日本最大級　全天候型屋内・屋外スケートボードパークを備えた都市型スポーツ拠点「TAGAJO CENTRAL PARK」が3月14日開園、宮城県初Park-PFI、公園官民連携モデルが多賀城から滑りだす

株式会社ミヤックス中央公園の整備及び指定管理者グループ「TJP（ティージェーピー）」 の構成企業・協力企業

宮城県多賀城市に、都市型スポーツの新たな拠点が誕生します。

株式会社ミヤックス（代表取締役 社長執行役員：高橋蔵人、本社：宮城県仙台市）を代表構成団体とするTJP(*1)は、多賀城市の中央公園整備を進め、このたび日本屈指の規模を誇る屋外約3,600平方メートル 、屋内約900平方メートル のスケートボードパークを中心とした複合施設「TAGAJO CENTRAL PARK」を整備しました。3×3バスケットボールコートや遊具エリア、カフェ「Tagajo Central Park Coffee」などを備え、子どもから大人まで楽しめる都市型スポーツ公園として、2026年3月14日に開園、同日オープニングイベントを開催します

【発表のポイント】

- 都市型スポーツの新拠点「TAGAJO CENTRAL PARK」が誕生

屋外約3,600平方メートル 、屋内約900平方メートル の東北最大、国内でも最大級のスケートボードパークを中心に、スケートボードや3×3バスケットボールなど都市型スポーツを楽しめる新しい都市公園として開園します。全国でも珍しい屋内外を併設した施設により、天候や季節に左右されることなく年間を通じて利用できる環境を東京オリンピックスケートボード競技会場を施工した専門家集団とともに整備。初心者から世界大会を目指す上級者まで幅広い利用者に対応し、若い世代を中心に広がる都市型スポーツ文化の発信拠点として、多賀城市から新たなスポーツ・カルチャーを生み出していきます。

- 遊具エリア、ウォーキングコースなど多世代が利用できる公園機能・防災機能を整備

公園内には、遊具エリアや公園全体をウォーキングできるゴムチップ舗装コース、健康増進につながる腹筋ベンチ、ミストシャワーなど、多世代が利用できる公園機能を整備しました。子どもから大人までそれぞれのスタイルで楽しめる都市公園として、スポーツ・遊び・憩いが共存する空間を創出します。また、地域住民が日常的に集い滞在できる環境づくりとともに、防災機能も備えた地域の安心拠点としての役割も担います。

- スクール・大会・地域イベントなどを通じた公園活用を推進

公園整備にとどまらず、五輪メダリストなど世界で活躍するトップスケーター育成経験をもつ有資格者によるスクールや東北、全国規模のスケートボード大会、地域イベントなど多様なプログラムを定期的に開催し、公園の積極的な活用を進めます。都市型スポーツをきっかけに人が集まり、世代や地域を越えた交流が生まれる場を創出します。スポーツ体験やイベントを通じて来園機会を増やし、地域コミュニティの活性化と交流人口の拡大につなげていきます。

＜決定・企画中の大会やイベントイメージ＞

・（大会）日本スケートボード協会 AJSA東北アマチュア第２戦 ―7月19日（日）

・（イベント）ブレイクダンス等のダンス大会、多賀城マルシェ、夏祭り、◯◯フェス など

- 宮城県初のParkーPFIによる官民連携の公園整備・運営モデル

本事業は、宮城県内で初めて公募設置管理制度（Park-PFI）を活用して整備された都市公園です。指定管理者制度と組み合わせることで、民間の資金やノウハウ、企画力を活かした官民連携の公園運営を実現します。社会や利用者のニーズに柔軟に対応しながら、公園の価値を高め続ける持続可能な運営モデルとして、今後の都市公園活用の先駆的な形を目指します。

【TAGAJO CENTRAL PARK オープニングセレモニーの概要】

「TAGAJO CENTRAL PARK」の開園にあたり、プロライダーによるデモンストレーションや県内外の人気飲食店がキッチンカーとして出店する等各種イベントをオープニングセレモニーとして下記の通り開催します。

TAGAJO CENTRAL PARK OPENING FEST 2026年3月14日（土）の概要TAGAJO CENTRAL PARK OPENING FEST 2026年3月14日（土）の告知資料

【TAGAJO CENTRAL PARK概要】

公園の全体像、開館時間、有料施設である屋内外スケートボードパーク、3x3コートの利用料金などは下記の通りです。

TAGAJO CENTRAL PARK 全体像、開館時間、利用料金など

TAGAJO CENTRAL PARK 公式サイト：https://www.tagajocentralpark.com/

TAGAJO CENTRAL PARK 公式Instagram：

https://www.instagram.com/tagajo_central_park_official/(https://www.instagram.com/tagajo_central_park_official/)

