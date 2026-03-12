ノジマＴリーグ　2025-2026シーズン　レギュラーシーズン表彰

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズンのレギュラーシーズンを対象としたリーグ表彰に関して、以下の通りお知らせします。

【表彰対象（個人）】

◆レギュラーシーズン最優秀選手賞 （男子・女子 各1名）

レギュラーシーズンにおいて、シングルス勝利を1点、ダブルス勝利を0.5点として計算した点数が最も高い選手（男女各1名）を対象とし表彰 （賞金100万円、副賞：株式会社メキシコ観光より旅行券100万円分）

男子： 有延 大夢 （T.T彩たま） シングルス15勝 ダブルス10勝 20点 （2年連続2回目）

女子： 横井 咲桜 （日本ペイントマレッツ） シングルス18勝 ダブルス6勝 21点 （初）

◆ベストペア（男子・女子 各1ペア）

レギュラーシーズンにおいて、最も多いマッチにおいて勝利を収めたダブルスペアを対象とし表彰

（賞金20万円、副賞：ヒルトン小田原リゾート＆スパ宿泊券）

男子 小林 広夢／吉田 雅己 (金沢ポート) 7勝 （初）

女子 工藤 夢／出雲 美空 (京都カグヤライズ) 11勝 (初)

◆最優秀監督（男女チーム監督のうち1名）

レギュラーシーズンにて最多勝点をあげたチームの監督を対象とし表彰

（賞金10万円、副賞：株式会社ノジマよりノジマポイント10万円分）

村上 恭和 総監督 (日本生命レッドエルフ) 勝点62点 （3回目）

※19-20シーズン、21-22シーズンに受賞

◆ベストオーダー賞

レギュラーシーズンにおいて、第1マッチ（ダブルス）から、第5マッチまでの各マッチにおいて、最も勝利数の多い者を当該マッチのベストプレーヤーとし、全マッチ順について男女それぞれで受賞者を選出。

※複数マッチにて最多勝利数となった選手はより多くの勝利数をあげたマッチを優先とし、他のマッチ順については次点の選手を選出する。

※勝利数が並んだ場合は、勝率が高い選手を選出する。

※ビクトリーマッチについてのみ、第1～4マッチに選出された選手が重ねて選出されることが可。

※レギュラーシーズン最優秀選手賞受賞者は、当該選手が最も多く勝利を収めたマッチ順において、ベストプレーヤーとして選出する。

（レギュラーシーズン最優秀選手受賞選手、ベストペア受賞選手以外に賞金10万円）

【第1マッチ】 ※ベストペア受賞選手

男子 小林 広夢／吉田 雅己 (金沢ポート) 7勝 （初）

※小林選手個人は、昨シーズンに続き2年連続2回目。

女子 工藤 夢／出雲 美空 (京都カグヤライズ) 11勝 (初)

【第2マッチ】

男子： 張本 智和 （岡山リベッツ） 7勝 （4年連続4回目)

※22-23シーズンは第3マッチで選出、23-24シーズンは第2マッチ、ビクトリーマッチで選出、

24-25シーズンは第3マッチ、ビクトリーマッチで選出。

女子： 横井 咲桜 （日本ペイントマレッツ） 9勝 （2回目)

※23-24シーズンはビクトリーマッチで選出

【第3マッチ】

男子： 吉村 真晴 （琉球アスティーダ） 6勝 （初)

女子： 長崎 美柚 (木下アビエル神奈川)) 5勝1敗 (3回目)

※21-22シーズンは第4マッチで選出、24-25シーズンは第4マッチで選出

赤江 夏星 （日本生命レッドエルフ） 5勝1敗 （初)

【第4マッチ】

男子： 有延 大夢 (T.T彩たま) 8勝 （3回目）

※21-22シーズンは第1マッチで選出、24-25シーズンは第1マッチで選出

女子： 出雲 美空 (京都カグヤライズ) 12勝 (初)

【ビクトリーマッチ】

男子： 張本 智和 （岡山リベッツ） 2勝0敗 （4年連続4回目)

アン ジェヒョン (琉球アスティーダ) 2勝0敗 (初)

パク ガンヒョン (木下マイスター東京) 2勝0敗 (初)

女子： 平野 美宇 （木下アビエル神奈川） 4勝 （3年連続3回目)

※23-24シーズンは第2マッチで選出、24-25シーズンはビクトリーマッチで選出

※女子の第3マッチは、横井咲桜選手が6勝で最多勝だが、より勝利多い第2マッチでの選出の為、次点の2選手が繰り上げ

◆特別賞 （賞金10万円)

谷垣 佑真 (金沢ポート)

ベストオーダー賞では、レギュラーシーズン最優秀選手賞受賞者が最も多く勝利を収めたマッチ順においてベストプレーヤーとして選出される為、第4マッチは、8勝の有延大夢選手が受賞となった。しかし、第4マッチにおいて、もっとも多く勝利を収めた選手は谷垣佑真選手（14勝）であり、かつ同選手はシングルス勝利数も1位であるため、その功績を称え、特別賞を授与することとしました。