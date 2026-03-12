開業医向けセグメント媒体「Refino」の事業拡大を目的に、株式会社グローバルキャストと株式会社LAST FORTが業務提携を締結

株式会社グローバルキャスト

株式会社グローバルキャスト（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役 川口英幸）は、株式会社LAST FORT（本社：愛知県みよし市、代表取締役社長 井口 明洋）が運営する、開業医向けセグメント媒体「Refino」のさらなる事業拡大を目的として、医療広告事業における業務提携を締結いたしました。

１. 業務提携の背景および目的

近年、医療制度改定やデジタル化の進展、医療機関経営の多様化などにより、開業医を取り巻く情報環境は複雑化しており、信頼性の高い情報を効率的に取得できる媒体の重要性が高まっています。

本提携は、開業医の先生方に向けた質の高い情報提供を通じて、医療機関の経営支援および医療サービスの発展に寄与することを目的としています。

2. 業務提携の内容

株式会社LAST FORTが運営する「Refino」は、開業医に特化したセグメント媒体として年間50万部以上の発行実績を有し、医療業界において高い信頼と認知を得ています。また、医療経営や医療制度、医療機器、サービス・商品など、開業医の先生方にとって有益な情報を厳選して発信している点も特徴です。

本提携により、株式会社LAST FORTが有する医療業界に特化したメディア運営のノウハウと、グローバルキャストが培ってきた広告・マーケティング領域の知見やネットワークを融合し、医療業界における情報発信および広告サービスの強化を図ります。

3. 今後の展開

本提携により、開業医の先生方に向けた質の高い情報提供および広告サービスの展開を推進してまいります。これにより、医療機関と医療業界向けサービスを展開する企業双方にとって価値ある情報発信の機会を創出し、医療業界全体の発展に貢献してまいります。

提携先企業の概要



グローバルキャストについて

株式会社グローバルキャストは、全国を網羅するマーケティングパートナー網とマルチチャネルを活かした「統合型マーケティング事業」、ＤＸやＳＸ(サステナビリティ・トランスフォーメーション)など時代の変化に伴う課題を先端のソリューションやコンサルティングで解決する「ソリューション事業」、次世代教育・生涯学習をサポートする「ライフバリュー事業」を展開しています。次々と生まれる、新しいサービス、テクノロジーや社会基盤をあまねく地域に素早くお届けすることで、めまぐるしく変わる世の中のアップデートに貢献しています。時代の変革点において誰一人取り残さない、「変革のパートナー」企業です。

会社概要

会社名： 株式会社 グローバルキャスト

代表者： 代表取締役 川口英幸

設立： 2008年2月20日

資本金： 190,231,000円

事業内容： 統合型マーケティング事業

ソリューション事業

ライフバリュー事業

所在地 ： 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14Ｆ

URL ： https://global-cast.co.jp/



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社グローバルキャスト 成長戦略室 担当／田上

MAIL: gc.irpr@global-cast.jp

TEL:052-433-7177 /FAX:052-433-7178