株式会社リンクスインターナショナル、「INNOCN」と国内販売代理店契約を締結し40型ウルトラワイドモニター「40C1U」を発売

株式会社リンクスインターナショナル

株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、中国深センの大手モニターブランド「INNOCN」（イノセン）と国内販売代理店契約を締結いたしました。リンクスインターナショナルは国内の正規代理店として、40型ウルトラワイドモニター「40C1U」を2026年3月20日より全国の家電量販店にて発売開始します。

今回の代理店契約締結により、家電量販店をはじめとする国内の幅広い販売店でのINNOCN製品のお取り扱いが可能となりました。株式会社リンクスインターナショナルでは、法人のお客様からのご相談・お問い合わせを随時受け付けております。現在国内で流通していないモデルについてもご相談可能ですのでぜひお問い合わせください。

法人お問い合わせフォーム(https://www.links.co.jp/contact/bizorder/)

◆INNOCN 40C1U

INNOCN（イノセン）40C1Uは40型の大画面に21:9のアスペクト比と5K2K（5120×2160）の高解像度を組み合わせた、クリエイター・プロフェッショナル向けウルトラワイドモニターです。フルHD（1920×1080）モニター約5.3枚分に相当する作業領域を1枚のシームレスな画面で実現し、複数ウィンドウを並べても手狭になることがありません。動画編集ではタイムラインを大画面で確認しながら他のツールを同時に展開でき、データ分析や資料作成においても大量の情報をスクロールなく俯瞰することが可能で、映像制作や資料制作・確認など様々な用途で生産性を高めます。

◆40C1U 製品特徴

・最大100Hzリフレッシュレート - 低遅延＆スムーズな表示

最大100Hzのリフレッシュレートにより、映像の動きをなめらかに、かつ低遅延で表示します。映像のティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（コマ落ち）を抑制し、安定した描画を実現することで、動画編集時のタイムラインスクラブや、大量データのスクロール操作もストレスなく快適に行えます。

・21:9の広々とした画面比率

21:9のウルトラワイド比率は、一般的な16:9モニターと比較して水平方向に約31%広い表示領域を確保します。左右に複数のウィンドウを並べても余裕があり、コーディング・デザイン・文書作成など、異なる作業を1画面上で同時進行できます。スクロールや画面切り替えの手間を減らし、思考の流れを途切れさせない作業環境を実現します。

・広色域パネルがくっきり鮮やかな発色を実現

IPSパネルにより視野角178°でより均一な色と輝度を実現し、表面はノングレア（非光沢）仕上げで外光の映り込みを抑えます。色域カバー率はsRGB 99%、DCI-P3 97%、（CIE1976基準）に達し、色の正確さが求められるクリエイティブワークに適しています。

・充実の接続ポートと内蔵スピーカー

USB-C（65W給電対応）、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4、USB-A 3.0×2、USB-B 3.0、ヘッドホン出力を一台に集約。USB-C 1本でノートPCへの給電と5K映像出力を同時に行えるため、デスク上のケーブルをすっきりまとめられます。また、本体背面に5W×2のステレオスピーカーを内蔵しており、外部スピーカーなしで音声出力が可能です。ゲーム機からPCまで多様なデバイスをまとめて接続できる拡張性を備えています。

※モニターの給電能力は設定や環境により変動し、場合により65Wを下回ることがあります

・PIP / PBP対応

40型の大画面を異なる機器で共有することも可能です。PBP（ピクチャ・バイ・ピクチャ）では画面を左右2分割し、異なる2つの入力ソースをそれぞれフルサイズで並べて表示します。PIP（ピクチャ・イン・ピクチャー）では、メイン画面に重ねて子画面を表示することが可能です。デスクトップPCとノートPC、あるいはPCとゲーム機など、用途に応じた組み合わせで柔軟にマルチデバイス環境を構築できます。

・幅広い可動調節域

付属スタンドにより正確な上下昇降、チルト、スイーベルが可能です。100×100サイズのVESAマウントに対応しています。



【発売詳細】



◆型番

40C1U

◆発売日

2026年3月20日

◆推奨価格

オープン



◆製品情報ページ

https://www.links.co.jp/item/innocn-40c1u/



◆法人向けお問い合わせ先

https://www.links.co.jp/contact/bizorder/



※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

◆INNOCNについて

INNOCN（イノセン） は、2014年に設立されたディスプレイの開発・製造を行う専門企業です。中国深圳に本社を置き、湖北・南寧に大規模生産拠点を構え、香港・台北にも拠点を展開。200名以上のエンジニアが年間100件以上の特許を取得し、IFアワードやレッドドットデザイン賞など国際的な評価も獲得しています。「次世代ディスプレイ技術の革新を世界に発信する企業」を目指し、革新を続けています。

＜WEBサイト＞

https://jp.innocn.com/pages/about-innocn

◆株式会社リンクスインターナショナルについて

リンクスインターナショナルは、国内外ブランドの正規代理店として、倉庫物流・販売・サポート・広告・マーケティング領域をトータルでソリューション提供します。国内の正規代理店として安心して利用できる最新の製品をお客様へ提供しています。

主にミニPC、メモリ、ストレージ、PCケース、電源ユニットをはじめとするパソコン関連製品とその周辺機器、液晶モニター、iPhone、iPad周辺機器、文教向けタブレット、STEM教材、法人向けミニPC、組込み向け基板などを取り扱っています。メーカーと協働のもと、販売、プレスリリース、広告、サポート、イベントを通じて、高品質なサービスと製品を関係者各社及び、お客様へお届けできるよう努めています。

＜WEBサイト＞

https://www.links.co.jp/