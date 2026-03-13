【フジテレビ】『顔のない患者-救うか、裁くか-FODオリジナルストーリー』独占配信決定！本日３月12日（木）24時40分～配信スタート！

株式会社フジテレビジョン https://fod.fujitv.co.jp/title/011h/ （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、連続ドラマ『顔のない患者-救うか、裁くか-』の配信オリジナルエピソードを３月12日（木）24時40分より独占配信することが決定しました。

『顔のない患者-救うか、裁くか-FODオリジナルストーリー』（C）フジテレビ

本編最終話の出来事から時が経ち、白都総合病院では再び日常が戻りつつありました。外科医・都築亮もまた医師として患者と向き合う日々を送っていますが、あの事件で刻まれた記憶は簡単に消えることはなく、都築の心には深い葛藤が残り続けていました。

そんな中、都築の前に再び現れる“過去の影”。事件の中心人物であった尾形大智が逃亡したという知らせが入り、事態は再び動き始めます。さらに都築のもとに届いた一本の不審な電話――それは、都築の大切な人の命を盾に取る脅迫でした。

警察に知らせれば命はない。極限の状況に追い込まれる中、都築は医師として、人として、ある決断を迫られることになります。

一方、白都総合病院では手術を控えた少女・倉木ルミが不安を抱えていました。手術への恐怖と向き合うルミと、彼女に寄り添う医師たち。病院の日常の中で交わされる言葉や小さな出来事が、少しずつ人の心を動かしていきます。

過去の事件が残した傷と向き合いながら、それでも前へ進もうとする人々。本作では、本編では描ききれなかった登場人物たちの想いと、医師としての使命、そして“人を救うとは何か”という問いを描いていきます。

本編の世界観を受け継ぎながら、最終話のその先で展開される新たな物語。『顔のない患者-救うか、裁くか-』を見届けた視聴者に向けて贈る、FODだけのオリジナルストーリーにぜひご期待ください。

『顔のない患者-救うか、裁くか- オリジナルストーリー』（C）フジテレビ

◇ ドラマ概要

■タイトル：『顔のない患者-救うか、裁くか-FODオリジナルストーリー』（全２話）

■配 信：第１話：３月12日（木）24時40分～配信開始

第２話：３月19日（木）24時40分～配信開始

※配信時間は予告なく変更となる場合があります。

■出 演：長谷川慎（THE RAMPAGE） 井上想良 樋口日奈 梅舟惟永 遊井亮子 ／ 曽田陵介

飯田基祐 ほか

■スタッフ：脚本協力：八代理沙 本間おと

音楽：岩本裕司

主題歌：THE RAMPAGE「JUST ALIVE」（rhythm zone）

オープニング曲：Arche「do for love」

脚本・演出：杉田真一

制作協力：BABEL LABEL／ROBOT

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/011h/ （配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：https://fod.fujitv.co.jp/f1/register