『キングダム』連載20周年を記念して、読者2,000人超で描きあげる企画「ソーシャルキングダム再炎」を3月19日（木）より開始！　荒木飛呂彦・井上雄彦・石田スイら豪華作家陣も作画に参戦！

集英社「週刊ヤングジャンプ」の看板作品『キングダム』（原泰久・著）が2026年1月に連載20周年を迎えたことを記念し、様々な企画を実施中です。この一環として、2012年に実施した読者参加型企画「ソーシャルキングダム」を14年ぶりに復活。この度「ソーシャルキングダム再炎」として内容をアップデートして、2026年3月19日（木）午前0時より、特設サイトにて開始します。

【「ソーシャルキングダム再炎」特設サイト】https://socialkingdom.jp/(https://socialkingdom.jp/)

■「ソーシャルキングダム」とは

2012年に実施した「ソーシャルキングダム」は、『キングダム』第26巻に収録されている全コマを読者や著名人が、1人1コマずつ描きあげ、1,153人で漫画を完成させた企画です。

▲2012年実施の「ソーシャルキングダム」 (C)原泰久／集英社

■「ソーシャルキングダム再炎」のアップデートポイント

＜1. 描くのは原泰久氏が厳選した「伝説の20話」。総数2,000コマ超へ ＞

「ソーシャルキングダム再炎」の対象となるのは「伝説の20話」。これまで発売された『キングダム』第1～78巻の中から魂が熱く震えた「20話」を、著者・原泰久氏が厳選します。

対象コマ数は前回の約2倍となる2,289コマにスケールアップします。

＜2. 豪華ゲストが20名参戦＞

各話につき1人、豪華ゲストが作画に参戦。ここでしか見られない特別なイラストを公開予定。

【参戦予定ゲスト】（※50音順・敬称略）

荒木飛呂彦、石田スイ、井上雄彦、奥浩哉、笠原真樹、くっきー！（野性爆弾）、柴田ヨクサル、武井壮、寺田克也、常田真太郎（スキマスイッチ）、花沢健吾、濱家隆一（かまいたち）、松原利光、松本次郎、水野良樹（いきものがかり）、森田まさのり、安彦良和、山内健司（かまいたち）、山里亮太（南海キャンディーズ） に『キングダム』アシスタント1名を加えた合計20名

■「ソーシャルキングダム再炎」実施に際し、原泰久氏からのコメント

作者本人たっての希望により、大好評を博したソーシャルキングダムが帰って来ました！笑

前回は皆さんのアレンジセンスの高さに驚き、笑わせていただきました。

ご存知の方もいるかと思いますが、絵の上手い下手は全く関係ありません。

不格好な絵、怖い絵、キラキラ絵、カッコいい絵、何でも大歓迎です。

過激すぎると却下はあります。笑

皆さんに楽しく一コマずつを描いていただいて、ここにしかないキングダムを作りあげましょう！！

『キングダム』作者 原泰久

■応募方法・ルール

●ユーザーは、特設サイトにアクセスし集英社IDでログイン。執筆したい１コマを選択・確保し、作画した画像をアップロードすることで応募できます。

●各コマのアップロード期限はコマの確保から48時間以内です。

●コマの確保は先着順にて受け付けます。応募したいコマがすでに確保されている場合は、コマを確保することができません。

●応募には、集英社IDへの登録が必須です。

※集英社IDの登録サイト：https://id.shueisha.co.jp/

【応募スケジュール】

執筆したいコマは、全20話のうち、下記のスケジュールに沿って5話ずつ先着順で受付を開始する予定です。

●3月19日(木)午前０時

第１話「無名の少年」・第129話「飛矢」・第141話「神の業」・第171話「将軍の景色」・第214話「共闘」

●3月26日(木)午前0時

第231話「天の計らい」・第237話「あの時代」・第268話「一堂に会す」・第313話「最強の漢」・第325話「前進」

●4月2日(木)午前0時

第346話「来ぬはずの援軍」・第364話「二つの目標」・第395話「王賁の責務」・第426話「人の本質」・第461話「黒羊の大一番」

●4月9日(木)午前０時

第470話「俺の背中」・第498話「大軍勢の緊張」・第597話「武運を」・第625話「矛盾の答え」・第642話「第一等の特別功」

■豪華な「褒賞」（プレゼント）

応募者には、豪華プレゼントを贈呈。それぞれの武功に応じた3種類の褒賞を用意。

《１》参戦賞：

応募した作品が採用された方全員に、「ソーシャルキングダム再炎」20話分を一冊にまとめた特別冊子をプレゼント。

《２》原泰久賞：

寄せられた応募作全コマの中から、原泰久氏が各話1コマずつイチオシのコマを選定。そのコマを描いた合計20名の方に、ご自身の描いた1コマ（応募者のイラスト）が額装された特製フレームをプレゼント。

《３》百人将賞：

応募された作品に対する閲覧者の反応に基づき、ランキングを集計。その各話のランキング1位をとった方、合計20名を対象に特別アクリルキーホルダーをプレゼント。

■公式サイト・SNS

ティザーサイト/本サイト： https://socialkingdom.jp

公式X： @social_kingdom2

◆作品紹介：『キングダム』

時は紀元前、中国・春秋戦国時代。500年以上の長きにわたり戦乱が続くこの大戦争時代に、中華統一を目指す若き王と天下の大将軍を志すひとりの下僕がいた。２人の少年たちが見た夢は、７つの国の運命と300を超えるキャラクターの人生を巻き込んで、まだ誰も知らない壮大な未来へと続いてゆく――。中華統一という歴史上、最も果てしない戦いを描く大ヒット本格歴史大河コミック。

2006年1月から「週刊ヤングジャンプ」で連載を開始し、2026年1月で連載20周年を迎えた。コミックス１巻は、2006年5月19日発売。既刊78巻で累計発行部数1億2,000万部（電子版含む）以上。第17回手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞。「週刊ヤングジャンプ」の連載でも圧倒的な人気を誇り、TVアニメの放映や劇場版実写映画の大ヒットでも大きな話題となった。TVアニメは第6シリーズまで放送、また実写映画第5弾は2026年夏に公開予定。

＜原泰久氏プロフィール＞

1975年6月9日生まれ。佐賀県出身。大学在学中に描いた作品がちばてつや賞ヤング部門にて期待賞、準大賞をそれぞれ受賞。大学院修了後、システムエンジニアとして就職するも、漫画家になる夢を諦めきれず勤務先を退社。その後、2003年に「週刊ヤングジャンプ」（集英社）主催のMANGAグランプリにて奨励賞を受賞したことをきっかけに、2006年1月より同誌で『キングダム』を連載開始。同作は、2013年に第17回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。