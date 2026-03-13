カスタマークラウド、AI時代のセキュリティ構造を解説するオンラインセミナーを3月19日に開催 ――「チェックリスト全○でも防げない」AI攻撃の構造的リスクを解説

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木下寛士。以下「当社」といいます。）は、2026年3月19日（木）に、AI時代のセキュリティ構造をテーマとしたオンラインセミナー「【なぜ今までの対策ではダメなのか】チェックリスト全『○』でも防げないAI時代のセキュリティ構造」を開催いたします。

本セミナーは、セキュリティ専門メディア 「サイバーセキュリティ.com」 との共催により実施されます。

セミナー詳細はこちら

https://customercloud-260319.peatix.com/view

セミナー開催の背景

多くの企業では、従来型のセキュリティ製品を導入し、ガイドラインに沿った対策を実施しています。

しかし近年、AI技術の急速な進化により、サイバー攻撃の構造そのものが大きく変化しています。

その結果、

- セキュリティチェックリストはすべて「○」- 対策は十分に行っている- ガイドラインにも準拠している

にもかかわらず、重大なセキュリティインシデントが発生するケースが増えています。

本セミナーでは、こうした状況の背景にある「AI時代におけるセキュリティの構造的欠陥」に焦点を当て、

- なぜ従来型対策では防げないのか- AI攻撃は従来のサイバー攻撃と何が違うのか

企業が今考えるべき次世代防御の視点を、技術と実務の両面から解説します。

政府AI基盤で評価された国内LLMの知見を共有

2026年3月、デジタル庁が推進する政府AI「ガバメントAI」において、政府共用生成AI基盤 「源内（GENNAI）」 上で試用される国内大規模言語モデル（LLM）の一つとして、当社のローカルLLMが選定されました。

本セミナーでは、この 政府AI基盤の検証にも関わる技術知見をもとに、

- AI時代のサイバー攻撃の実態- 日本企業が直面する新しいセキュリティリスク

についても紹介します。

本セミナーで解説するポイント

本セミナーでは、以下の内容を中心に解説します。

AI時代のサイバー攻撃の特徴

- AIによって変化する攻撃の構造- 従来型セキュリティが機能しなくなる理由

企業が陥りやすい「チェックリスト全○」の罠

- 対策済み企業でも起きるセキュリティ破綻- ガイドライン対応だけでは防げない理由

AI時代の防御の考え方

特別案内：無料セキュリティ診断

- 自社の弱点を確認するセルフチェック手法- 構造的欠陥を踏まえた次世代セキュリティ戦略

希望者には、実際のWebサイトを対象とした無料セキュリティ診断も提供予定です。

企業のセキュリティ対策に潜む「見えない穴」を具体的に確認することができます。

こんな方におすすめ

自社のセキュリティ対策は十分だと思っているが、AI攻撃に不安がある方

情報システム部門・セキュリティ部門の責任者

AI時代のサイバーリスクを論理的に理解したい経営者・担当者

セミナー概要

セミナー名

【なぜ今までの対策ではダメなのか】

チェックリスト全「○」でも防げないAI時代のセキュリティ構造

日時

2026年3月19日（木）

12:00～13:00

形式

オンライン開催

参加費

無料

主催

カスタマークラウド株式会社

共催

サイバーセキュリティ.com

申込みはこちらから

https://customercloud-260319.peatix.com/view

共催メディア

サイバーセキュリティ.com

「専門用語ばかりでよくわからない」

「結局うちは何をすればいいの？」

こうした現場の声に応え続けてきた

国内有数のセキュリティ専門メディアです。

公式サイト

https://cybersecurity-jp.com/

日本政府「ガバメントAI」における国内LLMの試用

カスタマークラウド株式会社（東京都渋谷区）は、デジタル庁が実施した「ガバメントAIで試用する国内大規模言語モデル（LLM）」の公募において、同社が開発する言語モデルが試用対象として選定された。

本取り組みは、日本政府が推進する「ガバメントAI」の一環として実施されるものであり、政府職員向け生成AI基盤「源内（GENNAI）」において国内開発の言語モデルを試験的に利用し、行政実務における実用性や課題を評価・検証することを目的としている。

ガバメントAIの背景

日本では人口減少や少子高齢化の進行に伴い、行政分野における人材不足が課題となっている。

この課題への対応として、政府は生成AIを含むAI技術の活用を進める「ガバメントAI」を推進している。

行政業務の効率化や政策立案の高度化を目的として、デジタル庁は政府職員が安全に生成AIを利用できる共用環境として生成AI基盤「源内（GENNAI）」を構築し、行政業務におけるAI活用の実証を進めている。