【TAGAJO CENTRAL PARK整備の背景とコンセプト】

本事業の対象である中央公園は、1973年の開設以来、市民のスポーツやレクリエーションの拠点として親しまれていました。しかし平日の利用者確保や利用者の多様なニーズへの適応が課題となっていおり、こうした中、2024年多賀城創建1300年という節目を捉え、公園を「文化・交流・記憶」を未来へつなぐ象徴的な場所として整備することを計画。民間の創意工夫やノウハウを取り入れながら公園の新たな価値を創出するため、公募設置管理制度（Park-PFI）と指定管理者制度を活用した整備・運営に取り組むこととしました。国宝「多賀城碑」、特別史跡「多賀城政庁跡」、復元された「多賀城南門」という歴史あるエリアの面前で、スケートボードを中心とした都市型スポーツ施設などを整備することで、若者をはじめとした多様な世代が集う新たな交流拠点を創出し、公園の魅力向上と地域のにぎわい創出、文化創造につなげていくことを目的として公募が開始、株式会社ミヤックスを代表法人とするTJPが指定管理者として選定され、施設整備に着手。開園を迎えることとなりました。

コンセプトは、

CONNECTING EVERY MOMENT

ーここで過ごすすべての瞬間が、きっと何かとつながっている。

※ブランドパーパスについては以下、株式会社氏家物産のリンクを参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000169264.html

この場所がめざすのは、「すべての瞬間をつなぐ場所」。それは、訪れる人それぞれの“今”と“誰か”が、自然につながる空間であること。公園でもあり、カフェでもあり、スケートボードパークでもあり、そして誰かの記憶に残る特別な場所でもあります。香ばしいコーヒーの香りと、ボードが描く滑らかな軌道。歴史と未来、日常と非日常、ローカルとグローバル。それぞれが混ざり合いながら、“人生の選択肢のひとつ”として、ここにあります。夢や想いが、静かに交わり、そんな空間が、人と人をつなげていく。そして、今度は私たちが、歴史と未来をつなげていく番。1300年の歴史を持つ多賀城のストーリーを大切にしながら、都市型スポーツやエンターテインメント、地域交流を促進する場、多賀城市の歴史・文化・未来をつなぐ、新しい都市拠点です。

【代表法人及び多賀城市長からのコメント】

■ 株式会社ミヤックス 代表取締役 社長執行役員 高橋 蔵人 コメント

TAGAJO CENTRAL PARKは、都市型スポーツをきっかけに人が集い、新旧の歴史・文化エリアで交流が生まれる新しい公共空間・文化創造の地を目指して整備しました。スケートボードや3×3バスケットボールなどの都市型スポーツは、世代や地域を越えて人をつなぐ力を持っています。本公園が市民の皆さまの日常の憩いの場であると同時に、新たなスポーツ文化や地域コミュニティが育まれる拠点となることを願っています。官民連携の取り組みを通じて、地域の皆様と共に「三方よし」の精神で、公園の新しい価値創出に取り組んでまいります。

■多賀城市長 深谷 晃祐様 コメント

中央公園は、市民の皆さまに長く親しまれてきた本市を代表する総合公園です。このたび宮城県で初めてPark-PFI制度を活用し、都市型スポーツを核とした新しい公園「TAGAJO CENTRAL PARK」として整備されました。スケートボードや3×3バスケットボールなどを通じて、多くの方々が訪れ、世代を越えた交流が生まれる拠点となることを期待しています。本公園が地域の賑わいを創出し、多賀城市の新たな魅力発信の場となることを願っています

代表法人 株式会社ミヤックス

株式会社ミヤックスは、戦後間もない1948年創業し、本年78年目を迎える仙台本社の企業です。国の根幹である『教育』に携わる事業を通じて日本を再興したいという創業者の想いから、学校の教材販売から商いをはじめ、遊具の製造販売、オフィス家具の販売と軸は変えずとも少しずつ社会ニーズに合わせた事業へと変革してまいりました。現在は、『あそび場（遊具事業部）』、『働く・学ぶ場（オフィス環境事業部）』、そしてそれを実現する『MIYAX DIGITAL』という3つの部署が連携し合うことで、「みんなが笑顔になる」未来の街をつくります。100年企業を目指し、『MIYAX NEXT 100』の新たなスローガンのもと、『パートナーと共に社会に利する事業を創出し、持続可能な社会を実現する』ことを目標に、先駆的なアプローチで社会課題を解決しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178837/table/2_1_b250bb70996125b35057f4161e6990dc.jpg?v=202603130951 ]

＜参考＞

*1. 中央公園の整備及び指定管理者グループ 名称：「TJP」 構成企業は以下の通り

・代表法人・・・株式会社 ミヤックス

・構成法人・・・ゴリラガードギャランティ 株式会社

株式会社 鈴木工務店

株式会社 都市設計

有限会社 マサケン

株式会社 日比谷アメニス

・協力団体・・・LADLAND 株式会社

株式会社 ユカリエ ／ 国仲商店 株式会社

氏家物産 株式会社

*Park-PFI（公募設置管理制度）：

平成 29 年の都市公園法改正により創設された、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。

*PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）：

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法（出所：内閣府ホームページ）

*指定管理者制度：

公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせる制度。従来の管理委託制度ではできなかった行政処分に該当する使用許可等も含まれ、民間のノウハウを活用することで住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることが目的の制度。