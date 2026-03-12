高尾颯斗（ONE N’ ONLY）×渡邉美穂W主演！木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』第7話場面写真・あらすじ・PR動画解禁！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、高尾颯斗（ONE N’ ONLY）、渡邉美穂のW主演で放送中の木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』の第7話を、2026年3月19日（木）より放送いたします。




(C) あんどうまみ/シーモアコミックス　(C) TOKYO MX

原作は国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみの人気の同名コミック。週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森芽衣子（もり・めいこ）。慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒“ゆかりくん”こと葉山縁（はやま・ゆかり）がいるから。ゆかりくんは癒やし！心のオアシス、かわいい生徒！だけど学校外のゆかりくんは「刑事」という意外な一面を持っていて…！？



年下講師×年上生徒が繰り広げる、笑って泣けてときどき事件も巻き起こる！？ずるキュン(ハート)ラブコメディ！



この度、ドラマ第7話の場面写真・あらすじ・PR動画を解禁いたしました！芽衣子とくる実は、消息を絶った華琳の実家へ突撃することに！ひょんなことから、ゆかりくんとの3人のドライブ旅がスタートして！？無計画な旅の行方はいかに・・・



気になる第7話をぜひご覧ください！






■第7話場面写真・あらすじ・PR動画









【第7話　あらすじ】


芽衣子（渡邉美穂）と生徒の芝くる実（米倉れいあ）は華琳（速瀬愛）のことを心配していた。事件から消息を絶っていたのだ。二人は思いきって彼女の実家へ“凸る”ことに。くる実は、兄の芝草一郎（別府由来）に運転を頼んだが、車で迎えに来たのはなんと、ゆかりくん（高尾颯斗）だった。



思いがけない3人でのドライブがスタート。芽衣子は自分の勢い任せの計画をゆかりくんに指摘されてしまい…。



一方、華琳は自宅に引きこもって曲作りをしていた。能力の限界を感じ、憧れの講師だった芽衣子でさえ同じ「なりそこない」だと感じて、悶々としながらも、音楽の道を諦めきれなかったのだ。すると、突然インターホンが鳴り響き――。



【第7話　PR動画】



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dhf3NXUL14M ]

https://youtu.be/dhf3NXUL14M







◆番組概要


※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。



【番組名】ゆかりくんはギャップがずるい


【放送日時】


TOKYO MX　 2026年2月5日（木）より毎週木曜21:25～21:54


SBS（静岡放送）　 2026年2月9日（月）より毎週月曜24:51～25:21


FCT（福島中央テレビ）2026年2月15日（日）より毎週日曜25:30～26:00


【出演】高尾颯斗、渡邉美穂、濱岸ひより、米倉れいあ、速瀬愛、別府由来


【オープニング主題歌】Lienel『ままならない愛』（SDR）


【エンディング主題歌】Straight Angeli『魔法のアンブレラ』（Ferment Label）


【原作】あんどうまみ『ゆかりくんはギャップがずるい』(シーモアコミックス)


　　　　https://www.cmoa.jp/special/feature/251225_yukarikun/


【監督】進藤丈広


　　　　小村孝裕 (4、5話)


【脚本】金杉弘子


【音楽】遠藤浩二


【制作プロダクション】ビデオプランニング


【製作・著作】TOKYO MX


【配信】


TVerにて無料見逃し配信　https://tver.jp/series/srofqchtnc


FODにて見放題配信　https://fod.fujitv.co.jp/


【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/yukarikun/


【公式SNS】


▼X(@mx_dramania)


https://twitter.com/mx_dramania


▼Instagram(@mx_dramania)


https://www.instagram.com/mx_dramania


▼TikTok(@mx_dramania)


https://www.tiktok.com/@mx_dramania


【公式ハッシュタグ】#ゆかりくん