2025年には、米国OpenAIの大規模言語モデルが同基盤に導入され、政府職員による生成AI活用の検証が開始された。



今回の国内LLM公募は、日本語および行政文書特有の表現への適合性を含め、国内開発モデルの活用可能性を評価することを目的として実施されたものである。

国内LLMの試験導入

選定された国内LLMは、2026年度に予定されている「源内」の各府省庁への展開に合わせ、試験的に導入される予定である。

対話型AIサービスや行政業務支援アプリケーションなどへの活用を通じて、実用性、安全性、性能などの観点から評価・検証が行われる。

検証結果や政府職員の利用ニーズを踏まえ、将来的には政府向けAI基盤としての本格活用も検討される予定である。

カスタマークラウドのAI開発

カスタマークラウドは、AIを単なるツールではなく、企業や組織の価値創出を支える**「知能設備」**として社会に実装することを目指している。

同社は「自社開発スーパーAI」と「AIプロダクト生産工場」を組み合わせたモデルを展開しており、企業や組織が自社専用のAI基盤（ローカルLLM）を持ち、その上で業務に特化したAIサービスやアプリケーションを継続的に開発できる体制の構築を支援している。

今後の取り組み

カスタマークラウドは、デジタル庁との連携のもと、試験導入に向けた技術調整および検証プロセスを進めていく。

同社は、日本語および行政分野への適用を含むAI技術の高度化を進めるとともに、海外政府機関との連携によるデジタルインフラや国際金融インフラに関するプロジェクトの検討も進めている。

安全性と信頼性を重視したAI基盤の開発を通じ、行政および社会におけるAI活用の発展に貢献することを目指す。

https://youtu.be/PJe9GxvZBq4

日本政府デジタル庁「ガバメントAI（政府AI）」

特設ページ：https://www.customercloud.co.jp/national-infrastructure/

リリースページ：https://www.customercloud.co.jp/press/gov-llm.html

ガバメントAIで試用する国内大規模言語モデル（LLM）の公募結果

選定された企業及びモデル名

・株式会社NTTデータ「tsuzumi 2」

・カスタマークラウド株式会社「CC Gov-LLM」

・KDDI株式会社・株式会社ELYZA共同応募体「Llama-3.1-ELYZA-JP-70B」

・ソフトバンク株式会社「Sarashina2 mini」

・日本電気株式会社「cotomi v3」

・富士通株式会社「Takane 32B」

・株式会社Preferred Networks「PLaMo 2.0 Prime」

https://www.digital.go.jp/news/10d55c63-b3e1-42b9-9cc5-93a06943ae0e

日本政府デジタル庁 松本大臣記者会見（令和8年3月6日）

https://www.digital.go.jp/speech/minister-260306-01

https://youtu.be/brKfyVHt_Bw?si=klK415-CA-XXPO2R

渋谷から世界へ。第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0

カスタマークラウドは、日本のAI競争力を高める取り組みとして、渋谷発のAIエコシステム構想「第2のビットバレー構想 / Bit Valley 2.0」を推進しています。

本構想は、AI人材・企業・技術・コミュニティを結び、日本のAI産業を世界市場へ接続する新しい産業エコシステムの構築を目指すものです。

2026年3月には、デジタル庁が推進する政府AI「ガバメントAI」において、政府共用生成AI基盤「源内（GENNAI）」で試用する国内大規模言語モデル（LLM）の一つとして、カスタマークラウドのローカルLLMが選定されました。

現在、行政業務におけるAI活用の実用性や安全性などの検証が進められており、日本語および行政分野におけるAI技術の適用可能性の検証が行われています。

カスタマークラウドは、こうした取り組みを通じて、渋谷から世界へ、日本発のAI産業の発展に貢献していきます。

■ 代表コメント

日本には世界で通用する優れた才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける「器」が十分に整っていないのも事実です。

私たちは、AI生産工場、AGI技術、連結経営、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を「面」として再構築することに挑戦しています。

渋谷から世界へ。

日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その触媒として、カスタマークラウドが動き始めています。

会社概要

カスタマークラウド株式会社は、AIおよびクラウド技術を基盤としたAIプラットフォーム企業です。

当社は、AIを単なるツールやソフトウェアとしてではなく、企業や組織の価値創出を支える「知能設備」として社会に実装することを目指しています。

企業や組織が自社専用のAI基盤（ローカルLLM）を持ち、その上で業務に特化したAIサービスや業務アプリケーションなどのAIプロダクトを継続的に開発・運用できる仕組みの構築を進めています。

また、当社が展開する「AIプロダクト生産工場」モデルにより、各企業や組織が自らAIプロダクトを継続的に生み出す環境の構築を支援しています。

さらに、日本国内にとどまらず、各国政府や国際機関との連携を通じて、AIを活用したデジタルインフラや国際金融インフラの導入・構築に関する取り組みも進めています。

https://youtu.be/oJFX0KWo15I?si=8VoI5W9UEu83dNA9

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（Customer Cloud Corp.）

代表取締役社長：木下寛士

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

公式サイト：https://www.customercloud.co.jp

お問い合わせ：https://www.customercloud.co.jp/#contact