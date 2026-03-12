楽器ロボット「PONKEY」SXSW 2026で世界初展示

株式会社DOT P

株式会社DOT P（本社：東京都千代田区、代表取締役：金井隆晴）は、ソレノイド駆動の楽器ロボット「PONKEY（ポンキー）」を、米国テキサス州オースティンで開催中の「SXSW 2026」にて世界初展示いたします。

大人も子どももAIも。みんなのための楽器ロボット PONKEY



■ PONKEYとは

PONKEYは、16個の独自設計ソレノイドキーを搭載した楽器ロボットです。キーを押すと光り、音が鳴り、そしてポンと飛び出す。ステップシーケンサー型のドラムマシーンとして、あるいはデジタルシンセサイザーとして演奏できます。





さらに、専用アプリケーションと連携することで、AIが音楽を演奏するためのデバイスとしても機能します。人間とAIが、キーの物理的な動きを通じて非言語的な対話を行う--PONKEYはそのための楽器です。https://ponkey.jp(https://ponkey.jp)■ SXSW 2026 での展示PONKEYは、株式会社ICOMA（本社：東京都大田区、代表取締役社長：生駒崇光）が出展する「ICOMA TOYBOX」ブースにて共同展示いたします。SXSW 2026展示期間：2026年3月12日～14日（米国時間）会場：Fairmont Hotel Manchester Ballroomブース：Section 122（STATION Aiブース内）https://sxsw.com(https://sxsw.com)■ FFF Tokyoアクセラレーションプログラムへの参加DOT Pは、これまでプロトタイピングに特化した創業支援プログラム「FFF Tokyo（Fabrication Factory Founding Tokyo）」の採択プロジェクトとして、PONKEYの開発を推進してまいりました。FFF Tokyoは、東京都のスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の協定事業として実施されているプログラムです。2026年3月28日（土）には、FFF Tokyo Demo Dayが開催され、PONKEYを含む採択プロジェクトの成果発表が行われます。FFFtokyo Demo Day― プロトタイピングをひらく ―日時：2026年3月28日（土）13:00～19:30会場：TiB（Tokyo Innovation Base）2F STAGE所在地：東京都千代田区丸の内3-8-3■ 今後の展開 PONKEYは2027年の一般発売を目指し、製品開発を進めてまいります。ティザーサイト：https://ponkey.jpInstagram：https://www.instagram.com/ponkey_jp/■ 会社概要会社名：株式会社DOT P所在地：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405代表取締役：金井隆晴URL：https://dot-p.jp■ お問い合わせ株式会社DOT P 金井隆晴E-mail：kanai@dot-p.jp