経営判断の「正解」をAIが先に見せます。

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（埼玉県所沢市、代表取締役：保科一男）は、AIで経営判断をシミュレーションするSaaS「AI CEO Simulator」を2026年3月12日に正式リリースしました。


　「新サービスを出すべきか」「値上げしたら顧客は離れるか」--経営者なら誰もが直面するこの問いに、CEO・CFO・CMO・顧客・競合・投資家など7体のAIエージェントが即座に回答します。会議室での長い議論も、高額なコンサルも不要。AIが「リアルな経営会議」を再現し、判断の精度を上げます。



AI CEO Simulator

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rjCcjUpbgt0 ]

なぜ今、これが必要か？


中小企業の経営者の85%が「意思決定に自信がない」と回答（各種調査）


大企業向けシミュレーションツールは年間数百万円～。中小には手が届かない


Claude APIの登場で、人間レベルの議論をするAIエージェントが\1,980/月で実現



━ サービス概要


サービス名


AI CEO Simulator


URL


https://aiceosimulator.com/


提供開始


2026年3月12日


利用開始


まず3回、無料でシミュレーション体験可能


提供形態


月額サブスクリプション（SaaS）



Starter


\1,980/月


5回/月


AIエージェント5体


Business


\7,800/月


20回/月


AIエージェント7体


Enterprise


\9,800/月


30回/月


AIエージェント7体



━ こんな経営判断、AIが代わりに議論します


Q. 新規事業を立ち上げるべきか？


→ CEO・CFO・市場競合・顧客の4視点が即座に議論。リスクと機会を同時に可視化。


Q. 値上げしたら売上はどうなる？


→ 顧客エージェントが離脱率を、CFOエージェントが利益シナリオをリアルタイムで試算。


Q. 競合が新サービスを出してきた。どう対応する？


→ 競合エージェントが相手の戦略を模倣。差別化ポイントをAIが提案。


Q. 投資家にどう説明すれば刺さるか？


→ 投資家エージェントが「刺さる訴求」と「突っ込まれそうな弱点」を事前に指摘。



━ 主な機能


AIマルチエージェント（7体）


CEO・CFO・CMO・CTO・顧客・競合・投資家が同時議論


デジタルツイン


業種・規模・競合環境を入力するだけで自社を再現


リアルタイム分析


売上・CPA・ブランド認知・顧客反応を即座に可視化


結果レポート（PDF出力）


社内共有・投資家説明資料として即活用


Claude API Powered


入力データは学習に使用されない（Anthropic API利用規約）



代表コメント


「大企業だけが使える経営シミュレーションを、月\1,980で誰でも使える時代にしたかった。AI駆動開発で実現したこのスピードと価格こそ、プエンテが目指す「民主化」です。」


代表取締役　保科一男



━ 会社概要


会社名


株式会社プエンテ（Puente Inc.）


所在地


埼玉県所沢市


設立


2025年


代表取締役


保科一男


事業内容


AI実装支援・オフショア開発（ボリビア）・SaaS型新規事業開発


URL


https://www.puentework.com/


自社サービス


Puente AI Factory / OffshoreSpec AI / AI CEO Simulator



━ 本件に関するお問い合わせ


株式会社プエンテ


Web：https://www.puentework.com/


サービス：https://aiceosimulator.com/