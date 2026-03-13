SoundsGoodの大人気『紫』ケーブルがオフライン展開開始！「BlueFlame」と「Nyx」をイヤホン・ヘッドホン専門店e☆イヤホンで取扱い開始

株式会社伊藤屋国際

株式会社伊藤屋国際は、自社オーディオブランドSoundsGood(サウンズグッド)のイヤホン・イヤーモニター用交換ケーブル「BlueFlame」と「Nyx」を3月13日(金)よりイヤホン・ヘッドホン専門店 e☆イヤホンにて取扱いを開始いたします。

これまでオンライン専売だった製品が初のオフライン展開となります。

BlueFlame（ブルーフレイム）人気No.1ケーブル

BlueFlameは2024年の発売からオンライン販売のみでこれまでに累計3,000本以上を売り上げるSoundsGoodブランドを代表する製品です。（※2026年1月現在）

高純度無酸素銅を採用

BlueFlameは、高品質な素材を採用しつつも可能な限りリーズナブルなプライスで提供することを目的とした、SoundsGoodのエッセンシャルラインです。4N(99.99%)グレードの純度を誇る古河電工製の高純度無酸素銅線「PCUHD」を単芯あたり42本使い、合計336本の線材を束ね8芯で編み上げたリッチな構成を、企画過程で偶然生まれた青い炎を纏ったような美しい外観に仕上げました。研ぎ澄まされた音質に加え、光の色や強さなど環境により情感を表す様に表情の移り変わる美しい外観をお楽しみください。

Nyx（ニュクス）SoundsGoodの最新作

Nyxはハイグレード交換ケーブルとして新たに2026年からラインナップに加わったSoundsGoodの最新作です。BlueFlameを含む旧来製品の開発知見やユーザーからのフィードバックを活かし開発されたハイグレード製品です。

銀メッキ高純度単結晶銅を採用

Nyx（ニュクス）は、銀メッキ7N（純度99.99999%）単結晶銅（OCC）導体を280本（φ0.08mm 120本 + φ0.06mm 160本）Litz同軸構造にした非常にリッチな構成を採用。漆黒の空の如くノイズレス、輝く星々のような鮮明さと奥行きを感じさせるサウンドが圧倒的な没入感を生み出します。星空の濃淡を表す黒、紫、青をケーブルとハードウェアに配し、新規設計部品を纏ってあなたのオーディオ環境に新たな彩りと音色を加えます。

SoundsGoodとは

10年以上のオーディオ機器の輸入・販売・コンサルティング事業で培った知見を活かし、優れたオーディオアクセサリーをコストパフォーマンスの高さを感じさせるリーズナブルなプライスでお届けする株式会社伊藤屋国際のオリジナルブランドです。

■BlueFlame仕様/価格

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/47_1_f9d77af6a6943d59b1b0d6452827c778.jpg?v=202603130951 ]

■Nyx仕様/価格

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/47_2_a5993957432a9603a15adf388bc127ab.jpg?v=202603130951 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/

※SoundsGoodは株式会社伊藤屋国際の自社ブランドです。