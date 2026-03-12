経営判断の「正解」をAIが先に見せます。

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（埼玉県所沢市、代表取締役：保科一男）は、AIで経営判断をシミュレーションするSaaS「AI CEO Simulator」を2026年3月12日に正式リリースしました。

「新サービスを出すべきか」「値上げしたら顧客は離れるか」--経営者なら誰もが直面するこの問いに、CEO・CFO・CMO・顧客・競合・投資家など7体のAIエージェントが即座に回答します。会議室での長い議論も、高額なコンサルも不要。AIが「リアルな経営会議」を再現し、判断の精度を上げます。

AI CEO Simulator[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rjCcjUpbgt0 ]

AI CEO Simulator

なぜ今、これが必要か？

中小企業の経営者の85%が「意思決定に自信がない」と回答（各種調査）

大企業向けシミュレーションツールは年間数百万円～。中小には手が届かない

Claude APIの登場で、人間レベルの議論をするAIエージェントが\1,980/月で実現

━ サービス概要

サービス名

AI CEO Simulator

URL

https://aiceosimulator.com/

提供開始

2026年3月12日

利用開始

まず3回、無料でシミュレーション体験可能

提供形態

月額サブスクリプション（SaaS）

Starter

\1,980/月

5回/月

AIエージェント5体

Business

\7,800/月

20回/月

AIエージェント7体

Enterprise

\9,800/月

30回/月

AIエージェント7体

━ こんな経営判断、AIが代わりに議論します

Q. 新規事業を立ち上げるべきか？

→ CEO・CFO・市場競合・顧客の4視点が即座に議論。リスクと機会を同時に可視化。

Q. 値上げしたら売上はどうなる？

→ 顧客エージェントが離脱率を、CFOエージェントが利益シナリオをリアルタイムで試算。

Q. 競合が新サービスを出してきた。どう対応する？

→ 競合エージェントが相手の戦略を模倣。差別化ポイントをAIが提案。

Q. 投資家にどう説明すれば刺さるか？

→ 投資家エージェントが「刺さる訴求」と「突っ込まれそうな弱点」を事前に指摘。

━ 主な機能

AIマルチエージェント（7体）

CEO・CFO・CMO・CTO・顧客・競合・投資家が同時議論

デジタルツイン

業種・規模・競合環境を入力するだけで自社を再現

リアルタイム分析

売上・CPA・ブランド認知・顧客反応を即座に可視化

結果レポート（PDF出力）

社内共有・投資家説明資料として即活用

Claude API Powered

入力データは学習に使用されない（Anthropic API利用規約）

代表コメント

「大企業だけが使える経営シミュレーションを、月\1,980で誰でも使える時代にしたかった。AI駆動開発で実現したこのスピードと価格こそ、プエンテが目指す「民主化」です。」

代表取締役 保科一男

━ 会社概要

会社名

株式会社プエンテ（Puente Inc.）

所在地

埼玉県所沢市

設立

2025年

代表取締役

保科一男

事業内容

AI実装支援・オフショア開発（ボリビア）・SaaS型新規事業開発

URL

https://www.puentework.com/

自社サービス

Puente AI Factory / OffshoreSpec AI / AI CEO Simulator

━ 本件に関するお問い合わせ

株式会社プエンテ

Web：https://www.puentework.com/

サービス：https://aiceosimulator.com/