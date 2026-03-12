楽器ロボット「PONKEY」SXSW 2026で世界初展示
大人も子どももAIも。みんなのための楽器ロボット PONKEY
さらに、専用アプリケーションと連携することで、AIが音楽を演奏するためのデバイスとしても機能します。人間とAIが、キーの物理的な動きを通じて非言語的な対話を行う--PONKEYはそのための楽器です。
■ SXSW 2026 での展示
PONKEYは、株式会社ICOMA（本社：東京都大田区、代表取締役社長：生駒崇光）が出展する「ICOMA TOYBOX」ブースにて共同展示いたします。
SXSW 2026
展示期間：2026年3月12日～14日（米国時間）
会場：Fairmont Hotel Manchester Ballroom
ブース：Section 122（STATION Aiブース内）
■ FFF Tokyoアクセラレーションプログラムへの参加
DOT Pは、これまでプロトタイピングに特化した創業支援プログラム「FFF Tokyo（Fabrication Factory Founding Tokyo）」の採択プロジェクトとして、PONKEYの開発を推進してまいりました。
FFF Tokyoは、東京都のスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の協定事業として実施されているプログラムです。
2026年3月28日（土）には、FFF Tokyo Demo Dayが開催され、PONKEYを含む採択プロジェクトの成果発表が行われます。
FFFtokyo Demo Day― プロトタイピングをひらく ―
日時：2026年3月28日（土）13:00～19:30
会場：TiB（Tokyo Innovation Base）2F STAGE
所在地：東京都千代田区丸の内3-8-3
■ 今後の展開 PONKEYは2027年の一般発売を目指し、製品開発を進めてまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社DOT P
所在地：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405
代表取締役：金井隆晴
URL：https://dot-p.jp
株式会社DOT P（本社：東京都千代田区、代表取締役：金井隆晴）は、ソレノイド駆動の楽器ロボット「PONKEY（ポンキー）」を、米国テキサス州オースティンで開催中の「SXSW 2026」にて世界初展示いたします。
大人も子どももAIも。みんなのための楽器ロボット PONKEY
■ PONKEYとは
PONKEYは、16個の独自設計ソレノイドキーを搭載した楽器ロボットです。キーを押すと光り、音が鳴り、そしてポンと飛び出す。ステップシーケンサー型のドラムマシーンとして、あるいはデジタルシンセサイザーとして演奏できます。
■ SXSW 2026 での展示
PONKEYは、株式会社ICOMA（本社：東京都大田区、代表取締役社長：生駒崇光）が出展する「ICOMA TOYBOX」ブースにて共同展示いたします。
SXSW 2026
展示期間：2026年3月12日～14日（米国時間）
会場：Fairmont Hotel Manchester Ballroom
ブース：Section 122（STATION Aiブース内）
■ FFF Tokyoアクセラレーションプログラムへの参加
DOT Pは、これまでプロトタイピングに特化した創業支援プログラム「FFF Tokyo（Fabrication Factory Founding Tokyo）」の採択プロジェクトとして、PONKEYの開発を推進してまいりました。
FFF Tokyoは、東京都のスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の協定事業として実施されているプログラムです。
2026年3月28日（土）には、FFF Tokyo Demo Dayが開催され、PONKEYを含む採択プロジェクトの成果発表が行われます。
FFFtokyo Demo Day― プロトタイピングをひらく ―
日時：2026年3月28日（土）13:00～19:30
会場：TiB（Tokyo Innovation Base）2F STAGE
所在地：東京都千代田区丸の内3-8-3
■ 今後の展開 PONKEYは2027年の一般発売を目指し、製品開発を進めてまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社DOT P
所在地：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405
代表取締役：金井隆晴
URL：https://dot-p.jp
