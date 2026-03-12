経営判断の「正解」をAIが先に見せます。
株式会社プエンテ（埼玉県所沢市、代表取締役：保科一男）は、AIで経営判断をシミュレーションするSaaS「AI CEO Simulator」を2026年3月12日に正式リリースしました。
「新サービスを出すべきか」「値上げしたら顧客は離れるか」--経営者なら誰もが直面するこの問いに、CEO・CFO・CMO・顧客・競合・投資家など7体のAIエージェントが即座に回答します。会議室での長い議論も、高額なコンサルも不要。AIが「リアルな経営会議」を再現し、判断の精度を上げます。
AI CEO Simulator
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rjCcjUpbgt0 ]
AI CEO Simulator
なぜ今、これが必要か？
中小企業の経営者の85%が「意思決定に自信がない」と回答（各種調査）
大企業向けシミュレーションツールは年間数百万円～。中小には手が届かない
Claude APIの登場で、人間レベルの議論をするAIエージェントが\1,980/月で実現
━ サービス概要
サービス名
AI CEO Simulator
URL
https://aiceosimulator.com/
提供開始
2026年3月12日
利用開始
まず3回、無料でシミュレーション体験可能
提供形態
月額サブスクリプション（SaaS）
Starter
\1,980/月
5回/月
AIエージェント5体
Business
\7,800/月
20回/月
AIエージェント7体
Enterprise
\9,800/月
30回/月
AIエージェント7体
━ こんな経営判断、AIが代わりに議論します
Q. 新規事業を立ち上げるべきか？
→ CEO・CFO・市場競合・顧客の4視点が即座に議論。リスクと機会を同時に可視化。
Q. 値上げしたら売上はどうなる？
→ 顧客エージェントが離脱率を、CFOエージェントが利益シナリオをリアルタイムで試算。
Q. 競合が新サービスを出してきた。どう対応する？
→ 競合エージェントが相手の戦略を模倣。差別化ポイントをAIが提案。
Q. 投資家にどう説明すれば刺さるか？
→ 投資家エージェントが「刺さる訴求」と「突っ込まれそうな弱点」を事前に指摘。
━ 主な機能
AIマルチエージェント（7体）
CEO・CFO・CMO・CTO・顧客・競合・投資家が同時議論
デジタルツイン
業種・規模・競合環境を入力するだけで自社を再現
リアルタイム分析
売上・CPA・ブランド認知・顧客反応を即座に可視化
結果レポート（PDF出力）
社内共有・投資家説明資料として即活用
Claude API Powered
入力データは学習に使用されない（Anthropic API利用規約）
代表コメント
「大企業だけが使える経営シミュレーションを、月\1,980で誰でも使える時代にしたかった。AI駆動開発で実現したこのスピードと価格こそ、プエンテが目指す「民主化」です。」
代表取締役 保科一男
━ 会社概要
会社名
株式会社プエンテ（Puente Inc.）
所在地
埼玉県所沢市
設立
2025年
代表取締役
保科一男
事業内容
AI実装支援・オフショア開発（ボリビア）・SaaS型新規事業開発
URL
https://www.puentework.com/
自社サービス
Puente AI Factory / OffshoreSpec AI / AI CEO Simulator
━ 本件に関するお問い合わせ
株式会社プエンテ
Web：https://www.puentework.com/
サービス：https://aiceosimulator.com/