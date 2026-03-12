高尾颯斗（ONE N’ ONLY）×渡邉美穂W主演！木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』第7話場面写真・あらすじ・PR動画解禁！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、高尾颯斗（ONE N’ ONLY）、渡邉美穂のW主演で放送中の木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』の第7話を、2026年3月19日（木）より放送いたします。

(C) あんどうまみ/シーモアコミックス (C) TOKYO MX

原作は国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみの人気の同名コミック。週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森芽衣子（もり・めいこ）。慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒“ゆかりくん”こと葉山縁（はやま・ゆかり）がいるから。ゆかりくんは癒やし！心のオアシス、かわいい生徒！だけど学校外のゆかりくんは「刑事」という意外な一面を持っていて…！？

年下講師×年上生徒が繰り広げる、笑って泣けてときどき事件も巻き起こる！？ずるキュン(ハート)ラブコメディ！

この度、ドラマ第7話の場面写真・あらすじ・PR動画を解禁いたしました！芽衣子とくる実は、消息を絶った華琳の実家へ突撃することに！ひょんなことから、ゆかりくんとの3人のドライブ旅がスタートして！？無計画な旅の行方はいかに・・・

気になる第7話をぜひご覧ください！

■第7話場面写真・あらすじ・PR動画

【第7話 あらすじ】

芽衣子（渡邉美穂）と生徒の芝くる実（米倉れいあ）は華琳（速瀬愛）のことを心配していた。事件から消息を絶っていたのだ。二人は思いきって彼女の実家へ“凸る”ことに。くる実は、兄の芝草一郎（別府由来）に運転を頼んだが、車で迎えに来たのはなんと、ゆかりくん（高尾颯斗）だった。

思いがけない3人でのドライブがスタート。芽衣子は自分の勢い任せの計画をゆかりくんに指摘されてしまい…。

一方、華琳は自宅に引きこもって曲作りをしていた。能力の限界を感じ、憧れの講師だった芽衣子でさえ同じ「なりそこない」だと感じて、悶々としながらも、音楽の道を諦めきれなかったのだ。すると、突然インターホンが鳴り響き――。

【第7話 PR動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dhf3NXUL14M ]

https://youtu.be/dhf3NXUL14M

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【番組名】ゆかりくんはギャップがずるい

【放送日時】

TOKYO MX 2026年2月5日（木）より毎週木曜21:25～21:54

SBS（静岡放送） 2026年2月9日（月）より毎週月曜24:51～25:21

FCT（福島中央テレビ）2026年2月15日（日）より毎週日曜25:30～26:00

【出演】高尾颯斗、渡邉美穂、濱岸ひより、米倉れいあ、速瀬愛、別府由来

【オープニング主題歌】Lienel『ままならない愛』（SDR）

【エンディング主題歌】Straight Angeli『魔法のアンブレラ』（Ferment Label）

【原作】あんどうまみ『ゆかりくんはギャップがずるい』(シーモアコミックス)

https://www.cmoa.jp/special/feature/251225_yukarikun/

【監督】進藤丈広

小村孝裕 (4、5話)

【脚本】金杉弘子

【音楽】遠藤浩二

【制作プロダクション】ビデオプランニング

【製作・著作】TOKYO MX

【配信】

TVerにて無料見逃し配信 https://tver.jp/series/srofqchtnc

FODにて見放題配信 https://fod.fujitv.co.jp/

【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/yukarikun/

【公式SNS】

▼X(@mx_dramania)

https://twitter.com/mx_dramania

▼Instagram(@mx_dramania)

https://www.instagram.com/mx_dramania

▼TikTok(@mx_dramania)

https://www.tiktok.com/@mx_dramania

【公式ハッシュタグ】#ゆかりくん