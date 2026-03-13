爽やか系執着王子とくすぐったがりな転生ヒロインが織りなす溺愛ラブファンタジー！TLレーベル「ショコラシュクレ」新刊『悪役令嬢は腹黒王子の執着愛で、淫らなお仕置きから逃げられない』発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、ショコラシュクレコミックス『悪役令嬢は腹黒王子の執着愛で、淫らなお仕置きから逃げられない』を3月17日に発売いたします。



悪役令嬢は腹黒王子の執着愛で、淫らなお仕置きから逃げられない(https://cs.ktcom.jp/csc/cs040)


漫画：猫柴(https://x.com/nekoshibaya)


判型：B6


発売日：2026年3月17日


ISBN：9784799221471


定価：792円（本体720円＋税10％）



爽やか系執着王子とくすぐったがりな転生ヒロインが織りなす溺愛ラブファンタジー！




















頭を打った衝撃で前世を思い出したシャーロット。


実はここは前世でハマっていた乙女ゲーム『マジックラブ・アカデミー』の世界で、


自分はほぼ死亡ルートしかない悪役令嬢だった…！？


デッドエンドを回避する方法はただ一つ、


婚約者のウィル王子とゲームのヒロインをくっつけること！


早速ウィル様に婚約破棄を申し出たシャーロットだったが、


彼の逆鱗に触れえっちなお仕置きをされるようになってしまって――！？





店舗購入特典一覧


(C)猫柴／キルタイムコミュニケーション


カラダごと甘く溶かされる…刺激的なラブH(ハート)　



ショコラシュクレは


キルタイムコミュニケーションが発行している


TL（ティーンズラブ）レーベルです。



