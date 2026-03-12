【映画館でバレエを】クラシックとモダンが融合した傑作バレエ『ル・パルク』3/13（金）公開！『パリ・オペラ座 IN シネマ 2026

東宝東和株式会社

350年以上の歴史を誇り、世界最古にして最高峰の芸術殿堂として名高いパリ・オペラ座。その舞台では、多くの名作が初演され、現在も世界中の観客を魅了し続けています。そんな伝統と革新の精神を受け継ぐパリ・オペラ座の最新公演や不朽の名作を、映画館で体感できる『パリ・オペラ座 IN シネマ 2026』が、昨シーズンに引き続き公開決定！2026年1月23日(金)～3月19日(木)の期間中、厳選された全2演目を各1週間限定で全国の劇場にて上映いたします。まるでパリ・オペラ座の良席で鑑賞しているかのような臨場感と、映画館ならではの迫力ある音響で、日本にいながらパリ・オペラ座の芸術を贅沢にお楽しみいただけます。

“フライング・キス”で知られる伝説のデュエット

世界を魅了した官能の名作バレエ『ル・パルク』

舞踊評論家、森菜穂美氏の解説とともに見どころを一挙ご紹介！

『ル・パルク』は現代バレエを代表する振付家の一人であるアンジュラン・プレルジョカージュが1994年にパリ・オペラ座のために創作した。クラシックとモダンが絶妙に融合した傑作で、恋の国フランスらしい華麗な恋愛術の世界が魅惑的に描かれている。

本作を象徴するのが、男女がキスをしたまま回転し、女性が空を飛ぶように舞い続ける「フライング・キス」で知られる「解放のパ・ド・ドゥ」。森氏は「モーツァルトの印象的な音楽と相まって、現代バレエ作品のパ・ド・ドゥの中でも、もっとも美しく忘れがたいデュエットの一つ」だと語っている。2011年には、振付家でもあるダンサーのバンジャマン・ミルピエがこの場面を踊ったエールフランスのCMが世界的な話題となり、バレエファン以外にも広く知られるようになった。さらにガラ公演ではロベルト・ボッレ、アレッサンドラ・フェリ、ディアナ・ヴィシニョーワらトップスターたちが好んで踊る人気演目となっている。

本作を手がけた振付家のアンジュラン・プレルジョカージュは、ジャン＝ポール・ゴルチェと組んだ『白雪姫』や、トーマ・バンガルテルに音楽を委嘱した『ミソロジーズ』など、ジャンルを超えたアーティストとのコラボレーションでも知られる。『ル・パルク』は、彼がパリ・オペラ座バレエに初めて振り付けた記念すべき作品でもある。森氏は「オペラ座らしい洗練されたエレガンスがあり「モダン・クラシック」現代の古典作品という評価が確立されています」と解説している。

物語は、太陽王ルイ14世の時代を思わせるロココ様式の庭園を舞台に、貴族たちの恋の駆け引きを描く。愛に臆病なヒロインと、彼女の心を開かせようとする「彼」。二人の関係は「出会い」「抵抗」「解放」という3つのパ・ド・ドゥによって描かれ、物語が進むにつれて豪華な衣裳が脱ぎ捨てられ、愛が目覚めていく。終盤の「解放のパ・ド・ドゥ」は、モーツァルトの「ピアノ協奏曲第23番」に乗せて踊られる崇高なデュエット。森氏は「解放のパ・ド・ドゥ」について「全幕作品の中で心を徐々に通い合わせ、豪華絢爛なロココ衣裳を脱いで寝間着姿になった二人が想いを解き放つ場面として観ると新たな感慨がある」と、その魅力を語っている。

本作の主演は、2025年に惜しまれつつ引退したパリ・オペラ座のスター、マチュー・ガニオと、本作でエトワールに任命され、コンテンポラリー作品での表現力でも評価されたアリス・ルナヴァンが務めている。端正な容姿と気品あふれるエレガンスで日本でも圧倒的な人気を誇ったマチュー。その現役時代の麗しい舞台姿を大スクリーンで観られる貴重な機会となる。

クラシックの気品と現代的な官能が交差する『ル・パルク』。世界的スターダンサーによる優美でセンシュアルな舞台を、ぜひスクリーンで堪能してほしい。

森菜穂美（舞踊評論家）『ル・パルク』解説全文はコチラ(https://tohotowa.co.jp/parisopera/news/le_parc_column/)

＜バレエ『ル・パルク』作品情報＞

【STORY】

１幕

庭園で貴族たちは駆け引きと椅子取りゲームに興じている。「彼」は男装した女性たちを物色し、「彼女」は無関心を装う。だが「彼」は「彼女」に気づいている。表向きは整然としているが、混乱を招く誘惑の駆け引きが始まった。「出会いのパ・ド・ドゥ」。「彼」は情熱的な一方で「彼女」は不安げだが、二人とも一緒の気持ちであることに気が付く。二人は会話を交わすが、「彼女」が失神するまでお互いに触れることをためらう。「彼ら」は、上品な社会のルールに忠実であり続けつつも、そこから抜け出そうともがいている。

２幕

女性たちは服を少し脱いでコルセット姿となり、もっと愛される予感を感じている。「彼女」は赤いドレスを着ていて、好奇心を持ちながらもまだ不安な気持ちがある。男性たちが現れ、そのうちの一人は「彼」だった。「彼」は別の女性と戯れ、相手を見つけられなかった男性たちはフラストレーションを踊りで表現する。「抵抗のパ・ド・ドゥ」。庭師たちは目隠しされた「彼女」を庭園の木陰へと連れていく。「彼」は「彼女」の気を惹こうとするが「彼女」は拒絶する。「彼」は心も身体も「彼女」へと捧げようとしているが、「彼女」は結末を恐れている。もしかしたら体は許しても心は許せないのかもしれない。

３幕

「彼女」は悪夢にとらわれていて、庭師たちに操られている。深夜に女性は失われた愛を嘆く。「彼」は欲望に燃え、他の男たちを煽る。男たちの何人かは、女性がどれほど彼らに依存しうるか、あるいは依存するかを悟る。誘惑が時に男性に「足枷」をもたらすこともあるが、女性にとってはあらゆる結果--出産やそれによる死までも--が身体に深い痕跡を残す。「解放のパ・ド・ドゥ」。「彼ら」が踊ると、それぞれが踏んでいたステップが一つへと癒合する。フライング・キスは愛についての最も見事な決意表明だ。でも愛が永遠に続くということを誰が信じようか。

エピローグ

空が暗くなって嵐が近づくと、庭師たちは最後のメッセージを伝える。

《ル・パルク》

音楽：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

振付：アンジュラン・プレルジョカージュ

舞台デザイン：ティエリー・ルプルースト

衣裳デザイン：エルヴェ・ピエール

照明デザイン：ジャック・シャトレ

演奏：パリ・オペラ座管弦楽団

指揮：ベンジャミン・シュワルツ

ピアノ：エレナ・ボネイ

映像監督：ルイーズ・ナルボニ

【出演】アリス・ルナヴァン マチュー・ガニオ ほか

＜料金：一般3,000円／学生2,000円（税込）＞

