーシブ / 没入型コンテンツ）を提供する株式会社NO MORE（本社：東京都渋谷区、CEO：佐田晋一郎）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」へ初出展いたします。

東京・大阪で累計2万人以上を動員した体験型イベント『思考実験展』（脚本：ディズム）を、ニコニコ超会議限定の特別版ステージイベント『超・思考実験展』として開催いたします。

■ 思考実験展とは

「もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか？」

本作は、ある物語の登場人物として選択を重ねることで、自分の中に眠る大切な価値観が浮き彫りになってゆく、まったく新しい“じぶん没入体験”エンターテインメントです。

ある物語の中に入り、その世界のルールに従いながら様々な選択を重ねることで、あなたの大切なものがむきだしになってゆく――そんな知らないじぶんに出会うための体験をTRPGの名作シナリオ『カタシロ』の作者である驚天動地倶楽部のディズムと、体験型エンタメを手掛けるNO MORE Inc. CCO広屋佑規がタッグを組み開催しています。

SNS上では「自分の心が可視化された」「一生忘れられない体験」といった声が多く寄せられ、大きな反響を呼びました。

■ 「ニコニコ超会議2026」での開催について

今回は、これまで体験型展示イベントとして開催してきた『思考実験展』を、ニコニコ超会議のステージ向けに構成した特別版『超・思考実験展』として、ステージイベントを実施します。

物語の舞台は「選ばれし冒険者のいる世界」。

ストリーマーやVtuberなどの豪華ゲストが冒険者としてパーティを組み、魔王討伐の旅へと出発します。

旅の道中で巻き起こるさまざまな出来事や極限の選択を通じて、ゲストたちの思考や価値観が浮き彫りになる瞬間を、観客としてリアルタイムで目撃することになります。

本ステージでは、脚本を手がけたディズム本人が全ステージの進行役を務め、ゲストたちの思考を揺さぶりながら物語の深淵へと誘う特別な体験をお届けします。

■ ディズム（驚天動地倶楽部）について

演出家・脚本家、シナリオライター、YouTuber。

代表作『カタシロ』は舞台化・映画化を果たす。他にも『冒涜都市 Z～魔境の探検家たち～』『ロールシャッハシンドローム』『狂気山脈単独登頂』を舞台化。2024年に開催したノ―ミーツとテレビ朝日が企画・制作するミステリー舞台『AGASA』の脚本を担当、他にも Nintendo Switch のゲームシナリオを担当するなど、幅広く活動している。

■ 出演者について

ステージを彩る豪華ゲスト陣は、今後順次発表予定です。

最新情報は『思考実験展』公式X（旧Twitter）にてご確認ください。

公式X（旧Twitter）： https://x.com/shiko_jikken

■ 開催概要

イベント名：『超・思考実験展』（ニコニコ超会議2026内）

開催日：2026年4月25日（土）・26日（日）

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

公式WEBサイト：https://shikoujikkenten.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/shiko_jikken

主催：NO MORE Inc.

■株式会社NOMOREについて

NO MOREは、リアル空間で五感を揺さぶる「体験型エンターテイメント（イマーシブエンターテイメント）」の企画・開発を行う2024年創業のスタートアップです。

未体験の体験を設計し、人の記憶に残る体験作品を生み出すことをミッションに、国内外のコンテンツホルダー、商業施設、デベロッパーとの協業を通じて、日本発の新しい体験型エンターテイメントを世界へと届けています。

URL：https://nomore.jp/