サヨナラ制服。乃木坂46・小川彩が表紙を飾る「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」の表紙画像が解禁!! 裏表紙絵柄と特典ポストカード絵柄も公開！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「卒業」をテーマにした写真集クオリティーのグラビア＆インタビューマガジン「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」を3月24日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

「B.L.T.graduation2026」は、「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア＆インタビュームック。

表紙を飾るのは乃木坂46・小川彩。表紙に採用されたのは、イヤーマフに手をあててこちらを見つめる姿がなんとも可愛らしいカット。3年前、中学卒業時にも同誌で表紙を飾ってもらったが、その頃からの成長を感じさせつつも小川らしいあどけなさも残っており、少女と大人の狭間にある美しさが表現された表紙となった。

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典

一方、裏表紙を飾るのは私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜。裏表紙には、仲良し同級生トリオで顔を寄せ合うカットを採用。彼女達3人と同じ教室で学校生活を過ごしていたかのような気持ちにさせる裏表紙に仕上がった。

グラビアは、登下校や放課後を思わせるスポットなど、リアルなスクールライフを彷彿とさせるカットが満載。同じ時間を過ごしているような臨場感やセンチメンタルな雰囲気のなかで魅せる、アイドルたちの煌めく笑顔と切ない表情が印象的だ。 さらには、自身の学校生活やこれからの目標、プライベートについても赤裸々に語ったインタビューもたっぷりと掲載！ まさに“今しか見られない”奇跡が詰まった1冊となっている。

表紙：小川彩（乃木坂46）／高校卒業

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

表紙・巻頭を務めるのは、乃木坂46・小川彩。乃木坂46の5期生の最年少として中学生の時にグループに加入した彼女も、ついに高校卒業へ。6期生という後輩が入り、より一層魅力が増してきた彼女の今を“ピュア”に収めるべく、白を基調とした落ち着いた部屋で何気ない姿や公園でトランポリンでかわいく跳ねる姿など、飾らない彼女の”今”を撮り下ろした。

川端晃菜（乃木坂46）／中学卒業

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

中面には、グループ最年少の中学3年生、６期生の川端晃菜が登場。中学生らしからぬ、大人びた美しい顔立ちを持つ彼女の記念すべき初ソログラビアとなった。撮影では、思うままに髪を可愛くアレンジしてみたり、靴下を脱いで好きな色のペディキュアを爪にそっと塗ってみたりと、「おしゃれ」を意識し始めた少女を表現した。ほかにも、元気いっぱいに飛んだり跳ねたりする様子なども撮影しており、微笑ましい瞬間をたくさん詰め込んだ。

裏表紙：風見和香&桜井えま&仲村悠菜（私立恵比寿中学）／高校卒業

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典

裏表紙・巻末を務めるのは、私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜の高3トリオ。撮影のテーマは「学校生活の思い出をもう一度」。運動会の種目（パン食い競争・お玉リレー競争）をやってみたり、宿泊研修かのように皆で布団にくるまってみたり、屋上ではしゃいでみたり……。えびちゅうの3人にしか出せないわちゃわちゃ感が満載のグラビアとなっている。

■ラインナップ

表紙：小川彩（乃木坂46）

裏表紙：風見和香&桜井えま&仲村悠菜（私立恵比寿中学）

川端晃菜（乃木坂46）

中川智尋（櫻坂46）

八木仁愛（僕が見たかった青空）

涼海すう（高嶺のなでしこ）

白鳥沙怜（AKB48）

ポストカード特典 決定！

下記対象法人にて「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」をご購入のお客様にポストカードを１枚プレゼント。 さらに、【2026年3月6日（金）17：00～2026年4月30日（木）23:59まで】にご購入のお客様の中から抽選で特典1種につき5名様に、直筆サイン入りポストカードを追加で1枚プレゼントいたします。

※ 直筆サイン入りポストカードとサインなしポストカードの絵柄は同じです。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下7種類より選んで、ご購入いただけます

１.小川彩（乃木坂46） ポストカードA 1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【小川彩（乃木坂46）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107692141

２.小川彩（乃木坂46） ポストカードB 1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【小川彩（乃木坂46）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107692142

３.小川彩（乃木坂46） ポストカードC 1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【小川彩（乃木坂46）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107692143

４.川端晃菜（乃木坂46） ポストカード1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【川端晃菜（乃木坂46）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107692144

５.八木仁愛（僕が見たかった青空） ポストカード1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【八木仁愛（僕が見たかった青空）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107692145

６.涼海すう（高嶺のなでしこ） ポストカード1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【涼海すう（高嶺のなでしこ）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107692146

７.白鳥沙怜（AKB48） ポストカード1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【白鳥沙怜（AKB48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107692147

■ローソンエンタテインメント

【特典内容】

以下4種類より選んで、ご購入いただけます

１.中川智尋（櫻坂46） ポストカード1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【中川智尋（櫻坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16726959

２.風見和香（私立恵比寿中学） ポストカード1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【風見和香（私立恵比寿中学）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16726960

３.桜井えま（私立恵比寿中学） ポストカード1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【桜井えま（私立恵比寿中学）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16726961

４.仲村悠菜（私立恵比寿中学） ポストカード1枚

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【仲村悠菜（私立恵比寿中学）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16726962

＜注意事項＞

※3月12日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」

●発売日：2026年3月24日（火） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：2,500円

●表紙：小川彩（乃木坂46）

●裏表紙：風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜（私立恵比寿中学）

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



